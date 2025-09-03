La coda per lo staking di Ethereum è ai massimi dal 2023

L'improvviso aumento riflette una rinnovata fiducia nel potenziale a lungo termine di Ethereum e un afflusso di capitali istituzionali.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nella giornata di ieri, martedì 2 settembre, la coda di attesa per lo staking di Ethereum ha raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni arrivando a 860.369 ETH, pari a un valore di circa 3,7 miliardi di dollari.

Il dato evidenzia una forte crescita della domanda di partecipazione al meccanismo di validazione della rete. Quando un utente decide di mettere in staking i propri ETH, infatti, non può farlo immediatamente: deve entrare in una coda regolata dal protocollo, che serve a bilanciare la crescita dei validatori.

L’accumulo record dimostra da un lato la fiducia degli investitori in Ethereum, dall’altro comporta tempi di attesa più lunghi per chi intende diventare validatore.

Si tratta della coda più lunga dal 2023, quando l’aggiornamento Shanghai ha permesso i prelievi e ha provocato un breve esodo di validatori su larga scala.

L’afflusso istituzionale alimenta una rinnovata fiducia nello staking di Ethereum

Secondo il protocollo di staking Everstake, l’improvviso aumento riflette una rinnovata fiducia nel potenziale a lungo termine di Ethereum e un afflusso di capitali istituzionali. L’azienda ha osservato:

“Non vedevamo una coda di queste dimensioni dal 2023. È un segnale forte che sempre più persone hanno fiducia in Ethereum e vogliono partecipare alla sua sicurezza”.

3/ We believe the growth in the validator queue comes down to a mix of things:



• Increase in network confidence: More people trust Ethereum’s long-term value and want to participate in securing it.



• Great market conditions: Rising ETH prices and historically low gas fees… — everstake.eth (💙,💛) (@eth_everstake) September 2, 2025

La combinazione dell’aumento del prezzo del token ETH, che attualmente si aggira intorno ai 4.321 dollari, e delle commissioni del gas relativamente basse, ha reso lo staking più attraente sia per gli utenti al dettaglio sia per le tesorerie aziendali.

L’aumento dell’attività di staking contribuisce anche a placare le recenti preoccupazioni relative alle uscite di massa, che hanno raggiunto il picco quando la coda di uscita dallo staking ha superato brevemente 1 milione di ETH il 29 agosto, prima di tornare indietro del 20%.

Secondo il sito web Ultrasound.Money, Ethereum ha attualmente 35,7 milioni di ETH bloccati in contratti di staking, circa il 31% dell’offerta totale.

Fonte: Ultrasound.Money

In particolare, i fondi di tesoreria aziendali detengono ora 4,7 milioni di ETH, per un valore di oltre 20 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali destinati allo staking.

I dati di StrategicEtherReserve mostrano che più di 70 partecipanti alla tesoreria hanno già iniziato ad attuare strategie di staking a lungo termine.

La convergenza delle condizioni di mercato, dei livelli dei prezzi e del coinvolgimento istituzionale ha spinto le code di ingresso e di uscita dallo staking più vicine all’equilibrio per la prima volta da luglio.

Tale equilibrio suggerisce un ambiente di staking più sano e una crescente domanda di generazione di rendimenti sul livello base di Ethereum.

Sebbene il token ETH abbia perso il 12,4% rispetto al suo massimo storico del 24 agosto, i detentori a lungo termine sembrano non essersi scoraggiati. Invece di uscire, molti stanno raddoppiando la posta, aspettando in fila per guadagnare rendimenti on-chain.

Joseph Lubin prevede un aumento di 100 volte dell’ETH

Il co-fondatore di Ethereum, Joseph Lubin, ritiene che il prezzo di ETH potrebbe aumentare di 100 volte o più nel tempo, definendolo l’infrastruttura futura di Wall Street ora che la finanza tradizionale (TradFi) si sta spostando verso la finanza decentralizzata.

In un post su X, Lubin ha affermato che Ethereum sostituirà molti sistemi isolati presso istituzioni come JPMorgan e diventerà la spina dorsale dei servizi finanziari, dello staking e dell’esecuzione di contratti intelligenti.

Sostenendo la posizione rialzista di Tom Lee di Fundstrat, Lubin ha dichiarato di essere “allineato al 100%” con l’opinione di Lee secondo cui Ethereum potrebbe superare Bitcoin in termini di valore di rete.

Ha paragonato il momento attuale al 1971, quando il dollaro statunitense abbandonò il gold standard, segnalando un cambiamento tettonico nell’architettura finanziaria guidato da Ethereum.

Lubin ha sottolineato che ETH rappresenta un nuovo tipo di merce virtuale – la “fiducia decentralizzata” – che le istituzioni saranno costrette ad adottare.

Egli vede i binari decentralizzati di Ethereum alimentare tutto, dalle operazioni finanziarie tradizionali agli accordi basati su contratti intelligenti, con un enorme potenziale di crescita man mano che l’adozione si diffonde a livello globale.

Allo stesso modo, Lee ha previsto che Ethereum registrerà un rialzo a breve termine fino a 5.500 dollari, con un ambizioso obiettivo di fine anno di 12.000 dollari.

Durante la sua partecipazione come ospite al programma Amitis Investing il 26 agosto, Lee ha rivelato che il sentiment istituzionale di Wall Street nei confronti di Ethereum è cambiato radicalmente in seguito all’approvazione da parte del Senato degli Stati Uniti della legge GENIUS Act sulle stablecoin.

Lee ha sottolineato che Ethereum è l’infrastruttura blockchain fondamentale per la finanza tradizionale (TradFi), e che attualmente supporta oltre 145 miliardi di dollari di offerta di stablecoin.