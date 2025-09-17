L’AI di ChatGPT-5 ha previsto il prezzo di Bitcoin a fine 2025

Per capire quale potrebbe essere l'andamento di Bitcoin entro la fine dell'anno ci siamo rivolti a ChatGPT-5.

Bitcoin ha ripreso slancio e stamattina si sta tenendo sopra i 117.000 dollari, in attesa della decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Da ieri è in corso il meeting del FOMC (Federal Open Market Committee, il comitato della Fed che decide la politica monetaria) e la crypto di maggior valore ha messo a segno un +1,18% nelle ultime 24 ore.

Bitcoin registrerà guadagni “mostruosi” nei prossimi mesi?

Gli operatori restano bullish e puntano a target di fine anno che fino a poche settimane fa sembravano fuori portata.

Per esempio Tom Lee, responsabile della ricerca di Fundstrat, nell’ultima puntata di Closing Bell della CNBC, ha previsto che Bitcoin potrebbe registrare guadagni “mostruosi” nei prossimi tre mesi.

A spingere l’asset verso nuovi massimi saranno, secondo l’esperto, i tagli dei tassi di interesse da parte della banca centrale e il miglioramento delle condizioni di liquidità.

Tom Lee ha ricordato che le crypto reagiscono in modo marcato ai cambiamenti di liquidità e sono tra i settori più sensibili quando le banche centrali allentano la politica monetaria.

L’ottimismo sulle tendenze macro più favorevoli e il forte interesse istituzionale verso gli asset digitali hanno alimentato le previsioni rialziste. Ma i rischi nel breve restano, soprattutto se la Fed dovesse sorprendere con decisioni restrittive questa settimana.

La previsione dell’AI per Bitcoin

Per capire quale potrebbe essere l’andamento di Bitcoin entro la fine dell’anno ci siamo rivolti a ChatGPT-5, il modello di intelligenza artificiale di OpenAI.

L’intelligenza artificiale ha riferito che Bitcoin “sembra destinato a chiudere in forte rialzo” quest’anno.

Secondo ChatGPT-5, l’asset potrebbe chiudere l’anno a 145.000 dollari nello scenario più cauto e a 250.000 dollari in quello migliore. Si tratterebbe di un rialzo di oltre il 110% rispetto al prezzo attuale.

Alla richiesta di una stima più precisa, il modello di intelligenza artificiale ha indicato che l’interesse istituzionale e lo scenario macro puntano a una chiusura d’anno tra 195.000 e 205.000 dollari, con un prezzo atteso vicino ai 200.000 dollari.

Scenario di base Prezzo di Bitcoin a fine 2025: $195.000 – $205.000

Motivazione: Gli afflussi istituzionali restano forti, gli ETF continuano ad assorbire l’offerta, gli effetti dell’halving restano attivi e il contesto macro (tassi, inflazione) è moderatamente favorevole.

Il modello AI ha anche riferito che condizioni avverse, come l’inasprimento della politica monetaria, i possibili ritardi nel taglio dei tassi di interesse della Fed e importanti problemi di liquidità, potrebbero ugualmente mantenere l’asset più vicino al range di 130.000-150.000 dollari.

Intanto Bitcoin rimane vicino a una resistenza chiave

L’attività su Bitcoin resta intensa: il volume di trading nelle ultime 24 ore ha toccato i 45,77 miliardi di dollari, in rialzo di circa il 10%. Un segnale di liquidità in crescita e forte interesse da parte degli investitori.

Il market cap completamente diluito si aggira sui 2,3 trilioni di dollari. Il rapporto volume/capitalizzazione è all’1,94%, dato che conferma la forza dei flussi attuali.

L’analista Michaël van de Poppe ritiene che l’asset sia “ben consolidato”, con una resistenza intorno ai 117.500 dollari. Se riuscisse a sfondarla, secondo l’esperto, BTC potrebbe registrare un nuovo massimo storico.

Un nuovo L2 sta guadagnando terreno

Un breakout dell’asset avrebbe effetti anche sui progetti del suo ecosistema, come Bitcoin Hyper, una nuova soluzioni Layer-2 che punta a portare più velocità e scalabilità sulla rete.

Inoltre, il progetto integra la Solana Virtual Machine (SVM) per abilitare dApp, smart contract, meme coin e asset reali (RWA) nell’ecosistema di BTC.

Il suo token nativo, HYPER, è in fase di prevendita e serve per pagare le fees di transazione e partecipare alla governance. I titolari possono metterlo in staking fin da subito per ottenere un rendimento passivo.