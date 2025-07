Ethereum si sta avvicinando a un livello che potrebbe fermare il rally

Secondo Glassnode, occorre tenere d'occhio questo livello, poiché potrebbe ostacolare lo slancio di Ethereum.

Un nuovo report della società di analisi on-chain Glassnode ha individuato un livello particolarmente importante per Ethereum che, se superato, potrebbe segnare l’inizio di una fase delicata per l’asset.

Glassnode individua i livelli chiave da monitorare

Nel suo ultimo report settimanale, Glassnode ha parlato di alcuni modelli di valutazione per Ethereum: il Realized Price, la True Market Mean e il Active Realized Price.

Il primo indicatore, il Realized Price o prezzo realizzato, rappresenta il costo medio al quale sono stati acquistati tutti i token Ethereum attualmente in circolazione. Detto in altri termini, riflette quanto il mercato ha effettivamente pagato, in media, per detenere ETH.

Gli altri due modelli, True Market Mean e Active Realized Price, seguono una logica simile, ma introducono una differenza importante: escludono i token che non si sono mossi da molto tempo, spesso considerati perse o inutilizzabili (ad esempio per la perdita delle private key). Si concentrano quindi solo sui token attivi, fornendo una stima più realistica del costo di base effettivo per chi è ancora attivo sul mercato.

Il grafico allegato mostra l’andamento dei tre modelli di determinazione del prezzo on-chain per Ethereum negli ultimi anni.

Grafico dei livelli chiave di prezzo di Ethereum. Fonte: Glassnode

Osservando il grafico, si vedono i livelli chiave di Ethereum dal luglio 2021 a oggi. La linea nera rappresenta il prezzo di ETH, con forti oscillazioni: picchi sopra i 4.500 e crolli sotto i 1.500. L’Active Realized Price è in rosso, attorno ai 3.000 dollari. Il True Market Mean, in blu, sui 2.500. E in arancione, il Realized Price, poco sopra i 2.100.

Questo vuol dire che al prezzo attuale di Ethereum tutti i modelli indicano che gli holder sono in profitto.

Ethereum si sta avvicinando a una zona critica

Ora che l’asset ha superato tutte queste soglie, quale potrebbe essere il prossimo step?

Secondo Glassnode, per stimare i possibili obiettivi al rialzo per Ethereum, bisogna guardare alla banda +1 di deviazione standard rispetto l’Active Realized Price.

La banda di deviazione standard +1 ha spesso coinciso con l’area in cui, in passato, è aumentata la pressione di vendita. Superata quella soglia, i profitti diventano sostanziosi e molti investitori scelgono di vendere per realizzarli.

Fonte: Glassnode

In questo grafico si nota meglio il confronto tra Ethereum (linea nera) e i livelli chiave: il Realized Price(in blu), il Realized Price to Liveliness ratio (in arancione) e la deviazione standard +1 (in viola).

La linea viola, intorno ai 4.500 dollari, è ancora lontana da Ethereum. Ma se l’asset dovesse riprendere slancio, potrebbe finire per testarla, scatenando le prese di profitto degli investitori.

Nel ciclo attuale Ethereum ha testato questo livello una volta sola, a marzo. In quel momento non è riuscito a superarlo. Solamente nel rialzo del 2021 ci è riuscito e ha dato il via a una nuova ondata di speculazione.

“Pertanto, i 4.500 dollari rappresentano un livello cruciale da monitorare in caso di rialzo, soprattutto se il trend di Ethereum resta positivo e la speculazione si intensifica,” ha spiegato la società di analisi.

Performance di Ethereum

Al momento Ethereum sta oscillando intorno ai 3.647 dollari, con un leggero calo dello 0,67%. Nel grafico settimanale è ancora in verde con un guadagno dello del 6,31%, mentre in quello mensile ha registrato una crescita del 51%.

Grafico giornaliero di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

