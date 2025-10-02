La tokenizzazione dell’impero immobiliare di Trump

Zach Witkoff, cofondatore di World Liberty Financial, punta a portare l’impero immobiliare dei Trump sulla blockchain.

Zach Witkoff, co-fondatore di World Liberty Financial e figlio di Steve Witkoff, imprenditore immobiliare nominato da Trump come inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, sta lavorando a un progetto ambizioso: tokenizzare l’impero immobiliare della famiglia del tycoon.

Azioni tokenizzate per gli immobili di Trump

Alla conferenza Token2049 di Singapore, dove è salito sul palco insieme a Donald Trump Jr., Witkoff ha illustrato il progetto.

Secondo Bloomberg, l’idea è quella di creare azioni tokenizzate legate a immobili iconici, in modo da permettere agli investitori di acquistare quote digitali di proprietà di lusso come la Trump Tower Dubai.

“La famiglia Trump possiede uno dei portafogli immobiliari più interessanti al mondo”, ha affermato. “E se vi dicessi che potete andare in un exchange e acquistare un token della Trump Tower Dubai?”.

Il piano è ancora agli inizi, ma segnerebbe un passo significativo verso un accesso più ampio agli immobili di lusso.

“Perché non avete accesso agli investimenti immobiliari di Classe A?”, ha chiesto Witkoff. “Al momento, potete farlo solo attraverso un REIT o una società quotata”.

Un REIT è una società che consente di investire in immobili tramite azioni quotate in borsa, distribuendo i profitti agli azionisti. Per Witkoff la tokenizzazione potrebbe concedere lo stesso tipo di investimento anche su singole proprietà di lusso, permettendo di acquistare frazioni dell’immobile.

Zach Witkoff è il co-fondatore di World Liberty Financial, fondata lo scorso anno in collaborazione con la famiglia Trump. Il progetto ha già una sua stablecoin “peggata” al dollaro, USD1, e il suo token nativo WLFI. Nei prossimi mesi punta a introdurre anche servizi di prestito e finanziamento.

Witkoff è anche presidente di ALT5 Sigma, società di tesoreria quotata in borsa che detiene il token WLFI.

La piattaforma si presenta come un hub per le aziende che vogliono emettere e scambiare asset tokenizzati in diverse classi, dagli immobili ai fondi privati.

Zach Witkoff non ha ancora confermato se le due società gestiranno direttamente la tokenizzazione.

Witkoff non ha confermato se World Liberty o ALT5 gestiranno direttamente la tokenizzazione. Ma l’ obiettivo è quello di aprire attività finora riservate a pochi a una base di investitori più ampia, sfruttando l’infrastruttura blockchain.

World Liberty Financial is taking over Singapore 🇸🇬 at Token 2049. The future of finance is here. 🦅☝️ pic.twitter.com/dOI13wynME — WLFI (@worldlibertyfi) October 1, 2025

La tokenizzazione immobiliare riparte

La tokenizzazione degli immobili è rimasta indietro rispetto ad altre iniziative legate agli RWA. A pesare sono stati la complessità normativa e una lunga scia di progetti falliti. Ma lo scenario sta cambiando.

Colossi come BlackRock hanno già portato sulla blockchain le azioni dei fondi del mercato monetario. Gli ETF tokenizzati hanno iniziato a prendere piede quest’anno.

Il Dubai Land Department ha lanciato una piattaforma che utilizza la blockchain open source XRP Ledger (XRPL) di Ripple per tokenizzare gli immobili dell città. L’infrastruttura di custodia dei token è gestita in collaborazione con la fintech Ctrl Alt.

La famiglia Trump ha già una forte presenza nel settore crypto, con iniziative che spaziano dal mining di Bitcoin alle meme coin fino agli ETF. Il prossimo passo potrebbe essere la tokenizzazione del loro vasto portafoglio immobiliare.

Uno dei progetti più attesi è la Trump Tower International Hotel and Tower di Dubai, un grattacielo da 80 piani con residenze e hotel. Sono previsti attici di lusso con piscine panoramiche e vista sul Burj Khalifa, oltre a suite ispirate alla Trump Tower Penthouse di New York.

Secondo la società Animoca Brands, la tokenizzazione degli Real World Assets (RWA) potrebbe sbloccare un mercato TradFi da 400 trilioni di dollari.

Per i ricercatori di Animoca, Andrew Ho e Ming Ruan, il mercato del credito privato, del debito pubblico, delle commodity, delle azioni, dei fondi alternativi e dei bond hanno un forte potenziale di crescita.

Il Rapporto Skynet RWA Security 2025 stima che il mercato degli RWA tokenizzati possa arrivare a 16 trilioni di dollari entro il 2030. Solo i Treasury tokenizzati degli Stati Uniti potrebbero toccare i 4,2 miliardi già quest’anno, trainati sopratutto dai titoli di Stato a breve termine.

L’interesse istituzionale sta crescendo fortemente. Banche, asset manager e aziende native blockchain stanno esplorando la tokenizzazione come nuovo strumento per gestire rendimenti e liquidità.