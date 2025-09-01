Il token WLFI di World Liberty Financial debutta con un market cap di $7 miliardi
Il token WLFI, di World Liberty Financial, è ora attivo e negoziabile con poco più di 24 miliardi di token in circolazione. I principali exchange, come Binance, hanno già quotato il token e i primi investitori hanno iniziato a trasferire i propri token per assicurarsi i profitti, dopo averli acquistati a prezzo scontato durante la prevendita.
Il token WLFI di World Liberty Financial è ora disponibile
In un post su X, il progetto DeFi ha confermato che il suo token di governance è ora disponibile, consentendo ai possessori di richiedere e scambiare i propri token sugli exchange di criptovalute. World Liberty Financial ha anche dichiarato che i possessori possono trasferire i propri token tra diverse blockchain utilizzando il bridge ufficiale Chainlink CCIP.
Nel frattempo, in un post sul blog, il progetto ha rivelato che al momento del lancio saranno in circolazione poco più di 24,66 miliardi di token WLFI. Sulla base dei dati di CoinMarketCap, il token vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di 7,40 miliardi di dollari e si colloca al 23° posto tra le criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato.
Inoltre, il token WLFI ha una capitalizzazione di mercato completamente diluita di 30 miliardi di dollari, basata sulla sua offerta totale di 100 miliardi di token. I dati di TradingView mostrano che il token è attualmente scambiato a 0,3 dollari circa.
Vale la pena notare che il token WLFI si è già assicurato la quotazione sui principali exchange di criptovalute, tra cui Binance, Kraken, HTX e MEXC. Anche altri exchange, come Coinbase, hanno annunciato l’intenzione di quotare il token.
Secondo la piattaforma di analisi Lookonchain, tre wallet hanno già reclamato rispettivamente 60 milioni, 53 milioni e 46 milioni di token e li hanno inviati al principale exchange di criptovalute Binance.
Questo è avvenuto quando la piattaforma ha rivelato che molti partecipanti alla prevendita stanno inviando i loro token agli exchange dopo averli reclamati, nel tentativo di assicurarsi dei profitti.
Ripartizione dell’offerta circolante del token
Secondo il team di World Liberty Financial, 10 miliardi di token WLFI in circolazione costituiscono la porzione sbloccata dell’ecosistema. Inoltre, la società fintech Alt5 Sigma Corporation possiede 7,78 miliardi di token (l’8% dell’offerta totale) come parte della sua strategia di tesoreria.
2,88 miliardi di token sono accantonati per scopi di liquidità e marketing a sostegno dell’offerta iniziale di scambio, mentre i partecipanti alla prevendita hanno ricevuto 4 miliardi di token, che rappresentano il loro sblocco iniziale del 20% al momento del lancio.
Il co-fondatore di World Liberty Financial, Eric Trump, commentando il lancio del token WLFI ha dichiarato che con questa operazione stanno stabilendo un nuovo standard per la libertà finanziaria, basato sulla fiducia, la velocità e i valori statunitensi, e ha aggiunto che questo è un momento importante per il futuro del denaro.
