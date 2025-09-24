Il CEO di Ripple Brad Garlinghouse si è sposato
Deve essere un periodo travolgente per Brad Garlinghouse, il CEO di Ripple che, dopo aver portato XRP ai suoi massimi storici e superato la storica opposizione della SEC, è convolato a nozze con Tara Milsti, una dama bianca misteriosa; si sa solo che è una stimata nutrizionista.
La notizia, nemmeno a dirlo, è arrivata tramite il social network X: “Mi sento fortunato per tanti motivi, e sposare Tara è il coronamento di tutto. Il prossimi capitolo della mia vita sarà molto più dolce con lei al mio fianco“.
E non sono mancati nemmeno i messaggi di auguri da parte del mondo crypto, a cominciare dai Gemelli Winklevoss, freschi di quotazione del loro exchange Gemini al Nasdaq, per proseguire con l’ex candidato al Senato USA pro-crypto John Deaton.
Alla cerimonia, tenutasi sulle suggestive spiagge della Costa Azzurra, erano inoltre presenti anche tanti attori famosi come Zac Efron (“High School Musical”), Nina Dobrev (“The Vampire Diaries”) e Miles Teller (“Top Gun”).
La SEC ritira la causa contro Ripple
Il matrimonio non è stato l’unico brindisi del 2025 per Brad Garlinghouse. Qualche mese prima, a maggio, era arrivata la notizia tanto attesa: la SEC ha mollato la presa nella causa contro Ripple.
La storia è nota: tutto cominciò nel dicembre 2020, quando l’autorità americana accusò Ripple di aver venduto XRP come se fosse un titolo azionario. L’inizio di quattro anni di carte bollate, ricorsi e incertezza conclusi pochi mesi fa.
Negli stessi mesi la SEC ha allentato la morsa anche sugli exchange: Gemini, Coinbase e Binance. Una ritirata che suona come un’ammissione: lo scontro frontale non può funzionare.
