ETF spot su XRP? Per un esperto BlackRock potrebbe presentare la richiesta

Un esperto di ETF prevede che BlackRock potrebbe presentare una richiesta per un ETF su XRP dopo il rigetto dell'appello nella causa contro Ripple.

L’esperto di ETF Nate Geraci ha previsto la possibilità che BlackRock presenti la richiesta di un ETF XRP dopo il ritiro ufficiale del ricorso in appello nella causa contro Ripple.

Altri analisti hanno anche affermato che, a seguito di questo chiarimento legale, il più grande gestore patrimoniale al mondo amplierà la sua gamma di ETF sulle criptovalute oltre Bitcoin ed Ethereum.

Gli esperti suggeriscono a BlackRock di presentare un ETF XRP

In un post pubblicato di recente su X, Nate Geraci, presidente di The ETF Store, ritiene che BlackRock presenterà una richiesta per un ETF su XRP attraverso la sua piattaforma iShares. Geraci ha affermato che il momento è ideale, suggerendo che l’asset manager stava probabilmente aspettando la chiarezza giuridica prima di prendere una decisione.

Yes, I think BlackRock was waiting to see this before filing for iShares XRP ETF…



I’ll own it if I’m wrong.



IMO, makes *zero* sense for them to ignore crypto assets beyond btc & eth.



Otherwise, they’re basically saying btc & eth are only ones that will ever have value. Bold. pic.twitter.com/FtBqMRFpOl — Nate Geraci (@NateGeraci) August 8, 2025

Tuttavia, l’analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha respinto l’ipotesi, affermando di dubitare che tale richiesta sia imminente. Citando i rendimenti decrescenti oltre Bitcoin ed Ethereum, Balchunas ha commentato: “Penso che siano soddisfatti dei due”, ma ha ammesso che si trattava più di una sensazione che di prove concrete.

Ripple e la SEC hanno presentato una richiesta congiunta di archiviazione di tutti i ricorsi rimanenti, concludendo formalmente un caso iniziato nel dicembre 2020. La risoluzione afferma che XRP non è considerato un titolo nelle transazioni al dettaglio.

Senza l’incombenza del contenzioso, le borse statunitensi e i prodotti finanziari, compresi gli ETF, hanno una flessibilità molto maggiore per quotare e integrare XRP. Ripple è ora libera di accelerare i suoi piani aziendali, tra cui l’acquisizione di Rail per 200 milioni di dollari annunciata poco prima della presentazione della richiesta di archiviazione.

Questa decisione mira a potenziare l’infrastruttura delle stablecoin per il suo progetto RLUSD.

I mercati reagiscono all’archiviazione della causa contro XRP

Il mercato ha reagito rapidamente alla conclusione della causa. Secondo i dati di CoinMarketCap, il prezzo di XRP è salito del 9,52% nelle ultime 24 ore. Questo dato supera di gran lunga il guadagno del 3,75% registrato dal mercato delle criptovalute nel suo complesso.

Gli exchange sudcoreani hanno registrato un sorprendente aumento del 1.211% del volume di XRP a seguito dell’esplosione dell’attività di trading.

Grafico del prezzo di XRP al momento della pubblicazione dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Il posizionamento rialzista dei derivati ha alimentato il momentum tecnico, con i trader su Deribit che hanno acquistato più di 100.000 contratti call e put a prezzi di esercizio di 3,20 e 3,10 dollari, per un totale di 416.000 dollari in premi. Queste posizioni implicano che nelle prossime settimane è prevista una maggiore volatilità.

Con afflussi netti di oltre 42 milioni di dollari, XRP ha momentaneamente superato i 3,30 dollari e ha raggiunto i 3,32 dollari durante il trading spot. Di conseguenza, il suo valore di mercato è aumentato a 22 miliardi di dollari.

In particolare, dopo la notizia, le probabilità di approvazione dell’ETF XRP di Polymarket sono risalite all’88%. Questo dopo essere scese al 65% circa, in seguito al voto contrario della commissaria della SEC Caroline Crenshaw su specifiche misure relative alle criptovalute.

Tuttavia, analisti come Balchunas hanno respinto tali preoccupazioni. Egli ha sottolineato che Crenshaw si oppone sistematicamente a tutti gli ETF sulle criptovalute e viene spesso messa in minoranza.

I sostenitori ritengono che un ETF XRP di BlackRock abbia senso dal punto di vista strategico. Espandersi oltre Bitcoin ed Ethereum diversificherebbe l’offerta di criptovalute di BlackRock. Inoltre, l’azienda sarebbe in una posizione migliore per soddisfare i requisiti delle istituzioni che cercano esposizione a varie risorse digitali.

Con la risoluzione della causa contro Ripple, le condizioni per la presentazione di un ETF XRP sono diventate più favorevoli.