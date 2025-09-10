Il titolo QMMM con sede a Hong Kong sale alle stelle

Dopo i suoi piani di tesoreria BTC, ETH e SOL, le azioni QMMM sono salite del 2.300% martedì prima di chiudere con un rialzo del 1.736% a 207 dollari sul Nasdaq.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 10, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società di pubblicità digitale QMMM Holdings, con sede a Hong Kong, ha registrato un incredibile aumento del 1.736% nel valore delle azioni subito dopo aver annunciato l’intenzione di creare una tesoreria di criptovalute da 100 milioni di dollari.

Secondo i dati di Yahoo Finance, martedì le azioni QMMM sono salite del 2.300% prima di chiudere a 207 dollari sul Nasdaq, con un rialzo del 1.736%.

Tuttavia, il titolo ha subito un calo nelle contrattazioni after-hour e al momento della pubblicazione le azioni sono in ribasso del 61%. Nel mese scorso le azioni hanno registrato un aumento dell’8.147%.

QMMM lancia un “ecosistema cripto-autonomo” e pianifica una tesoreria di asset digitali da 100 milioni di dollari

Nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, QMMM Holdings ha dichiarato che sta creando un enorme tesoro di criptovalute da 100 milioni di dollari destinato a Bitcoin, Ethereum e Solana.

Definendolo un “ecosistema cripto-autonomo”, l’azienda, che è nota anche per i suoi servizi di abbigliamento virtuale, ha dichiarato che combinerà l’intelligenza artificiale con la blockchain per promuovere strumenti innovativi per l’analisi delle criptovalute. Il CEO di QMMM, Bun Kwai, ha affermato:

“L’ingresso di QMMM in questo settore riflette il nostro impegno verso l’innovazione tecnologica e la nostra visione di collegare l’economia digitale con le applicazioni del mondo reale”.

Inoltre, l’azienda sta cercando di mettere in contatto i fornitori di dati con i consumatori attraverso un mercato decentralizzato basato sulla blockchain. Nel frattempo, intende sfruttare l’analisi basata sull’intelligenza artificiale per elaborare “grandi volumi di dati”. Kwai ha quindi aggiunto:

“Le nostre iniziative nel campo delle criptovalute, combinate con la nostra esperienza nell’intelligenza artificiale e nelle piattaforme digitali, sono progettate per creare valore sostenibile per i nostri stakeholder, rafforzando al contempo il nostro ruolo di azienda tecnologica lungimirante”.

Il numero di aziende asiatiche che adottano le criptovalute è in continua crescita

Il debutto di QMMM nel settore delle criptovalute coincide con una crescita sostanziale nel numero di aziende con sede in Asia che stanno valutando di includere questa classe di attività nel proprio portafoglio.

La scorsa settimana, la società di venture capital Sora Ventures ha rivelato il lancio del suo fondo di tesoreria dedicato a Bitcoin, sostenuto da un impegno iniziale di 200 milioni di dollari da parte di investitori asiatici. L’obiettivo è quello di accumulare 1 miliardo di dollari in BTC nei prossimi sei mesi.

Inoltre, Metaplanet, aggressivo accumulatore giapponese di Bitcoin, sta cercando di emettere 385 milioni di nuove azioni attraverso un’offerta all’estero per ulteriori acquisti di BTC. Il sesto maggiore investitore aziendale in Bitcoin mira a raccogliere 212,9 miliardi di yen (1,44 miliardi di dollari) nella sua ultima offerta azionaria.