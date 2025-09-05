Il CEO di Coinbase obbliga tutta l’azienda a usare l’IA

condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 5, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha licenziato gli ingegneri che non hanno adottato gli strumenti di codifica basati sull’AI entro la settimana fissata dall’azienda.

L’exchange punta a generare almeno il 50% del proprio codice tramite intelligenza artificiale entro ottobre.

“Circa il 40% del codice scritto ogni giorno è già prodotto dall’AI. Voglio superare il 50% entro ottobre”, ha dichiarato Armstrong su X.

Fonte: X/@brian_armstrong

L’ultimatum è scattato quando Armstrong ha rifiutato i tempi proposti dai suoi team, che stimavano diversi trimestri per raggiungere il 50% di adozione dell’AI tra gli ingegneri.

“All’inizio mi dicevano: ‘Va bene, nel prossimo trimestre o nei prossimi due ci arriveremo’. Ma io ho risposto: ‘Perché non potete farlo entro la fine di questa settimana?’”, ha raccontato Armstrong nel podcast Cheeky Pint di John Collison.

Diversi ingegneri sono stati licenziati per non aver rispettato la scadenza imposta. Armstrong lo ha raccontato senza giri di parole:

“Sabato ho partecipato a una call interna. Alcuni non avevano ancora adottato l’IA. C’era chi aveva una buona scusa — erano appena rientrati da un viaggio, per esempio — ma altri no. E sono stati licenziati.”

L’approccio diretto ha sollevato molte critiche all’interno dell’azienda. Armstrong, però, difende la sua linea dura.

“A qualcuno non è piaciuto per niente, ma almeno il messaggio è stato chiaro: dobbiamo impegnarci e imparare.”

Brian Armstrong ha deciso di non aspettare. Dopo aver saputo che l’adozione dell’intelligenza artificiale tra gli ingegneri di Coinbase avrebbe potuto richiedere mesi, ha scritto un post su Slack e ha imposto l’uso degli strumenti AI a tutta l’azienda.

“L’ho reso obbligatorio”, ha raccontato al podcast Cheeky Pint di John Collison.

“Ho agito da ribelle. Ho scritto nel canale Slack: ‘L’AI è importante. Imparatela. Abbiamo bisogno che tutti voi la impariate”, ha detto.



“Non vi chiedo di usarla ogni giorno prima della formazione, ma dovete almeno iniziare entro la fine della settimana. Sabato incontrerò chi non l’avrà fatto, e voglio capire il perché.”

La strategia di Coinbase sull’intelligenza artificiale punta su casi d’uso mirati. L’AI viene utilizzata soprattutto nello sviluppo front-end, nei sistemi back-end meno critici e nei test automatici, dove può accelerare i processi senza compromettere la sicurezza.

Per quanto riguarda invece i sistemi finanziari ad alta sensibilità, l’azienda mantiene la supervisione umana obbligatoria.

“Ovviamente, deve essere rivisto e compreso, e non tutte le aree dell’azienda possono utilizzare il codice generato dall’IA. Ma dovremmo utilizzarlo in modo responsabile il più possibile”, ha osservato Armstrong su X.

“Non è il caso che queste persone scrivano codice per sistemi che gestiscono denaro”, ha avvertito Armstrong. “Quel codice va revisionato, con controlli adeguati e supervisione umana.”

L’azienda ha sviluppato matrici di sensibilità dei repository che identificano i criteri per l’utilizzo degli strumenti AI, garantendo gli standard di sicurezza dei clienti e consentendo al contempo un rapido sviluppo.

Ogni mese, gli “AI Speed Run” mensili di Coinbase mostrano casi concreti di successo. I team più performanti condividono le loro tecniche con i colleghi per integrare l’AI.

“Ogni mese organizziamo quello che chiamiamo AI Speed Run, in cui uno degli ingegneri si offre volontario per tenere un corso di formazione su come utilizzarlo”, ha spiegato Armstrong.

I miglioramenti della produttività consentono ai singoli ingegneri di completare in pochi giorni progetti che prima richiedevano mesi.

“Questo ha permesso di ottenere successi straordinari che 12 mesi fa non sarebbero stati possibili, come la rifattorizzazione, l’aggiornamento o la creazione di nuovi codici da parte di singoli ingegneri in pochi giorni invece che in mesi”, ha osservato Armstrong.

Nonostante le difficoltà di implementazione, il mondo tech continua ad adottare l’IA a ritmo serrato. Armstrong si allinea ad altri CEO che stanno rendendo obbligatorio l’uso dell’intelligenza artificiale nei team di ingegneri.

Secondo un sondaggio di GitHub, il 92% degli sviluppatori nelle grandi aziende utilizza già strumenti di codifica basati sull’IA, e il 70% segnala un netto aumento della produttività. Dati che rafforzano la linea dura adottata da Coinbase.

Intanto le sfide di implementazione continuano a persistere. Il co-fondatore di Stripe, John Collison, ha messo in dubbio la sostenibilità a lungo termine durante il suo podcast con Armstrong.

“È chiaro che l’AI è molto utile per scrivere codice. Non è chiaro come si gestisca un codice basato sull’AI”, ha affermato. Ma Armstrong ha riconosciuto le sfide in corso. “Sono d’accordo. Penso che anche noi stiamo ancora cercando di capirlo.”

“Probabilmente si può esagerare. Non è auspicabile che persone che scrivono codice per questi sistemi movimentino denaro”, ha sottolineato.

L’AI sta entrando in tutti i reparti

“Vogliamo assicurarci che non venga utilizzata solo dai team di ingegneri. Dovrebbe essere utilizzata da tutti i team. Il reparto di progettazione la utilizza molto. I product manager. Penso che anche il reparto FP&A potrebbe utilizzarla”, ha affermato Armstrong.

L’integrazione dell’IA si spinge fino ai processi decisionali interni. Armstrong ha spiegato che Coinbase utilizza un modello chiamato RAPIDS, dove tutti i membri del team contribuiscono alla discussione.

“Ora abbiamo una riga per l’IA, che scrive il proprio contributo come una delle persone che aiutano a prendere decisioni.”

Anche Armstrong ha ammesso di usare regolarmente gli strumenti di AI: “Anche come CEO, tra l’altro, lo uso molto.”

Nonostante alcuni mettano in dubbio l’impatto sulla qualità e sulla sicurezza del codice, l’adozione dell’intelligenza artificiale continua a crescere giorno dopo giorno.

