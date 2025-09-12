Fed pronta a tagliare i tassi: Cardano può raggiungere 1,50$?

Gli osservatori danno per certo il taglio dei tassi da parte della Fed il prossimo 17 settembre e questo ha un impatto diretto sul mercato.

Il mercato sembra certo che la Fed abbasserà i tassi di interesse durante la prossima riunione. Questa circostanza potrebbe favorire un forte rialzo delle crypto.

Secondo gli esperti Cardano figura tra i progetti più interessanti. Il suo prezzo si muove con energia all’interno del range attuale e, se davvero ci sarà un taglio dei tassi, potrebbe spingersi fino a 1,50 dollari o oltre.

Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed sembra ormai certo

Gli economisti intervistati da Reuters ne sono praticamente certi: il 17 settembre la Federal Reserve dovrebbe abbassare il tasso di riferimento di 25 punti base. La ragione è che la debolezza del mercato del lavoro pesa più dei timori legati all’inflazione.

Molti prevedono anche un ulteriore taglio nei mesi successivi.

La crescita modesta dell’occupazione ad agosto e la revisione al ribasso dei dati sul lavoro degli ultimi dodici mesi hanno spinto diversi analisti a prevedere tagli più forti rispetto a quanto si pensasse solo poche settimane fa.

I mercati hanno già incluso nelle loro previsioni il taglio di settembre e ora prevedono tre riduzioni dei tassi nel corso dell’anno, mentre prima ne attendevano due.

Il presidente della Fed Jerome Powell e altri membri della banca centrale hanno già lasciato intendere che l’orientamento sarà verso una politica più accomodante, anche se restano rischi legati ai dazi e all’inflazione.

Secondo il sondaggio, 105 economisti su 107 prevedono che la Fed ridurrà i tassi di un quarto di punto la prossima settimana, portandoli tra il 4,00% e il 4,25%.

Si tratterebbe del primo taglio dell’anno. Fino a un mese fa, solo il 61% degli osservatori si aspettava questo scenario, mentre ora la quasi totalità è concorde. Pochi analisti si spingono addirittura a prevedere una riduzione di 50 punti base.

Fonte CME

Anche il CME Fed Watch, che monitora le aspettative di mercato, mostra una probabilità del 100% che i tassi vengano abbassati nella prossima riunione.

Il dato mostra che il 92,5% degli operatori si aspetta una riduzione tra 0,25% e 0,50% e il restante 7,5% che prevede un taglio ancora più marcato.

Nuovo slancio atteso per Cardano: ADA potrebbe arrivare a 1,5 dollari

Un taglio dei tassi a settembre potrebbe dare nuovo slancio al prezzo di Cardano, che potrebbe salire anche del 30% e avvicinarsi a quota 1,50 dollari. Il prezzo potrebbe puntare anche più in alto nei prossimi mesi.

L’analista Michaël van de Poppe fa notare che $ADA si mantiene sopra la media mobile a 20 settimane, un segnale che indica come la spinta rialzista sia ancora viva.

Sul grafico nel cambio con Bitcoin, Cardano mantiene il supporto in area 0,00000780 BTC e il prossimo livello rilevante è a 0,00001536 BTC: se raggiunto, il movimento sarebbe importante.

Attualmente $ADA oscilla in un range tra 0,74 e 1,24 dollari.

Un eventuale breakout potrebbe segnare la prima vera corsa verso 1,50 dollari, e tra il 2025 e il 2026 non è escluso un nuovo massimo storico.

Van de Poppe sottolinea che anche altre altcoin stanno mostrando segnali di forza e che Cardano è tra quelle con il maggior potenziale, grazie alla capacità di restare sopra la media mobile e sui principali livelli di supporto.

Diversificare gli investimenti con crypto ad alta utilità

Se sei interessato a investire in Cardano o vuoi accumulare altri $ADA, avere un wallet sicuro è fondamentale.

Best Wallet ($BEST) non offre solo sicurezza, ma anche vantaggi aggiuntivi come l’accesso anticipato a nuove crypto, ricompense elevate per chi fa staking, basse commissioni e la possibilità di partecipare alle decisioni di governance.

Il wallet è stato verificato da società specializzate e sottoposto a test di sicurezza. Al momento, un token $BEST costa 0,025625 dollari.