Una Commissaria della SEC si oppone agli ETF crypto: calano le probabilità di approvazione di un ETF su XRP

La Commissaria della SEC Caroline Crenshaw continua a opporsi ai prodotti scambiati in borsa legati alle criptovalute. Questa posizione potrebbe aver influenzato negativamente il sentiment di mercato, facendo scendere le probabilità di approvazione di un ETF su XRP al 65%, rispetto ai precedenti picchi dell’80-90%.

La Commissaria mantiene la sua posizione contro gli ETF crypto

A oggi, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha tenuto 13 votazioni interne riguardanti vari prodotti cripto scambiati in borsa (ETP). Tra questi, aggiornamenti su IBIT, BITB, GBTC, i fondi BTC ed ETH di Bitwise e i protocolli di rimborso in-kind. Tutte le votazioni sono state approvate con un risultato di 3 a 1, con la Commissaria Caroline Crenshaw come unica voce contraria.

Crenshaw, attualmente l’unica democratica della SEC, si è costantemente opposta all’ondata crescente di approvazioni di ETF crypto. La sua posizione decisa invia “un messaggio chiaro”, ovvero che la Commissaria resta fermamente contraria agli ETF crypto, incluso qualsiasi passo verso un ETF su XRP.

Recentemente, la SEC ha approvato le modalità di creazione e rimborso in-kind per gli ETF su Bitcoin ed Ethereum, portandoli allo stesso livello degli ETP basati su materie prime, come quelli ancorati all’oro. Sebbene questo aggiornamento sia visto come un successo per l’infrastruttura degli ETF crypto, la resistenza di Crenshaw rappresenta un netto contrasto. Le sue obiezioni indicano che potrebbe costituire un ostacolo costante in future votazioni su proposte legate alle criptovalute, inclusi gli ETF su XRP.

Il dissenso di Crenshaw va oltre gli ETF. Ha recentemente criticato le linee guida dello staff della SEC sul liquid staking, definendole “giuridicamente fragili e prive di un solido ancoraggio alla realtà”. Secondo lei, tali indicazioni “accumulano assunzioni di fatto” senza offrire una guida chiara agli operatori del settore.

Inoltre, ha espresso una forte opposizione anche alle recenti linee guida dello staff sulle stablecoin ancorate al dollaro statunitense. Ha definito il documento “giuridicamente e fattualmente errato”, avvertendo che presenta in modo fuorviante i rischi delle stablecoin, riprendendo slogan di marketing come “dollaro digitale” che, a suo avviso, rischiano di “ingannare pericolosamente gli investitori”.

Tali dichiarazioni alimentano le preoccupazioni che la presenza di Crenshaw possa complicare ulteriormente il percorso normativo di Ripple e dell’ETF su XRP, soprattutto se la sua influenza dovesse crescere o ricevere maggiore sostegno all’interno della Commissione.

Il sentiment sull’ETF XRP oscilla su Polymarket

Le probabilità di approvazione di un ETF su XRP hanno subito fluttuazioni a causa del calo di fiducia nel mercato. I dati di Polymarket mostrano un calo fino al 65%, in discesa rispetto ai precedenti picchi superiori al 90%.

Fonte: Polymarket

Dopo il lancio con successo del ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) sul NYSE Arca il 18 luglio, le probabilità di approvazione di un ETF su XRP erano salite all’86%. Nell’ultimo ciclo di votazioni interne alla SEC, però, Crenshaw ha votato contro le recenti proposte presentate da NYSE Arca.

Nonostante questa impasse, l’analista di Bloomberg Eric Balchunas resta ottimista. Secondo lui, la SEC potrebbe approvare ETP su altcoin, compresi gli ETF su XRP. L’ottimismo nasce dal fatto che XRP ora soddisfa i nuovi requisiti di quotazione della SEC, che includono l’esistenza di derivati negoziati per almeno sei mesi.

Inoltre, circolano voci su un possibile ETF su XRP firmato BlackRock, soprattutto perché il Direttore degli Asset Digitali di BlackRock, Maxwell Stein, è atteso come speaker alla conferenza Ripple Swell 2025.

Sebbene l’infrastruttura normativa per gli ETF crypto stia diventando più solida, la costante opposizione di Crenshaw potrebbe rappresentare ancora un ostacolo. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quanto potere d’influenza potrà avere la Commissaria della SEC sulle decisioni di approvazione.