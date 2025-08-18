BTC $115,314.77 -2.57%
Cryptonews Previsione Prezzi

HYPE a un passo dal massimo storico: esplode il volume di trading

HYPER hyperliquid
Ultimo aggiornamento: 
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Hyperliquid ha raggiunto un volume giornaliero superiore ai $29 miliardi, registrando una performance da record grazie a un flusso di commissioni pari a $7,7 milioni.

Questo aumento è il riflesso di una crescente partecipazione da parte degli investitori e di una solida liquidità sulla piattaforma. Inoltre, il token nativo HYPE si sta avvicinando rapidamente al suo massimo storico fatto registrare lo scorso luglio.

Crescita della liquidità e adozione istituzionale: i fattori chiave del successo di Hyperliquid

Il successo di Hyperliquid non è solo dovuto ai volumi da capogiro, ma anche ad un consolidato percorso di crescita della liquidità e dell’adozione istituzionale. I dati di DefiLlama rivelano che il valore totale bloccato sulla piattaforma è aumentato significativamente, passando da $460 milioni a $610 milioni da metà luglio a oggi.

Questo aumento è stato accompagnato da un’impennata dei flussi mensili di USD, che sono passati da $21,35 milioni a $349,27 milioni nel mese di luglio. I numeri dimostrano una partecipazione crescente da parte degli investitori, che trovano in Hyperliquid una piattaforma solida e adatta alle proprie esigenze di trading.

Inoltre, anche l’adozione istituzionale sta guadagnando terreno, con l’annuncio da parte di Anchorage Digital Bank, il 13 agosto, del suo servizio di custodia per il token HYPE, aumentando la fiducia nelle capacità di gestione della piattaforma.

Il 31 luglio, Circle ha confermato il lancio di USDC nativo e CCTP V2 su Hyperliquid, introducendo funzionalità cruciali come i trasferimenti cross-chain e una maggiore liquidità per i mercati di finanza decentralizzata e derivati, ampliando così l’utilità e l’efficienza del network.

Fonte: TradingView

  • Le medie mobili principali segnalano forza d’acquisto.
  • L’indice di forza relativa (RSI) è a 63, indicando spazio per ulteriori guadagni.
  • La lettura del MACD è positiva.

Previsioni per il prezzo di HYPE:

  • Se il prezzo supererà i $49,75, si prevede una possibile crescita verso i $52 e $55.
  • I livelli di supporto sono fissati a $45 e $42.

Snorter: un progetto innovativo nel mercato delle meme coin

Se da un lato abbiamo Hyperliquid che sta dominando la scena con la sua impressionante crescita in termini di volume e partecipazione istituzionale, un altro progetto sta facendo rumore nel mondo delle meme coin: Snorter ($SNORT).

Questo innovativo bot di trading, basato su Solana e pronto ad espandersi su Ethereum, ha attirato l’attenzione degli investitori per la sua capacità di “sniping” di nuove meme coin. Grazie all’uso di Telegram, Snorter Bot permette agli utenti di acquisire nuove monete in modo rapido e sicuro, riducendo i rischi associati agli acquisti di token appena lanciati.

Con un tasso di rilevamento dei “coin scam” dell’85%, il bot si propone come una risorsa per chi vuole approfittare della volatilità del mercato senza cadere in trappola.

La prevendita di Snorter ha raccolto già oltre $3 milioni, dimostrando l’interesse per questa piattaforma, che sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli appassionati di meme coin.

Logo

