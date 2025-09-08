Metaplanet acquista altri 136 BTC per $15,2 milioni ma il titolo crolla

La società giapponese di Treasury Bitcoin, Metaplanet, ha annunciato oggi l’acquisto di 136 BTC per un valore complessivo di 15,2 milioni di dollari. La società ha ottenuto un rendimento da Bitcoin (BTC Yield) del 487% da inizio 2025.

Secondo l’annuncio ufficiale, Metaplanet ha acquistato 136 BTC a un prezzo medio di circa 111.666 dollari ciascuno, per un totale di 15,2 milioni di dollari.

Metaplanet has acquired 136 BTC for ~$15.2 million at ~$111,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 487% YTD 2025. As of 9/8/2025, we hold 20,136 $BTC acquired for ~$2.08 billion at ~$103,196 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/nwEAv0NzQq — Simon Gerovich (@gerovich) September 8, 2025

“All’ 8 settembre 2025, deteniamo 20.136 BTC per un valore complessivo di circa 2,08 miliardi di dollari a un prezzo medio di 103.196 dollari per Bitcoin,” ha dichiarato il CEO Simon Gerovich.

Con questo ultimo acquisto, Metaplanet sale a quota 20.136 Bitcoin, che equivalgono a un totale di circa 2,8 miliardi di dollari. La società si colloca al sesto posto tra i maggiori detentori di BTC, dopo che l’exchange statunitense Bullish ha recentemente superato Metaplanet raggiungendo i 24.000 BTC.

Un rendimento del 487% da inizio anno

Nel corso del 2025, Metaplanet ha accelerato il ritmo degli acquisti di BTC, passando da poco più di 12.000 BTC a fine giugno agli attuali 20.136 BTC di inizio settembre. Il rendimento da inizio anno, secondo i calcoli aziendali, è un impressionante +487%.

La società utilizza il parametro “BTC Yield” per misurare la performance della sua strategia di accumulo, con l’obiettivo di generare valore per gli azionisti. Dal 1° luglio all’8 settembre, l’azienda ha registrato un rendimento del 30,8%, a conferma della sua aggressività.

Azioni Metaplanet in calo del 2,3% a Tokyo

Gli acquisti di BTC non sono però bastati per rilanciare le azioni della società che hanno perso il 20% la scorsa settimana e anche oggi registrano un -2.3%.

Secondo i dati di Yahoo Finance, il titolo ha sfiorato i minimi degli ultimi quattro mesi, ed è in calo del 63% rispetto al massimo registrato quest’anno.

Gli indicatori tecnici non lasciano spazio all’ottimismo: il prezzo delle azioni è sceso sotto il livello chiave di supporto a ¥723, l’RSI segnala un sentiment ribassista e si è formata una “death cross”, tipico segnale che delinea ulteriori ribassi.

Metaplanet Stock, Fonte: TradingView

I rischi di una strategia Bitcoin-centrica

Alcuni analisti restano critici verso le strategie di treasury aziendale, basate sull’accumulo di Bitcoin.

“La sostenibilità dei corporate crypto treasury dipenderà meno dall’entusiasmo di breve termine e molto di più dalla struttura di leva e dai bilanci sottostanti, soprattutto in presenza di strumenti convertibili e di esposizioni convesse,” ha spiegato Thomas Fecker-Boxler, CEO ad interim della Web3 Foundation, a Cryptonews.

Tradotto in maniera semplice, la vera sfida per le aziende non è cavalcare l’entusiasmo del mercato, ma avere basi finanziarie solide. Insomma, la sostenibilità di una Bitcoin Treasury non dipende solo dal prezzo della crypto, ma anche da quanto debito viene usato per comprarla, dalla solidità dei bilanci e dalla gestione di strumenti complessi come obbligazioni convertibili.

Inoltre, quando un’azienda ha esposizioni “convesse” (simili per certi versi alla leva finanziaria, ndr), anche piccoli movimenti del prezzo di BTC possono trasformarsi in grandi guadagni o grosse perdite, aumentando la volatilità.