Segnale bullish per Cardano: prezzo sopra la media mobile a 20 settimane
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Il prezzo di Cardano si mantiene stabile sopra la media mobile a 20 settimane, un indicatore spesso usato dai trader per capire in che direzione si muove un asset.
Il fatto che ADA sia ancora sopra questo livello rappresenta un segnale di solidità. Secondo l’analista Michaël van de Poppe, questa situazione potrebbe favorire un ulteriore rialzo per Cardano. ADA potrebbe tornare a testare i massimi raggiunti in passato, seguendo la tendenza di molte altcoin che stanno recuperando terreno da inizio settembre.
ADA si rafforza sotto il profilo tecnico e operativo
Cardano continua a mostrare segnali di forza anche rispetto al dollaro e a Bitcoin, senza mai perdere il supporto della media mobile a 20 settimane. L’analisi tecnica indica che il controllo della situazione è ancora in mano ai tori.
Procede anche il lavoro di sviluppo della piattaforma. Del resto è noto che la blockchain di Cardano si distingue per il grosso investimento in ricerca e miglioramento costanti.
Presto verrà rilasciato l’hard fork Chang, un aggiornamento che porterà miglioramenti nella governance e nelle funzionalità degli smart contract. L’obiettivo è rendere la rete ancora più appetibile per chi vuole costruire applicazioni decentralizzate.
Oltre al miglioramento sul profilo tecnico, crescono gli ambiti d’uso pratico della piattaoforma, scelta come sistema di identità digitale, soluzione per la supply chain e nuovi protocolli DeFi.
Le basse commissioni di transazione e l’efficienza energetica portano un numero sempre maggiore di sviluppatori a scegliere Cardano al posto di Ethereum.
Il momento delle altcoin è iniziato
Il movimento del prezzo di Cardano si inserisce in un contesto in cui molte altcoin stanno guadagnando terreno rispetto a Bitcoin, anche grazie all’interesse crescente dei grossi investitori verso blockchain alternative.
Il trend sostiene la domanda per token come ADA, anche se il mercato crypto resta esposto a fattori esterni come variazioni normative o cambiamenti macroeconomici. In questo momento Cardano sta comunque registrando una performance migliore rispetto a diversi altri progetti crypto.
Bitcoin Hyper ($HYPER), invece, rappresenta una nuova soluzione Layer 2 pensata per superare i limiti della blockchain di Bitcoin.
Grazie al collegamento diretto con la rete Bitcoin, gli utenti possono usare i loro BTC nell’ecosistema Hyper per accedere a meme coin, progetti DeFi, asset tokenizzati del mondo reale, NFT e altro ancora.
Le transazioni sono rapide ed economiche, al contrario di quanto avviene spesso sulla blockchain principale di Bitcoin.
Il token $HYPER permette di partecipare alle decisioni dell’ecosistema e ora è disponibile in prevendita a un prezzo di ingresso conveniente con rendimenti interessanti per chi sceglie lo staking.
Chi acquista ora può ottenere uno sconto extra, visto che il prezzo del token aumenterà automaticamente quando la raccolta supererà i 6,2 milioni di dollari.
