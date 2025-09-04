I gemelli Winklevoss quotano in borsa la loro Treasury su Bitcoin
Una società di tesoreria basata su Bitcoin (in stile Strategy o Metaplanet, ndr) di recente costituzione, sostenuta dai gemelli Tyler e Cameron Winklevoss, si sta preparando per una quotazione pubblica ad Amsterdam.
Questo evento conferma la tendenza, sviluppatasi nel corso di quest’anno, che vede un numero sempre maggiore di aziende focalizzate sulle criptovalute che scelgono di quotarsi in borsa.
Treasury pianifica il debutto ad Amsterdam
Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa tedesca Reuters, la società denominata Treasury, con sede nei Paesi Bassi, ha annunciato l’intenzione di quotarsi alla borsa di Amsterdam attraverso una fusione inversa con la società di investimento olandese MKB Nedsense.
Il processo di fusione inversa, o reverse takeover (RTO), permette a una società privata di quotarsi in borsa attraverso l’acquisizione di una società già quotata. Si ritiene che questa operazione consentirà a Treasury di accedere ai mercati pubblici in modo più rapido ed efficiente.
La società ha recentemente raccolto 126 milioni di euro (circa 147 milioni di dollari) in un round di finanziamento privato guidato da Winklevoss Capital e Nakamoto Holdings, a dimostrazione del forte sostegno da parte di investitori di rilievo.
La quotazione inversa dovrebbe fornire un premio significativo, che riflette un aumento del 72% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni MKBN di 0,7 euro all’11 luglio. Entrambe le società mirano a raggiungere un prezzo delle azioni post-consolidamento di 2,10 euro.
Per finalizzare questo processo, MKBN terrà un’assemblea straordinaria degli azionisti per approvare la transazione. Una volta completata con successo, MKBN cambierà il proprio nome in “Treasury N.V.” e sarà quotata con il simbolo “TRSR”.
Questa operazione segue una tendenza più ampia nel mercato olandese, dove la società locale di criptovalute Amdax ha annunciato ad agosto i propri piani per lanciare una società di tesoreria Bitcoin denominata AMBTS su Euronext Amsterdam.
Treasury segue le orme di Strategy
Le società di tesoreria Bitcoin, come Treasury, detengono riserve di Bitcoin (BTC) come attività primarie, differenziandosi dalle società tradizionali che tipicamente detengono contanti. Questo modello consente loro di concentrarsi sull’accumulo e la conservazione a lungo termine di Bitcoin.
Un esempio lampante di questa strategia è la società di Michael Saylor, Strategy (precedentemente nota come MicroStrategy), che ha continuamente aumentato le sue partecipazioni in Bitcoin su base settimanale, generando finora significativi profitti non realizzati per la società.
Secondo i dati di BitcoinTreasuries.net, la società Treasury ha già accumulato più di 1.000 Bitcoin, una cifra che impallidisce se paragonata alla riserva di Strategy di 636.000 Bitcoin. Tuttavia, Treasury si sta posizionando per attirare investitori in una regione in cui le opzioni di criptovaluta sono relativamente limitate rispetto a quelle degli Stati Uniti.
La prossima IPO di Gemini
Oltre alla loro nuova impresa, i gemelli Winklevoss stanno anche preparando l’exchange di criptovalute Gemini per un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.
I gemelli puntano a una valutazione fino a 2,22 miliardi di dollari, con l’intenzione di offrire 16,67 milioni di azioni al prezzo compreso tra 17 e 19 dollari ciascuna con il ticker “GEMI”.
Se avrà successo, questa IPO potrebbe raccogliere circa 317 milioni di dollari nella fascia alta del range di prezzo, rendendo Gemini il terzo exchange di criptovalute quotato in borsa, dopo il successo di Bullish e Coinbase.
