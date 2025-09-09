HYPE esplosivo: VanEck vede un futuro senza limiti

Il CEO di VanEck, Jan van Eck, sostiene Hyperliquid mentre il lancio della sua stablecoin attira importanti proposte, spingendo il prezzo di HYPE a nuovi massimi.

Il CEO di VanEck, Jan van Eck, ha espresso pubblicamente la sua fiducia nell’ecosistema di Hyperliquid.

Le sue dichiarazioni coincidono con il fatto che il protocollo si prepara a lanciare la propria stablecoin, attirando proposte di partnership da parte di aziende leader perché, grazie a questo slancio, il prezzo di HYPE ha raggiunto nuovi massimi.

Il CEO di VanEck sostiene Hyperliquid

In un recente post su X, Jan van Eck ha elogiato la tecnologia di Hyperliquid e ha anche lodato il modello di governance decentralizzato della piattaforma e il suo lancio strategico, confermando che VanEck partecipa attivamente all’ecosistema da mesi:

“Siamo ottimisti su Hyperliquid. Ne siamo proprietari (da diversi mesi). E saremmo entusiasti di far parte dell’ecosistema della vostra comunità”.

Inoltre, van Eck ha sottolineato che la sua azienda è desiderosa di contribuire attraverso la ricerca, la partecipazione alla governance e future collaborazioni. La sua dichiarazione suggerisce che le istituzioni finanziarie tradizionali stanno adottando sempre più piattaforme decentralizzate.

La partecipazione di VanEck aiuta Hyperliquid ad affermarsi come uno dei principali exchange decentralizzati perpetui, soprattutto adesso che la piattaforma avanza verso l’emissione di stablecoin e nuove iniziative guidate dalla comunità.

L’annuncio di Hyperliquid della sua stablecoin, USDH, ha attirato un forte interesse istituzionale. Sei diverse organizzazioni hanno già presentato proposte di governance, cercando di ottenere un ruolo nell’emissione o nella gestione dell’asset.

Per esempio, Paxos ha suggerito un modello in cui il 95% degli interessi di riserva sarebbe utilizzato per riacquistare i token HYPE. Le riserve stesse sarebbero garantite da buoni del Tesoro statunitensi, accordi di riacquisto e dalla stablecoin Global Dollar di Paxos.

Inoltre, anche il colosso della DeFi Frax Finance ha proposto di coniare USDH a fronte delle sue riserve in frxUSD, USDC, USDT e dollari. Il suo piano potrebbe convogliare i guadagni delle riserve verso ricompense di staking o riacquisti di HYPE.

Tra gli altri partecipanti c’è Sky, il cui co-fondatore, Rune Christensen, ha proposto un token personalizzabile che promette rendimenti paragonabili ai buoni del Tesoro statunitensi. Queste proposte potrebbero costituire fattori estremamente rialzisti per il token HYPE, dato che la sua credibilità cresce.

Il prezzo di HYPE raggiunge livelli record

Alla luce dei suoi fondamentali rialzisti, il prezzo di HYPE ha raggiunto un nuovo massimo storico. Il token ha raggiunto un picco di 53,44 dollari, salendo di oltre l’8,5% in 24 ore. Il prezzo di HYPE è ora in rialzo di oltre il 1.200% rispetto ai minimi di fine 2024.

Grafico del prezzo di Hyperliquid (HYPE) – Fonte: TradingView

Con un volume giornaliero di circa 570 milioni di dollari, ancora inferiore a quello delle principali monete, Bitget e Bybit hanno comunque registrato una forte attività di trading.

Questo avviene dopo che nuove allocazioni di capitale si sono spostate verso il token. Lion Group Holding Ltd. ha reso noti i suoi piani di scambiare le sue partecipazioni in Solana e Sui con token HYPE. La società ha attribuito la riallocazione all’introduzione da parte di BitGo dei servizi di custodia per gli asset HyperEVM.

Vale anche la pena ricordare che ad agosto Hyperliquid ha stabilito un nuovo record per le sue entrate mensili. La piattaforma ha registrato oltre 106 milioni di dollari di entrate e attività di trading nel corso della sua esistenza. Questo importo rappresenta un aumento del 23% rispetto agli 86,6 milioni di dollari realizzati a luglio.

Con il sostegno del CEO di VanEck e un maggiore coinvolgimento delle istituzioni, Hyperliquid potrebbe continuare a crescere nel mercato delle criptovalute.