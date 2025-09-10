Esperto crypto prevede un rally per XRP simile a quello del 2017

Un importante esperto di criptovalute prevede addirittura un mega rally per XRP, paragonabile alla storica corsa al rialzo del 2017.

Gli analisti ritengono che diversi fattori catalizzatori stanno convergendo e potrebbero innescare un forte aumento del prezzo di XRP. A partire dalla possibile approvazione di un ETF XRP fino alla crescita della stablecoin RLUSD: il sentiment è in aumento.

Perché il prezzo di XRP potrebbe esplodere?

Uno dei principali catalizzatori è la possibile approvazione di un ETF spot su XRP negli Stati Uniti. Gli analisti di Bloomberg stimano che la probabilità sia del 90% o superiore, anche se la decisione definitiva della SEC è prevista solo per la fine di ottobre.

Tuttavia, i prodotti di REX-Osprey, che utilizzano una combinazione di strutture ETF ed ETN, potrebbero apparire sul mercato già prima. Questo modello, simile al Solana Staking (SSK), non richiede infatti l’approvazione diretta della SEC.

Inoltre, la stablecoin RLUSD di Ripple sta attirando l’attenzione e il progetto ha ormai superato la soglia dei 700 milioni di dollari di attività sottostanti. Anche se questo dato sembra impressionante, però, è bene notare che quasi il 90% dell’emissione è stata collocata su Ethereum, limitando la domanda diretta per l’XRP Ledger.

Inoltre, il mercato delle stablecoin rimane saldamente dominato da nomi affermati con una profonda liquidità, come USDC di Circle e USD1 di World Liberty, il che rende la concorrenza molto agguerrita.

Tuttavia, gli investitori vedono anche opportunità di crescita strutturale. Per esempio, alcuni prevedono che XRP Ledger (XRPL) possa arrivare ad avere un ruolo primario nei pagamenti internazionali e, potenzialmente, sostituire l’attuale sistema SWIFT.

XRPL potrebbe anche espandere il proprio ruolo nel mercato della tokenizzazione. In ogni caso resta il fatto che il suo valore totale bloccato (TVL) è di soli 100 milioni di dollari circa, il che indica che le sue fondamenta sono ancora in fase di sviluppo.

Classifica delle stablecoin – Fonte: DeFiLlama

Un altro segnale importante per gli investitori è stato il recente accordo nella controversia pluriennale tra Ripple e l’autorità di regolamentazione statunitense SEC. La chiusura di questo capitolo legale ha ridato fiducia agli investitori e alimenta le speculazioni sul fatto che XRP possa tornare a registrare un forte movimento di prezzo. Ma cosa significa tutto questo per le previsioni sul prezzo di XRP?

Esperto di criptovalute prevede un mega rally simile a quello del 2017 per XRP

L’analista di criptovalute CryptoBull ha condiviso un nuovo grafico in cui evidenzia le possibili zone di prezzo a lungo termine per XRP. Il grafico, elaborato su un timeframe mensile, mostra tre aree importanti. Secondo l’analista, al momento XRP si trova ancora in quella che lui definisce la zona rossa sottovalutata.

Al di sopra di essa, il grafico mostra una zona verde scuro, con una fascia di prezzo compresa tra 4 e 45 dollari, e una zona verde chiaro che suggerisce un obiettivo più ambizioso, compreso tra 45 e 250 dollari. Nel suo messaggio di accompagnamento, CryptoBull ha scritto:

“XRP si trova ancora nella zona rossa sottovalutata. Il verde scuro è $4-$45 e il verde chiaro è $45-$250”.

#XRP is still within the undervalued red zone. Dark green price is $4-$45 and light green is $45-$250. pic.twitter.com/pGdI6F1Cwf — CryptoBull (@CryptoBull2020) September 8, 2025

Il grafico evidenzia visivamente come XRP si sia mosso finora in una zona di accumulo inferiore, delineando anche i possibili canali al rialzo futuri. Secondo l’analista, questi scenari ricordano molto l’esplosivo bull run del 2017, quando XRP ha registrato un mega aumento dopo una lunga fase di accumulo.

