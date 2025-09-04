Etherealize raccoglie 40 milioni di dollari per portare ETH a Wall Street

La raccolta di capitale, guidata da Electric Capital e Paradigm, mira ad approfondire la comprensione istituzionale di Ethereum e ad accelerarne l'adozione nella finanza tradizionale.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società Etherealize, incentrata su Ethereum, ha ottenuto 40 milioni di dollari di nuovi finanziamenti mentre intensifica gli sforzi per portare a Wall Street la seconda criptovaluta più grande del mercato.

La raccolta fondi, guidata da Electric Capital e Paradigm, punta ad approfondire la comprensione istituzionale di Ethereum e ad accelerarne l’adozione nella finanza tradizionale.

Il round di finanziamento coincide con una settimana cruciale per Ethereum, con le aziende pubbliche che hanno aggiunto collettivamente più di 1,2 miliardi di dollari in Ether (ETH) alle loro tesorerie, un aumento che evidenzia il crescente interesse delle istituzioni per questo asset.

Etherealize punta a collegare Ethereum e Wall Street

Etherealize, lanciata a gennaio con il sostegno della Ethereum Foundation e del co-fondatore Vitalik Buterin, è una divisione istituzionale di marketing e sviluppo progettata per colmare il divario tra il complesso ecosistema di Ethereum e la domanda, da parte del mondo finanziario, di chiarezza, strumenti e infrastrutture pronte per la regolamentazione.

Il co-fondatore, Grant Hummer, ha precedentemente osservato che, nonostante la presenza di Ethereum negli ETF sulle criptovalute, molte istituzioni non dispongono ancora delle conoscenze fondamentali necessarie per interagire in modo significativo con il token ETH.

I 40 milioni di dollari saranno utilizzati per finanziare nuovi strumenti e piattaforme su misura per i flussi di lavoro istituzionali. Etherealize intende costruire un’infrastruttura per il trading privato e il regolamento di asset tokenizzati, compresa una piattaforma di regolamento per obbligazioni tokenizzate e altri prodotti a reddito fisso.

L’azienda si posiziona all’incrocio tra l’innovazione crypto-native e la finanza a livello aziendale, con l’obiettivo di fornire soluzioni scalabili alle aziende che desiderano sfruttare le capacità di Ethereum. Il co-fondatore di Etherealize, Danny Ryan, ha affermato che:

“Negli ultimi dieci anni, Ethereum è passato dall’essere un semplice esperimento al divenire la rete finanziaria aperta più collaudata al mondo. Il nuovo capitale contribuirà a migliorare la finanza istituzionale rendendola più moderna, sicura e accessibile a livello globale”.

Inoltre, questa raccolta di capitali coincide con il fatto che Ethereum sta vivendo un rinnovato slancio tra le società quotate in borsa.

La società di tesoreria di criptovaluta The Ether Machine, che sta pianificando la quotazione in borsa, ha guidato l’accumulo di questa settimana con un acquisto di 150.000 ETH, per un valore di 654 milioni di dollari.

Nel frattempo, secondo i dati di Arkham Intelligence, BitMine Immersion Technologies, il più grande detentore aziendale di Ethereum, solo nella giornata di ieri ha aggiunto altri 65 milioni di dollari in ETH.

Altre società hanno seguito l’esempio. Sharplink Gaming e Yunfeng Financial hanno dichiarato acquisti di ETH per un valore rispettivamente di 176 milioni e 44 milioni di dollari.

Joseph Lubin prevede un aumento di prezzo di 100 volte per il token ETH

Il co-fondatore di Ethereum, Joseph Lubin, ha previsto che Ethereum diventerà l’infrastruttura futura di Wall Street, mentre la finanza tradizionale (TradFi) si sposta gradualmente verso la finanza decentralizzata (DeFi), e in virtù di questo ritiene che il token ETH potrebbe aumentare di 100 volte o più nel corso tempo.

In un post su X, Lubin ha affermato che Ethereum sostituirà molti sistemi isolati presso istituzioni come JPMorgan e diventerà la spina dorsale dei servizi finanziari, dello staking e dell’esecuzione di contratti intelligenti.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Sostenendo la posizione rialzista di Tom Lee di Fundstrat, Lubin ha dichiarato di essere “allineato al 100%” con l’opinione di Lee secondo cui Ethereum potrebbe superare Bitcoin in termini di valore di rete.

Lubin ha paragonato il momento attuale al 1971, quando il dollaro statunitense abbandonò il gold standard. L’attuale cambiamento strutturale nell’architettura finanziaria è ora guidato da Ethereum.

D’altra parte, durante la sua partecipazione come ospite al programma Amitis Investing il 26 agosto, Lee ha rivelato che il sentiment istituzionale di Wall Street nei confronti di Ethereum è cambiato radicalmente in seguito all’approvazione da parte del Senato degli Stati Uniti della legge GENIUS Act sulle stablecoin.

Lee ha sottolineato che Ethereum costituisce l’infrastruttura blockchain fondamentale per la finanza tradizionale, che attualmente supporta oltre 145 miliardi di dollari di offerta di stablecoin.

Basandosi su questi elementi, Lee ha previsto che il prezzo del token ETH registrerà un rialzo a breve termine fino a 5.500 dollari, con un ambizioso obiettivo di fine anno di 12.000 dollari.