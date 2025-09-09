Quotazione Gemini: Nasdaq diventa investitore strategico

Il debutto di Gemini in borsa potrebbe diventare una delle IPO più importanti nel settore delle criptovalute dalla quotazione di Coinbase avvenuta nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Settembre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel corso di questa settimana, l’exchange di criptovalute fondato dai gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, Gemini, si prepara a debuttare sul Nasdaq con un enorme impulso da parte della stessa borsa.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa tedesca Reuters, che cita due persone vicine alla questione, Nasdaq investirà 50 milioni di dollari in un collocamento privato come parte dell’offerta pubblica iniziale (IPO) di Gemini, che potrebbe raccogliere fino a 317 milioni di dollari.

L’accordo collegherà anche i servizi di custodia e staking di Gemini alla base clienti del Nasdaq, mentre gli utenti istituzionali di Gemini avranno accesso alla piattaforma di gestione delle garanzie collaterali Calypso del Nasdaq.

Secondo il documento depositato dalla società presso la Securities and Exchange Commission (SEC), Gemini prevede di vendere 16,67 milioni di azioni ordinarie di Classe A a un prezzo previsto compreso tra 17 e 19 dollari per azione. L’IPO sarà lanciata con il nome societario Gemini Space Station, Inc.

L’IPO segue la ripresa dei mercati dei capitali azionari

Secondo quanto riferito dalle fonti, Gemini prevede di iniziare le negoziazioni venerdì con il ticker “GEMI”, anche se i tempi sono soggetti alle condizioni di mercato. L’IPO coincide con un rinnovato slancio dei mercati dei capitali azionari statunitensi.

Dopo un’attività moderata negli ultimi anni, le ottime performance del primo giorno hanno incoraggiato un numero maggiore di aziende private a testare il terreno. Di conseguenza, nel 2025 la domanda degli investitori per le nuove quotazioni si è rafforzata.

Il debutto di Gemini potrebbe quindi diventare una delle IPO più importanti nel settore delle criptovalute da quando Coinbase è stata quotata in borsa nel 2021.

Rischi e posizionamento strategico

Nonostante il crescente ottimismo, i rischi rimangono. Il settore delle criptovalute continua ad essere sottoposto a un maggiore scrutinio negli Stati Uniti e la volatilità rimane un fattore sempre presente. Le fonti hanno quindi avvertito che le condizioni di mercato o gli sviluppi normativi potrebbero modificare i piani di Gemini.

Per Gemini, tuttavia, la partnership con il Nasdaq dimostra la volontà di posizionarsi come un exchange regolamentato e favorevole alle istituzioni. Sostenuto dalla scommessa di lunga data dei gemelli Winklevoss sulle risorse digitali, Gemini mira a distinguersi in un mercato affollato, rafforzando al contempo la sua credibilità tra gli investitori professionali.

Gemini, sostenuta dai Winklevoss, lancia lo staking nell’UE

La scorsa settimana, Gemini ha presentato una nuova suite di prodotti per gli investitori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, aggiungendo Gemini Staking per Ethereum e Solana a Gemini Perpetuals, il prodotto derivato regolamentato dall’exchange.

L’azienda ha dichiarato che il lancio segue l’approvazione ai sensi del regolamento dell’UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA) tramite la MFSA di Malta, parte di una più ampia espansione europea che posiziona Gemini come punto di riferimento unico per gli investitori in asset digitali.

Lo staking è progettato per essere accessibile: non c’è un importo minimo, i premi maturano quotidianamente e gli attuali tassi APR sono visibili nell’app. Gemini indica che per SOL potrebbe essere disponibile un tasso APR fino al 6%, e per ETH un tasso variabile soggetto alle condizioni di mercato e alle commissioni.