Il patrimonio della famiglia Trump cresce di 6 miliardi di dollari

Il patrimonio della famiglia Trump cresce di $6 miliardi grazie al token WLFI

La famiglia Trump detiene quasi un quarto dei token WLFI, che rimangono bloccati, anche se il debutto ha stabilito un valore di mercato per la loro partecipazione.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Lunedì 1° settembre, la più importante impresa della famiglia Trump nel settore delle criptovalute: World Libery Financial, ha iniziato a negoziare il proprio token WLFI sui principali exchange. Come conseguenza, nel giro di sole 24 ore, il patrimonio della famiglia Trump è aumentato di 6 miliardi di dollari.

Il debutto di WLFI è stato simile a una quotazione in borsa e ha aperto le porte al trading sul mercato.

Su Binance e sugli altri exchange dove sono avvenute le quotazioni, i volumi di trading sono aumentati notevolmente. Secondo i dati di CoinMarketCap, solo nella prima ora sono stati scambiati circa 1 miliardo di dollari di token WLFI, a prezzi che hanno oscillato tra 0,24 e 0,30 centesimi di dollaro, in linea con il trading dei futures che ha preceduto il debutto.

Secondo quanto riportato oggi dal Wall Street Journal, all’estremità superiore di tale intervallo, la partecipazione della famiglia Trump è stata valutata a oltre 6 miliardi di dollari, rendendo WLFI il loro singolo asset più prezioso.

La famiglia Trump detiene quasi un quarto dell’offerta di WLFI

La famiglia Trump, compreso Il Presidente, detiene poco meno di un quarto di tutti i token WLFI, anche se i fondatori e gli addetti ai lavori non sono ancora in grado di vendere. World Liberty ha infatti dichiarato che le loro partecipazioni nel token rimangono bloccate.

Nondimeno, il debutto ha stabilito un prezzo di mercato per attività che in precedenza erano valutate solo attraverso transazioni private.

Il prezzo di WLFI ha poi registrato un calo nella mattinata di oggi, martedì 2 settembre, scendendo del 16% a 0,23 dollari. Tuttavia, il lancio ha consolidato la posizione di World Liberty come fulcro del wallet di criptovalute in rapida crescita della famiglia Trump.

$WLFI began trading on Monday across both CEXs and DEXs.



Here's a quick recap of how it performed 👇 pic.twitter.com/9HzXvJOP1R — CoinGecko (@coingecko) September 2, 2025

La società è stata creata lo scorso anno mentre Trump era in campagna elettorale, ed è stata presentata come parte di uno sforzo più ampio nell’estendere il suo slogan elettorale al mondo delle criptovalute.

I suoi tre figli sono co-fondatori, mentre il presidente è indicato come “co-fondatore emerito”. Da allora, World Liberty ha anche emesso una stablecoin e si è posizionata come piattaforma per gli investitori al dettaglio per accedere alla finanza decentralizzata.

I primi investitori vedono guadagni 15 volte superiori, ma devono affrontare limiti di vendita

La quotazione di WLFI ha portato una manna per i primi sostenitori. Gli investitori che lo hanno acquistato al prezzo di prevendita di 1,5 centesimi per token, hanno visto il loro investimento moltiplicarsi di oltre 15 volte quel valore. Tuttavia, in questa fase possono vendere solo fino al 20% dei loro token.

L’ascesa di World Liberty è stata alimentata da un’aggressiva ingegneria finanziaria. Durante l’estate, ha assunto il controllo di una società quotata in borsa e ha raccolto 750 milioni di dollari in contanti dagli investitori per acquistare i propri token.

L’aggiunta di altre criptovalute ha ampliato l’esposizione della famiglia. Per esempio, le entità legate a Trump controllano circa l’8% di TRUMP, una memecoin del valore di diversi miliardi di dollari. Inoltre, un trust di proprietà di Trump detiene poco più della metà di Trump Media, una società quotata in borsa con un valore di circa 2,5 miliardi di dollari.

In termini di valore cartaceo, il passaggio della famiglia Trump alle criptovalute ha eclissato il loro tradizionale portafoglio immobiliare. Sebbene continuino a perseguire accordi immobiliari a livello globale, i token digitali sono rapidamente diventati la loro impresa più redditizia.

Tuttavia, questa ricchezza rimane teorica. Gli analisti avvertono che incassare potrebbe rivelarsi difficile, poiché anche una modesta pressione di vendita rischia di far scendere i prezzi in mercati illiquidi.

Il debutto di WLFI sugli exchange ha anche attirato l’attenzione dei critici. I legislatori democratici e gli esperti di etica sostengono che il profondo coinvolgimento di Trump nelle criptovalute, mentre contemporaneamente rimodella la regolamentazione dalla Casa Bianca, presenta significativi conflitti di interesse.