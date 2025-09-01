Il token WLFI di World Liberty Financial debutta con un market cap di $7 miliardi

Il token WLFI di World Liberty Financial, sostenuto da Trump, è ora negoziabile, con exchange come Binance che lo hanno già inserito nei propri listini.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 1, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token WLFI, di World Liberty Financial, è ora attivo e negoziabile con poco più di 24 miliardi di token in circolazione. I principali exchange, come Binance, hanno già quotato il token e i primi investitori hanno iniziato a trasferire i propri token per assicurarsi i profitti, dopo averli acquistati a prezzo scontato durante la prevendita.

Il token WLFI di World Liberty Financial è ora disponibile

In un post su X, il progetto DeFi ha confermato che il suo token di governance è ora disponibile, consentendo ai possessori di richiedere e scambiare i propri token sugli exchange di criptovalute. World Liberty Financial ha anche dichiarato che i possessori possono trasferire i propri token tra diverse blockchain utilizzando il bridge ufficiale Chainlink CCIP.

🚨 $WLFI is now LIVE 🚨



✅ Claim your tokens

✅ Trade on the top DEXs:



Ethereum → Uniswap



USD1: https://t.co/i5gHqPlxo5



Solana → Meteora & Raydium



Meteora: https://t.co/NRmTSm2ulw



Raydium: https://t.co/VPLENru8wx



BSC → PancakeSwaphttps://t.co/XH1F8h0XKe



The future of… — WLFI (@worldlibertyfi) September 1, 2025

Nel frattempo, in un post sul blog, il progetto ha rivelato che al momento del lancio saranno in circolazione poco più di 24,66 miliardi di token WLFI. Sulla base dei dati di CoinMarketCap, il token vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di 7,40 miliardi di dollari e si colloca al 23° posto tra le criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato.

Inoltre, il token WLFI ha una capitalizzazione di mercato completamente diluita di 30 miliardi di dollari, basata sulla sua offerta totale di 100 miliardi di token. I dati di TradingView mostrano che il token è attualmente scambiato a 0,3 dollari circa.

Grafico giornaliero del token WLFI – Fonte: TradingView

Vale la pena notare che il token WLFI si è già assicurato la quotazione sui principali exchange di criptovalute, tra cui Binance, Kraken, HTX e MEXC. Anche altri exchange, come Coinbase, hanno annunciato l’intenzione di quotare il token.

Secondo la piattaforma di analisi Lookonchain, tre wallet hanno già reclamato rispettivamente 60 milioni, 53 milioni e 46 milioni di token e li hanno inviati al principale exchange di criptovalute Binance.

Questo è avvenuto quando la piattaforma ha rivelato che molti partecipanti alla prevendita stanno inviando i loro token agli exchange dopo averli reclamati, nel tentativo di assicurarsi dei profitti.

Many presale participants are sending their $WLFI to exchanges after claiming their tokens.



0xC3e7 claimed 60M $WLFI($19.2M) and deposited it to #Binance.



0x7ed4 claimed 53.33M $WLFI($17.1M) and deposited it to #Binance.



0x3881 claimed 46.67M $WLFI($14.9M) and deposited it to… pic.twitter.com/OqozovmYKo — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

Ripartizione dell’offerta circolante del token

Secondo il team di World Liberty Financial, 10 miliardi di token WLFI in circolazione costituiscono la porzione sbloccata dell’ecosistema. Inoltre, la società fintech Alt5 Sigma Corporation possiede 7,78 miliardi di token (l’8% dell’offerta totale) come parte della sua strategia di tesoreria.

2,88 miliardi di token sono accantonati per scopi di liquidità e marketing a sostegno dell’offerta iniziale di scambio, mentre i partecipanti alla prevendita hanno ricevuto 4 miliardi di token, che rappresentano il loro sblocco iniziale del 20% al momento del lancio.

Il co-fondatore di World Liberty Financial, Eric Trump, commentando il lancio del token WLFI ha dichiarato che con questa operazione stanno stabilendo un nuovo standard per la libertà finanziaria, basato sulla fiducia, la velocità e i valori statunitensi, e ha aggiunto che questo è un momento importante per il futuro del denaro.