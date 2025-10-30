L’AI di ChatGPT ha selezionato 2 crypto sotto $1 pronte a esplodere

Per capire quali asset monitorare, ci siamo rivolti al modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

“Uptober” (il nomignolo con cui ottobre è conosciuto per la sua tendenza a chiudere in rialzo) è ormai terminato e diversi token che continuano a scambiare sotto il dollaro potrebbero registrare una forte crescita nelle prossime settimane.

Dogecoin registrerà un rally a novembre?

La prima crypto è DOGE. Al momento sta scambiando in profondo rosso insieme al resto del mercato, con un calo del 5% al livello di 0,18 dollari.

Il modello di intelligenza artificiale di ChatGPT ha osservato che la meme coin gode di una forte popolarità, di una community ampia e dello slancio ereditato dal precedente ciclo rialzista.

Inoltre, se il mercato dovesse orientarsi verso il segmento delle altcoin il mese prossimo, DOGE è ben posizionato per registrare una crescita nel breve termine.

Secondo l’AI, i movimenti di Dogecoin nei prossimi giorni dipenderanno dalla tenuta del supporto e dal mantenimento del volume degli acquisti.

Hedera (HBAR) continuerà la corsa?

Il secondo progetto scelto dal modello AI di OpenAI è Hedera (HBAR). L’ha selezionata perché supporta casi d’uso di livello aziendale tramite il suo consenso Hashgraph.

L’asset è ancora sotto il dollaro e a ottobre ha registrato una buona performance, quindi potrebbe proseguire il momentum rialzista anche a novembre, sempre che l’attenzione degli investitori non si sposti verso altri progetti.

Oggi il token HBAR è tornato a scambiare al livello dei 0,20 dollari anche se rimane in rosso con un calo del 2% nelle ultime 24 ore. L’asset ha quasi lo stesso prezzo di DOGE, ma la sua performance settimanale è stata nettamente più forte, segnando un +19%.

Hedera è sotto i riflettori da quando l’exchange-traded fund (ETF) HBAR di Canary ha debuttato al NASDAQ. Il fondo ha registrato un volume di 8 milioni di dollari nel primo giorno di negoziazioni.

L’elemento chiave per la traiettoria di HBAR restano gli afflussi istituzionali negli ETF.

Ieri abbiamo interrogato i modelli di intelligenza artificiale Claude Sonnet 4 e GPT-4o , che hanno previsto un prezzo medio per l’asset di 0,245 dollari per fine anno. Si tratterebbe di un guadagno di circa il 22% rispetto al prezzo attuale.

Per quanto riguarda lo scenario bullish, prevedono un target di circa 0,27 dollari, mentre in quello al ribasso stimano un obiettivo di 0,22 dollari.

L’AI di Open AI, ChatGPT ha scelto Dogecoin per il fatto che è molto sostenuta dalla community e ha selezionato Hedera per il forte interesse istituzionale. Entrambi gli asset presentano un potenziale di crescita, seppur con livelli di speculazione leggermente diversi.

Bicoin Hyper esploderà dopo il listing?

L’attenzione è posta anche sulle altcoin che non hanno raggiunto i listini degli exchange. Una di queste è Bitcoin Hyper, un layer 2 basato sulla chain di BTC pensato per superare i limiti della mainnet.

Inoltre, porta smart contract e dApp nell’ecosistema di Bitcoin grazie alla Solana Virtual Machine (SVM).

I due network sono collegati da un bridge, che consente di bloccare i BTC nella mainnet e rilasciare una versione wrapped nel layer 2. Il token nativo, HYPE, è in fase di prevendita al prezzo di 0,1319 dollari e serve per pagare le gas fees e partecipare alla governance del progetto.

Gli utenti di Best Wallet possono acquistarlo direttamente dall’app, nella sezione “Upcoming Tokens”, senza passare dal sito ufficiale. Possono anche monitorarne l’andamento e richiederlo non appena la prevendita sarà conclusa.