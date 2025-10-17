Bitcoin scivola sotto i 109.000 dollari mentre le borse mondiali restano prudenti

BTC continua a faticare dopo una ondata di liquidazioni da 19 miliardi di dollari e le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin continua a perdere terreno e scivola sotto i 109.000 dollari mentre una nuova ondata di avversione al rischio ha colpito i mercati globali. Il calo è arrivato in un contesto difensivo, con le borse in calo, i titoli di stato in rialzo e l’oro che ha toccato un nuovo massimo storico.

Il prezzo si è attestato intorno a 108.503 dollari, con un ribasso del 2,4% nelle 24 ore e un calo superiore al 10% nella settimana.

I mercati asiatici hanno registrato perdite in linea con quelle di Wall Street. Gli investitori si sono allontanati dagli asset ad alto rischio dopo il ritorno di segnali di stress creditizio nelle banche statunitensi.

Il sentiment sulle azioni ha subito un ulteriore colpo dalle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Giovedì Pechino ha accusato Washington di alimentare il panico per le restrizioni sulle esportazioni di terre rare e ha respinto l’invito della Casa Bianca a revocare i limiti, aumentando l’incertezza su mercati già fragili.

Le altcoin stentano a recuperare terreno, la pressione aumenta e il momentum si indebolisce

Bitcoin, che aveva toccato un nuovo record a 126.000 dollari il 6 ottobre, non è riuscito a trovare stabilità dopo la brusca correzione della scorsa settimana.

Quel calo è stato innescato da una serie di liquidazioni superiori a 19 miliardi di dollari, intensificate dalle preoccupazioni sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La vendita ha colpito le principali crypto, lasciando gli investitori in balia di ulteriori ribassi.

Ether è sceso del 2,2% a 3.931 dollari, mentre XRP ha perso il 2,7% a 2,36 dollari. Secondo gli analisti, il momentum nelle altcoin resta debole, mentre i trader riducono l’esposizione in vista di possibili ostacoli regolamentari e macroeconomici.

Ryan Lee, chief analyst di Bitget, ha spiegato che XRP sta affrontando pressioni nel breve periodo a causa dei trasferimenti delle whale e degli afflussi sugli exchange. “Un supporto chiave si sta formando tra 2,10 e 2,30 dollari,” ha detto. “Un breakout verso 3,00–3,25 dollari resta possibile se l’approvazione degli ETF dovesse arrivare entro fine ottobre, il che probabilmente porterebbe nuovi afflussi istituzionali”.

Ha aggiunto che la recente acquisizione di GTreasury da un miliardo di dollari da parte di Ripple rafforza la posizione di XRP nella finanza aziendale, ampliandone l’utilità nei pagamenti oltre la semplice speculazione.

La rotazione di capitali premia i token con utilità mentre Solana guida la ripresa del mercato

Solana sta mostrando un momentum più forte, ha spiegato Lee, puntando a un intervallo tra 210 e 250 dollari. La crescita dell’attività DeFi e l’ottimismo per una possibile approvazione di ETF continuano a sostenere la sua performance.

“Entrambi gli asset stanno beneficiando di una più ampia rotazione di capitale verso token basati sull’utilità,” ha aggiunto, spiegando come gli investitori si stiano concentrando su progetti blockchain con applicazioni reali.

Nel frattempo, le preoccupazioni nei mercati tradizionali contribuiscono a un clima di prudenza. I fallimenti di First Brands Group e Tricolor Holdings hanno riacceso i timori di perdite creditizie nascoste, mentre svalutazioni contabili legate a frodi presso Zions Bancorp e Western Alliance hanno cancellato oltre 100 miliardi di dollari di valore di mercato bancario statunitense in un solo giorno.

Con l’aumento delle preoccupazioni sul credito, oro e argento hanno esteso i loro rally toccando nuovi massimi. Bitcoin, spesso definito oro digitale, non è ancora riuscito a seguire questa tendenza: ha perso il 6,3% nell’ultima settimana, il calo più marcato da marzo.

Col tempo l’andamento di Bitcoin riflette sempre più quello dei mercati tradizionali

Dom Harz, co-fondatore di BOB, ha affermato che la crescente integrazione di Bitcoin nella finanza tradizionale potrebbe spiegare la sua maggiore correlazione con i mercati globali.

Harz ha aggiunto che l’adozione istituzionale accelererà l’innovazione nella finanza decentralizzata basata su Bitcoin. “Queste istituzioni che detengono BTC vorranno sbloccare la sua utilità e mettere a frutto i loro asset utilizzando BTC direttamente nei protocolli DeFi,” ha spiegato.

Per il momento, la capacità di Bitcoin di mantenersi sopra i 110.000 dollari dipenderà probabilmente dai fattori macroeconomici. I trader restano prudenti, in attesa di segnali dalla Federal Reserve statunitense sui tassi d’interesse e di vedere come le tensioni commerciali influenzeranno l’appetito per il rischio nell’ultimo trimestre dell’anno.