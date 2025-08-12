L’exchange Bullish spinge sull’IPO: $990 milioni in vista del debutto in borsa

Bullish aumenta l'IPO a 990 milioni di dollari con una valutazione di 4,8 miliardi di dollari, segnalando una forte domanda da parte degli investitori e una crescente fiducia nelle società di infrastrutture crittografiche.

L’exchange Bullish, sostenuto economicamente da Peter Thiel, ha aumentato il suo obiettivo di IPO portandolo a 990 milioni di dollari. Sulla scia della crescente domanda da parte degli investitori nel settore delle criptovalute, l’exchange punta a un debutto alla Borsa di New York con una valutazione di 4,8 miliardi di dollari.

Bullish amplia la dimensione e il prezzo dell’IPO grazie al crescente interesse degli investitori

La piattaforma di scambio di asset digitali e proprietaria di CoinDesk, Bullish, ha aumentato la dimensione della sua offerta pubblica iniziale (IPO) portandola a 990 milioni di dollari. Secondo la documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la società intende ora vendere 30 milioni di azioni al prezzo compreso tra 32 e 33 dollari ciascuna.

Si tratta di un aumento significativo rispetto al precedente piano che prevedeva l’offerta di 20,3 milioni di azioni al prezzo compreso tra 28 e 31 dollari ciascuna. Al massimo della nuova fascia di prezzo, Bullish raggiungerebbe un valore di mercato di circa 4,8 miliardi di dollari sulla base delle azioni in circolazione.

La dimensione dell’offerta, dopo la sua revisione, è superiore di quasi il 57% rispetto all’obiettivo iniziale di 629 milioni di dollari annunciato all’inizio di questo mese. La società, che ha eletto la sua sede alle Isole Cayman, dovrebbe debuttare alla Borsa di New York con il simbolo BLSH.

L’IPO di Bullish arriva in un momento in cui le società legate alle criptovalute stanno cavalcando un’ondata di forte domanda da parte degli investitori. La posizione favorevole dell’amministrazione Trump nei confronti del settore ha incoraggiato un numero maggiore di aziende a quotarsi in borsa attraverso IPO, fusioni o acquisizioni inverse.

Un esempio recente è la società Circle Internet Group, emittente della stablecoin USDC, le cui azioni sono aumentate dopo la quotazione da 1,2 miliardi di dollari a giugno. Bullish aveva precedentemente puntato a una IPO attraverso una fusione con una società di acquisizione a scopo speciale nel 2021. L’accordo valutava l’entità combinata a circa 9 miliardi di dollari.

Tuttavia, questo piano è stato sospeso nel 2022 a seguito dei cambiamenti nei mercati finanziari. Le società leader dell’attuale offerta sono JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group e Citigroup. L’aumento delle dimensioni e del prezzo dimostra che la società prevede una forte domanda, sia da parte degli investitori istituzionali che al dettaglio.

L’offerta rialzista come importante test di fiducia nel mercato delle criptovalute

Secondo gli osservatori del mercato, questo sviluppo è un altro indicatore del crescente interesse per le attività legate alle infrastrutture digitali. Un’IPO rialzista efficace darà anche impulso alle future quotazioni delle criptovalute.

La decisione di aumentare il numero di azioni e la fascia di prezzo è indice di un aumento del livello di fiducia nella posizione detenuta dalla società nel settore. Bullish potrebbe raggiungere la sua valutazione target attraverso questa IPO. Se così fosse, diventerebbe uno dei più grandi exchange di asset digitali quotati in borsa a livello mondiale.