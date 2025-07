Gli analisti sono bullish su Fartcoin: prevedono un obiettivo di $2

Le balene sono tornate ad accumulare la meme coin Fartcoin, mentre gli analisti restano ottimisti e prevedono la continuazione del trend rialzista.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Recentemente un wallet, riconducibile a una whale, ha puntato con decisione su due asset: Fartcoin e HYPE. A segnalare il movimento è stata l’account di monitoraggio on-chain Onchain Lens.

Una balena investe $9 milioni in Fartcoin e HYPE

La balena ha depositato 9 milioni di dollari in USDC su HyperLiquid, una piattaforma decentralizzata (DEX) molto usata per operazioni di trading mirate, e ha iniziato a utilizzare una strategia di acquisto chiamata TWAP (Time-Weighted Average Price) per accumulare i due token.

Si tratta di un metodo che spalma gli acquisti nel tempo per ridurre l’impatto sul mercato, tipico di chi vuole acquistare grandi quantità senza provocare forti oscillazioni di prezzo.

Fonte: Onchain Lens

L’interesse della whale ha riacceso le speculazioni su un possibile rally della meme coin Fartcoin, con alcuni esperti che prevedono un target di prezzo di 2 dollari.

Gli analisti sono bullish su Fartcoin

Oggi un noto analista crypto, Maison Ghost, ha rilasciato una previsione audace per la meme coin su Solana, alimentando il crescente momentum rialzista di Fartcoin. Sostiene che l’asset potrebbe raggiungere un obiettivo di 2 dollari nei prossimi 7 giorni. Si tratterebbe di un forte aumento del 25%, rispetto al suo prezzo attuale di 1,60 dollari.

Fartcoin to $2 in the next 7 days or I'm gay



Bookmark this. pic.twitter.com/JOPTKsJ6PY — Maison Ghost (@MaisonGhost) July 22, 2025

Anche gli analisti della piattaforma di trading TrendSpider sono rialzisti sulla meme coin. Hanno notato che il suo grafico mostra una “configurazione tecnica chiara”, lasciando intendere che potrebbe essere pronta per registrare un breakout.

Analisi del prezzo di Fartcoin. Fonte: TrendSpider/X

Sui social media sta continuando a crescere l’entusiasmo. Diversi influencer crypto sostengono che Fartcoin non sia ancora esploso, mentre altri hanno notato che il numero di utenti attivi giornalieri è in forte crescita da mesi.

A rafforzare le prospettive rialziste ci ha pensato anche un altro analista: CRG, che ha segnalato la formazione di un pattern candlestick rialzista sul grafico della meme coin, noto come “Inside Bar”. Si tratta di una configurazione tecnica che solitamente anticipa una forte rally dopo una fase di indecisione tra acquirenti e venditori.

Il pattern si forma quando una candela (la cosiddetta “barra interna”) resta dentro l’intervallo della candela precedente, chiamata “barra madre”. Quando l’asset registra un breakout dal range, il movimento tende a riflettere l’ampiezza della barra madre, ovvero la distanza tra il suo massimo e il suo minimo.

Nel caso di Fartcoin, la “barra madre” va da 0,795 dollari a 1,538 dollari. La meme coin ha già superato la resistenza e per questo l’analista prevede un target ancora più ambizioso rispetto a quello indicato dall’analista Maison Ghost, ovvero la soglia dei 2,28 dollari.

Le balene tornano a puntare sulla meme coin

Come accennato prima, la balena che ha comprato Fartcoin ha utilizzato una tecnica di TWAP (Time-Weighted Average Price), diluendo gli acquisti nel tempo per evitare impatti sul prezzo. Ma non è sola. Anche altre whale sono tornate a puntare sull’asset.

Secondo i dati on-chain, all’inizio del mese diverse whale avevano liquidato circa 6 milioni di dollari in Fartcoin per passare a PUMP, il token nativo della piattaforma Pump.fun. Un movimento che aveva alimentato forti dubbi sulla stabilità del trend. Ora, però, il sentiment sembra cambiato, dato che sono tornare ad accumularla.

L’attività delle balene è in aumento e, secondo i dati della piattaforma HolderScan, sono presenti più di 446.000 wallet legati al progetto. Un numero che riflette un forte interesse per la meme coin da parte degli investitori.

Performance di Fartcoin

Intanto la meme coin sta continuando il suo trend rialzista. Al momento Fartcoin sta scambiando al livello di 1,60 dollari, con un aumento del 2,47% in un giorno.

Anche negli altri grafici è presente il segno verde: in quello settimanale ha segnato un +31%, mentre in quello mensile un +75%. L’asset sembra inarrestabile, ma resta da vede se riuscirà davvero a tenere il ritmo e raggiungere l’obiettivo di prezzo stimato dagli analisti.

Grafico settimanale di Fartcoin. Fonte: CoinMarketCap

