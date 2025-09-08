BTC $111,987.90 0.75%
ETH $4,300.21 0.10%
SOL $214.73 4.86%
SHIB $0.000012 3.42%
BNB $878.47 0.49%
DOGE $0.24 6.89%
XRP $2.97 3.46%
PEPE $0.000010 3.56%
Cryptonews Bitcoin News

Metaplanet acquista altri 136 BTC per $15,2 milioni ma il titolo crolla

bitcoin metaplanet prezzo
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società giapponese di Treasury Bitcoin, Metaplanet, ha annunciato oggi l’acquisto di 136 BTC per un valore complessivo di 15,2 milioni di dollari. La società ha ottenuto un rendimento da Bitcoin (BTC Yield) del 487% da inizio 2025.

Secondo l’annuncio ufficiale, Metaplanet ha acquistato 136 BTC a un prezzo medio di circa 111.666 dollari ciascuno, per un totale di 15,2 milioni di dollari.

All’ 8 settembre 2025, deteniamo 20.136 BTC per un valore complessivo di circa 2,08 miliardi di dollari a un prezzo medio di 103.196 dollari per Bitcoin,” ha dichiarato il CEO Simon Gerovich.

Con questo ultimo acquisto, Metaplanet sale a quota 20.136 Bitcoin, che equivalgono a un totale di circa 2,8 miliardi di dollari. La società si colloca al sesto posto tra i maggiori detentori di BTC, dopo che l’exchange statunitense Bullish ha recentemente superato Metaplanet raggiungendo i 24.000 BTC.

Un rendimento del 487% da inizio anno

Nel corso del 2025, Metaplanet ha accelerato il ritmo degli acquisti di BTC, passando da poco più di 12.000 BTC a fine giugno agli attuali 20.136 BTC di inizio settembre. Il rendimento da inizio anno, secondo i calcoli aziendali, è un impressionante +487%.

La società utilizza il parametro “BTC Yield” per misurare la performance della sua strategia di accumulo, con l’obiettivo di generare valore per gli azionisti. Dal 1° luglio all’8 settembre, l’azienda ha registrato un rendimento del 30,8%, a conferma della sua aggressività.

Azioni Metaplanet in calo del 2,3% a Tokyo

Gli acquisti di BTC non sono però bastati per rilanciare le azioni della società che hanno perso il 20% la scorsa settimana e anche oggi registrano un -2.3%.

Secondo i dati di Yahoo Finance, il titolo ha sfiorato i minimi degli ultimi quattro mesi, ed è in calo del 63% rispetto al massimo registrato quest’anno.

Gli indicatori tecnici non lasciano spazio all’ottimismo: il prezzo delle azioni è sceso sotto il livello chiave di supporto a ¥723, l’RSI segnala un sentiment ribassista e si è formata una “death cross”, tipico segnale che delinea ulteriori ribassi.

Metaplanet Stock, Fonte: TradingView

I rischi di una strategia Bitcoin-centrica

Alcuni analisti restano critici verso le strategie di treasury aziendale, basate sull’accumulo di Bitcoin.

La sostenibilità dei corporate crypto treasury dipenderà meno dall’entusiasmo di breve termine e molto di più dalla struttura di leva e dai bilanci sottostanti, soprattutto in presenza di strumenti convertibili e di esposizioni convesse,” ha spiegato Thomas Fecker-Boxler, CEO ad interim della Web3 Foundation, a Cryptonews.

Tradotto in maniera semplice, la vera sfida per le aziende non è cavalcare l’entusiasmo del mercato, ma avere basi finanziarie solide. Insomma, la sostenibilità di una Bitcoin Treasury non dipende solo dal prezzo della crypto, ma anche da quanto debito viene usato per comprarla, dalla solidità dei bilanci e dalla gestione di strumenti complessi come obbligazioni convertibili.

Inoltre, quando un’azienda ha esposizioni “convesse” (simili per certi versi alla leva finanziaria, ndr), anche piccoli movimenti del prezzo di BTC possono trasformarsi in grandi guadagni o grosse perdite, aumentando la volatilità.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,070,589,963,124
2.86

Altri articoli in evidenza

Bitcoin News
Scoppia la bolla delle società di treasury di Bitcoin
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-08 17:00:00
Altcoin News
WLFI crolla del 40%: le accuse di truffa mettono in crisi la crypto di Trump
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-08 16:00:00
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo