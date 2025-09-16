Guadagni “mostruosi” per Bitcoin ed Ether in caso di taglio dei tassi da parte della Fed!

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo Tom Lee – chairman of Ethereum treasury di BitMine – prevede che Bitcoin ed Ethereum potrebbero essere prossimi a un significativo rally qualora la Federal Reserve decida di procedere con il tanto atteso taglio dei tassi questa settimana.

Lee ha evidenziato che gli asset digitali tendono a reagire in modo particolarmente pronunciato ai cambiamenti nella liquidità, risultando tra i settori più sensibili quando le banche centrali adottano politiche monetarie più accomodanti. Per spiegare questo fenomeno, ha fatto riferimento a due episodi storici — settembre 1998 e settembre 2024 — in cui la Federal Reserve ha modificato la propria strategia sui tassi di interesse, mostrando come simili cambiamenti possano innescare forti movimenti di mercato. In virtù di tutto questo, ha previsto un “movimento mostruoso” per Bitcoin ed Ethereum nei prossimi tre mesi.

Tom Lee said on @CNBCClosingBell today that if the Fed cuts, the biggest beneficiaries will be:



1. NASDAQ 100 (Mag 7 + AI)



2. Bitcoin & Ethereum — “could make a monster move in the next 3 months”



3. Small caps & financials pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (Not actually Tom) (@TomLeeTracker) September 15, 2025

In arrivo la riduzione dei tassi dopo mesi di pausa?

La Fed inizierà nella giornata di oggi una riunione di politica monetaria di due giorni, con la decisione programmata per le 14:00 ET (le ore 20:00 in Italia) di mercoledì 17 settembre. I mercati si attendono un taglio di 25 punti base, che porterebbe il tasso sui fondi federali al 4,00%-4,25%, segnando la prima riduzione dell’anno dopo mesi di stabilità tra il 4,25% e il 4,50%.

Le aspettative sono state influenzate dai segnali di raffreddamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti, tra cui una crescita più lenta dell’occupazione e un tasso di disoccupazione salito al 4,2% a luglio. L’inflazione, tuttavia, rimane persistente intorno al 3%, sostenuta da tariffe e altre pressioni lato offerta.

Trump chiede un taglio più consistente, aumentando la pressione

Fonte: FedWatch

I trader, monitorati dallo strumento CME FedWatch, prevedono in larga misura un modesto taglio dei tassi, anche se alcuni vedono una possibile riduzione più consistente di 50 punti base. Da tempo, inoltre, il presidente Donald Trump ha apertamente chiesto una riduzione maggiore, aggiungendo pressione politica sulle deliberazioni della Fed.

In attesa dell’annuncio, i mercati hanno adottato un atteggiamento di “attesa”. Le azioni asiatiche hanno raggiunto nuovi massimi, mentre il dollaro ha faticato a guadagnare terreno. Gli investitori hanno già prezzato un cambio di politica, con i titoli tecnologici e le criptovalute in testa ai guadagni recenti.

Bitcoin è stato scambiato intorno a 115.500 dollari, in rialzo del 3,4% nell’ultima settimana. Ethereum si è attestato vicino a 4.528 dollari, guadagnando il 5% nello stesso periodo. Entrambi sono stati sostenuti dall’ottimismo per una maggiore liquidità a basso costo, che potrebbe stimolare la domanda di asset più rischiosi.

Le criptovalute al centro del rally trainato dall’allentamento monetario

Lee ha osservato che, oltre a tech e crypto, anche small cap e titoli finanziari tendono a beneficiare dei tagli dei tassi. Ha però suggerito che Bitcoin ed Ethereum potrebbero rappresentare le operazioni più interessanti, grazie alla loro forza stagionale e sensibilità all’allentamento monetario.

Per gli investitori in criptovalute, la prospettiva di liquidità più facile ha nuovamente acceso le speranze di guadagni straordinari dopo un’estate volatile. Un segnale chiaro da parte della Fed potrebbe definire il tono dei mercati globali fino a fine anno, con Bitcoin ed Ethereum al centro del rally previsto da Lee.

Innovativa Layer 2 per Bitcoin: l’opportunità Bitcoin Hyper

Parlando di BTC come una delle crypto che potrebbero beneficiare del taglio dei tassi, è conseguenza logica affrontare anche il tema di Bitcoin Hyper ($HYPER), una nuova soluzione Layer 2 che supera le limitazioni della blockchain originale di Bitcoin. Grazie a un collegamento diretto con la rete, consente di utilizzare i propri BTC all’interno dell’ecosistema Hyper e investirli in meme coin, progetti DeFi, asset reali (RWA), NFT e molto altro.

Le transazioni avvengono in tempi molto rapidi e a costi minimi, rispetto alla blockchain Bitcoin, più lenta e costosa. Il token $HYPER funge da mezzo di pagamento all’interno della rete e offre agli utenti diritto di voto nelle decisioni chiave dell’ecosistema. Durante la prevendita in corso – che ha già raggiunto quota 16 milioni di dollari, a dimostrazione dell’hype che circonda il progetto – $HYPER è disponibile a un prezzo fisso e garantisce interessanti ricompense di staking.