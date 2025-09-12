Bitcoin vola a 116.000$, Ether in rialzo: il mercato punta sul taglio dei tassi

Inflazione contenuta e i dati deboli sull’occupazione stanno spingendo la Fed a favorire la crescita piuttosto che la stabilità dei prezzi.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 12, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle prime ore di questa mattina, Bitcoin ha superato per un breve periodo quota 116.000 dollari. A dare la spinta sono state le notizie provenienti dagli Stati Uniti sull’inflazione che sembrano confermare le ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

La pubblicazione di questi dati parecchio attesi ha dato una spinta verso l’alto a tutti gli asset più rischiosi.

Ether è salito del 2,5% a 4.519 dollari, mentre il mercato crypto nel suo complesso è cresciuto dell’1,5%, raggiungendo i 4,1 trilioni di dollari.

Questi dati completano una settimana di importanti pubblicazioni economiche che hanno consolidato il cambio di sentiment tra gli investitori.

L’indice dei prezzi alla produzione diffuso in settimana ha mostrato che l’inflazione all’ingrosso è calata inaspettatamente dello 0,1%, contro una previsione di aumento dello 0,3%.

Altro elemento chiave riguarda i dati sull’indice dei prezzi al consumo che confermano l’aumento dell’inflazione ma non abbastanza da far saltare le aspettative di un allentamento monetario imminente.

La correzione verso il basso dei dati sull’occupazione rafforza le aspettative sul taglio dei tassi

In questo contesto, il Bureau of Labor Statistics ha rivisto al ribasso i dati sull’occupazione per i dodici mesi fino a marzo 2025, eliminando circa 900.000 posti di lavoro.

Questa correzione, che ha quasi dimezzato il conteggio precedente, segnala che il mercato del lavoro è più debole di quanto si pensasse.

Greg Magadini, direttore della sezione derivati di Amberdata, ha sottolineato che la combinazione tra una dinamica dell’inflazione stabile e revisioni così forti sull’occupazione sta portando la Fed a spostare l’attenzione dalla stabilità dei prezzi al sostegno della crescita.

Secondo lui, questo scenario rende più probabile un taglio dei tassi di 50 punti base già la prossima settimana o nella riunione di ottobre.

Bitcoin prende il volo mentre gli investitori speculano sulle mosse della Fed

Asset rischiosi come Bitcoin e oro hanno reagito in anticipo, incassando subito gli effetti dell’atteso allentamento monetario. Gli investitori hanno visto in questo contesto l’occasione per posizionarsi prima della decisione vera e propria della Fed.

Gadi Chait, investment manager di Xapo Bank, ha evidenziato che Bitcoin aveva già mostrato forza, salendo a 114.000 dollari nei giorni scorsi.

Secondo lui, questa divergenza tra inflazione persistente e indebolimento del mercato del lavoro crea un contesto ideale per Bitcoin. Ora gli investitori cercano protezione sia contro la perdita di valore delle valute sia contro l’incertezza macroeconomica.

Le richieste settimanali di sussidio di disoccupazione sono salite a 263.000, rafforzando ulteriormente questa visione e mantenendo la possibilità di un taglio dei tassi già a settembre.

I mercati ora credono che la Fed possa agire con decisione, cercando di bilanciare un’inflazione ostinata con segnali di rallentamento della crescita.

Anche ieri si è registrato un dato positivo nei confronti degli gli ETF spot su Bitcoin che registrato afflussi netti per 553 milioni di dollari, segnando il quarto giorno consecutivo di crescita.

Anche gli ETF su Ethereum hanno aggiunto 113 milioni di dollari, proseguendo la serie positiva per il terzo giorno di fila.

A prescindere dal fatto che la Fed scelga un taglio di un quarto o di mezzo punto, Bitcoin continua ad attrarre capitali. Il suo ruolo nei portafogli cresce, e sono sempre di più gli investitori che lo vedono come un asset unico capace di offrire protezione in diversi scenari di mercato.