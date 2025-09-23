Chi comanda davvero il mercato delle stablecoin?
Il mercato delle stablecoin vale oltre 306 miliardi di dollari, con due nomi che spiccano sulla concorrenza: Tether (USDT) e USD Coin (USDC).
Insieme valgono circa l’80% dell’intero settore, lasciando agli altri competitor solo le briciole. Tutto il resto, da DAI a FDUSD fino a progetti minori come USD1, si divide il 20% rimanente.
Il dato più importante è però quello che ci dice dove queste stablecoin vengono scambiate.
Ethereum resta protagonista con il 56% dell’offerta complessiva, un dominio che conferma il ruolo centrale della rete per gli investitori istituzionali e i protocolli DeFi.
Ma al secondo posto c’è un nome che gli analisti occidentali spesso sottovalutano: Tron, che controlla il 26,7% del mercato ed è diventato uno snodo chiave per i pagamenti retail, soprattutto in Asia. Inoltre domina il mercato delle fee sui layer 1.
Dietro si apre il gruppo degli inseguitori. Solana si attesta su un dignitoso 4,3%, seguita da BSC (3,96%) e dalla più giovane Hyperliquid (2,14%), che sta iniziando a farsi notare.
Infine, ci sono i cosiddetti layer intermedi:L Base, Arbitrum, Polygon, Avalanche e Aptos che, messi insieme, valgono poco più del 6%.
Morale? Il duopolio USDT/USDC regge, ma la competizione oggi si gioca sull’infrastruttura. Ethereum è il centro istituzionale, Tron il motore dei retail. Tutti gli altri, per ora, sono solo delle comparse.
