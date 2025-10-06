La nuova era delle stablecoin inizia con STBL di Reeve Collins

Il cofondatore di Tether, Reeve Collins, definisce il suo nuovo modello di token di governance STBL come “Stablecoin 2.0”.

La scorsa settimana, all’evento crypto Token2049 a Singapore, le stablecoin sono state protagoniste insieme al co-fondatore di Tether, Reeve Collins, che ha evidenziato come “tutte le valute” diventeranno stablecoin entro il 2030.

Dopo aver gettato le basi per Tether, la stablecoin più utilizzata al mondo, Collins sta ora costruendo quella che definisce “Stablecoin 2.0”.

In un’intervista esclusiva con Cryptonews, Collins ha condiviso le sue idee su come il suo nuovo token di governance, STBL, miri a rivoluzionare i modelli tradizionali di stablecoin.

STBL e l’ascesa di “Stablecoin 2.0”

A differenza delle stablecoin convenzionali, in cui una società centralizzata emette il token e cattura tutti i rendimenti associati, STBL consente agli utenti di depositare asset reali tokenizzati (RWA) come garanzia e coniare stablecoin, guadagnando così rendimenti diretti.

Con un tangibile entusiasmo, Collins ha spiegato:

“Nel modello tradizionale, si dà un dollaro a Tether o Circle. Loro comprano un titolo del Tesoro. Ma ora che i titoli del Tesoro sono on-chain, l’utente può acquistare il titolo direttamente e registrarlo come garanzia. In questo modo gli utenti possono ottenere tutto il rendimento”.

Ha inoltre affermato che la piattaforma STBL divide l’RWA in due token:

“Un token di sicurezza, che è un NFT fruttifero che detiene l’importo in dollari, il rendimento e la durata. E poi ti dà USST, che è la stablecoin sostenuta dal capitale”.

Il risultato è identico alle stablecoin tradizionali, ma con una differenza rivoluzionaria. “Dato che metti i soldi nella rete per coniarli, ottieni tutta la ricompensa”, ha detto, aggiungendo che gli utenti diventano quindi gli emittenti.

Conformità e panorama normativo di STBL

Collins ha sottolineato che la regolamentazione è una parte cruciale del design di STBL, confermando che “sarà regolamentato allo stesso modo delle stablecoin tradizionali”. L’USST rientrerà in quadri normativi come il MiCA dell’UE e il GENIUS Act degli Stati Uniti per le stablecoin.

Inoltre, l’STBL è “sovracollateralizzato” e si distingue dalle stablecoin algoritmiche che generano rendimenti, in quanto “elimina” il rendimento, rendendolo un titolo.

Alla domanda sui partner istituzionali coinvolti nella collateralizzazione degli asset reali di STBL, tra cui BlackRock e Franklin Templeton, Reeve Collins ha affermato che ci sono molte aziende che si stanno affrettando a tokenizzare:

“Siamo un livello collaborativo. Vogliamo lavorare con tutti loro… È solo la naturale estensione di qualsiasi tesoreria tokenizzat. Se ne possiedi uno, tanto vale prendere anche una stablecoin. È come un regalo con l’acquisto”.

Riguardo l’attuale slancio normativo, il creatore di Tether ha affermato che l’approvazione di leggi come GENIUS apre la strada all’accettazione globale delle stablecoin:

“Il motivo per cui è così potente… e tutte le grandi istituzioni finanziarie sono coinvolte, è perché è redditizio”.

Frontiera dell’AI: la fine del marchio, l’alba delle prestazioni

Reeve Collins ritiene che l’intelligenza artificiale sia una “rivoluzione enorme” che cambierà le regole del gioco su tutta la linea, e ha affermato:

“In futuro, parlerete al vostro wallet. Direte: voglio fare questa specifica transazione. E lui la smisterà nel modo più efficiente, più rapido, più veloce, più redditizio o meno costoso”.

Collins prevede che arriverà un momento in cui i marchi e il marketing non avranno più importanza. Quel che conterà saranno solo le prestazioni e la capacità di eseguire le transazioni, ha aggiunto:

“La gente va su Twitter e dice: ‘Oh, investite tutti i vostri soldi in questo pool defi’, oppure ecco il nuovo token che fa X, Y e Z, oppure questo… Non investite i vostri soldi solo perché 3.000 persone su Twitter vi hanno detto di farlo, giusto? Quindi l’AI sarà almeno in grado di fare tutte quelle ricerche per voi e setacciare la spazzatura“.

Tuttavia, ha avvertito che, nonostante il potenziale dell’AI, le persone devono essere consapevoli che non possono fidarsi di nulla, il che è ”una realtà sfortunata e triste in cui stiamo entrando”.