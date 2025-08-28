Hayes prevede un aumento 126x di HYPE grazie alla de-dollarizzazione
L’ex CEO di BitMEX, Arthur Hayes, ha reso nota la sua più audace previsione sulle criptovalute affermando che entro il 2028, quando l’adozione delle stablecoin raggiungerà i 10 trilioni di dollari trasformando radicalmente il trading decentralizzato, HYPE, la criptovaluta nativa dell’exchange Hyperliquid potrebbe aumentare di 126 volte rispetto ai livelli attuali.
Hayes ritiene che le politiche del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, potrebbero creare il più grande mercato rialzista DeFi della storia.
La strategia di “Buffalo Bill” Bessent punta a un sequestro globale di depositi pari a 34 trilioni di dollari
La tesi di Hayes si basa sulla sua convinzione che l’amministrazione Trump utilizzerà le stablecoin come arma per acquisire 34 trilioni di dollari in depositi in eurodollari e partecipazioni bancarie del Sud del mondo, costringendo questi fondi a confluire nei titoli del Tesoro statunitense attraverso società emittenti di stablecoin conformi.
L’ex dirigente del settore delle criptovalute ha dichiarato che:
“Questo rappresenta un cambiamento secolare dell’architettura monetaria globale, che potenzierà le applicazioni finanziarie decentralizzate”.
La previsione arriva mentre Hayes mantiene posizioni sostanziali in Ethena (ENA), Ether.fi (ETHFI) e Hyperliquid (HYPE) attraverso il suo fondo di investimento, Maelstrom.
La sua analisi prevede che ENA potrebbe guadagnare 51 volte e ETHFI potrebbe ottenere un rendimento 34 volte superiore entro il 2028, sulla base della massiccia adozione delle stablecoin che stimola l’utilizzo della DeFi.
Hayes ha soprannominato il segretario al Tesoro Scott Bessent “Buffalo Bill” per il suo previsto smantellamento del sistema bancario in eurodollari, paragonando la strategia al controllo dei depositi esteri non in dollari.
L’analisi suggerisce che WhatsApp di Meta e altre piattaforme tecnologiche statunitensi fungeranno da canali di distribuzione per le stablecoin ancorate al dollaro, raggiungendo miliardi di utenti in tutto il mondo, aggirando così i sistemi bancari locali e le restrizioni normative.
Un’infrastruttura di stablecoin per assorbire 34 trilioni di dollari in depositi globali
Hayes ha evidenziato come Bessent potrebbe reindirizzare 10-13 trilioni di dollari in depositi in eurodollari minacciando di ritirare il sostegno della Federal Reserve alle banche straniere durante la prossima crisi finanziaria.
Questo cambiamento di politica costringerebbe i depositanti in eurodollari a conformarsi alle società emittenti di stablecoin come Tether, che investono esclusivamente in depositi bancari statunitensi e buoni del Tesoro.
La strategia si estende alla cattura, attraverso piattaforme di social media statunitensi dotate di wallet crittografici, di altri 21 trilioni di dollari in depositi al dettaglio localizzati nell’emisfero Sud del pianeta.
Hayes immagina che WhatsApp fornisca una funzionalità di pagamento in stablecoin senza soluzione di continuità agli utenti di Paesi come le Filippine, creando di fatto conti bancari digitali in dollari per miliardi di persone e aggirando le normative bancarie locali.
Le banche centrali dei mercati emergenti perderebbero il controllo monetario man mano che i cittadini adotterebbero stablecoin ancorate al dollaro per le transazioni quotidiane.
Hayes sostiene che i governi locali non dispongono di risposte efficaci al di là della chiusura di Internet, mentre l’amministrazione Trump potrebbe esercitare sanzioni contro i funzionari che resistono alla proliferazione delle stablecoin minacciando i loro patrimoni offshore.
L’adozione forzata creerebbe una domanda insensibile al prezzo dei buoni del Tesoro, consentendo a Bessent di offrire rendimenti inferiori a quelli dei tassi dei Fed Funds, mantenendo al contempo la redditività per le società emittenti di stablecoin.
Questo meccanismo potrebbe dare al Tesoro il controllo sui tassi di interesse a breve termine, indipendentemente dalle decisioni politiche della Federal Reserve.
I depositi europei subiscono una pressione simile, poiché Hayes prevede il crollo dell’euro a causa delle politiche che privilegiano la Germania e la Francia, che frammentano l’unione monetaria.
Aggiungendo i depositi bancari europei pari a 16,74 trilioni di dollari al mercato target, si crea un mercato potenziale totale di 34 trilioni di dollari per la conversione delle stablecoin.
Una ricerca di JPMorgan conferma l’accelerazione delle tendenze di de-dollarizzazione, con le riserve in USD delle banche centrali che hanno toccato i minimi degli ultimi vent’anni, mentre gli acquisti di oro aumentano tra le istituzioni dei mercati emergenti.
Anche la proprietà straniera dei mercati del Tesoro statunitense è diminuita da oltre il 50% durante la crisi finanziaria del 2008 all’attuale 30%, creando pressioni finanziarie che le stablecoin potrebbero alleviare.
I protocolli DeFi sono posizionati per una crescita esplosiva grazie al flusso istituzionale
Con un potenziale di rendimento di 126 volte, il token HYPE emerge come la scommessa più convincente di Hayes. La sua previsione è basata sulla nozione che l’exchange decentralizzato Hyperliquid diventerà la più grande piattaforma di trading di criptovalute di qualsiasi tipo entro il 2028.
La piattaforma detiene attualmente una quota di mercato DEX del 67% e sta rapidamente guadagnando terreno rispetto ai concorrenti centralizzati, come Binance.
Hayes prevede che Hyperliquid raggiungerà volumi di trading giornalieri paragonabili agli attuali 73 miliardi di dollari di Binance, quando l’offerta di stablecoin raggiungerà i 10 trilioni di dollari.
L’infrastruttura senza autorizzazione dell’exchange attraverso HIP-3 consente a qualsiasi applicazione di integrare i mercati dei derivati liquidi, posizionandolo come il “Binance decentralizzato” per l’era delle stablecoin.
La stablecoin USDe, di Ethena, punta al mercato dei prestiti offrendo rendimenti superiori ai tassi del Tesoro attraverso strategie di trading cash-and-carry che Hayes ha contribuito a lanciare su BitMEX.
Il protocollo è cresciuto fino a diventare la terza stablecoin più grande, con 13,5 miliardi di dollari in depositi, posizionandosi per conquistare una quota di mercato del 25%, seconda solo a Tether.
Allo stesso modo, Hayes paragona Ether.Fi Cash, che offre un’infrastruttura di spesa attraverso carte di debito stablecoin alimentate da Visa, con un modello di reddito simile al rapporto commissioni/depositi dell’1,78% di JPMorgan.
Hayes ha previsto che l’adozione, che consente agli utenti del Sud del mondo di spendere dollari digitali ovunque sia accettata Visa, genererà rendimenti significativi.
L’infrastruttura delle stablecoin sta già trasformando la finanza tradizionale, con volumi di regolamento mensili che raggiungeranno 1,39 trilioni di dollari nella prima metà del 2025.
