Chi comanda davvero il mercato delle stablecoin?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle stablecoin vale oltre 306 miliardi di dollari, con due nomi che spiccano sulla concorrenza: Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Insieme valgono circa l’80% dell’intero settore, lasciando agli altri competitor solo le briciole. Tutto il resto, da DAI a FDUSD fino a progetti minori come USD1, si divide il 20% rimanente.

Il dato più importante è però quello che ci dice dove queste stablecoin vengono scambiate.

Distribuzione della supply di stablecoin per blockchain: Ethereum domina con $162 miliardi, seguita da Tron ($77,1 miliardi). Solana e BNB Chain inseguono, mentre Layer 2 come Arbitrum e Base iniziano a conquistare spazio.

Ethereum resta protagonista con il 56% dell’offerta complessiva, un dominio che conferma il ruolo centrale della rete per gli investitori istituzionali e i protocolli DeFi.

Ma al secondo posto c’è un nome che gli analisti occidentali spesso sottovalutano: Tron, che controlla il 26,7% del mercato ed è diventato uno snodo chiave per i pagamenti retail, soprattutto in Asia. Inoltre domina il mercato delle fee sui layer 1.

Dietro si apre il gruppo degli inseguitori. Solana si attesta su un dignitoso 4,3%, seguita da BSC (3,96%) e dalla più giovane Hyperliquid (2,14%), che sta iniziando a farsi notare.

Infine, ci sono i cosiddetti layer intermedi:L Base, Arbitrum, Polygon, Avalanche e Aptos che, messi insieme, valgono poco più del 6%.

Morale? Il duopolio USDT/USDC regge, ma la competizione oggi si gioca sull’infrastruttura. Ethereum è il centro istituzionale, Tron il motore dei retail. Tutti gli altri, per ora, sono solo delle comparse.

