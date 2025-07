Crypto Week: le nuove leggi USA potrebbero sbloccare trilioni di dollari

Le tre normative ora in discussione potrebbero cambiare radicalmente il ruolo degli Stati Uniti nello scacchiere della finanza decentralizzata mondiale.

È iniziata ufficialmente la “Crypto Week” negli Stati Uniti durante la quale saranno discussi temi cruciali per determinare il futuro delle criptovalute nel paese.

Durante più giorni, i leader della Camera dei Rappresentanti avranno l’opportunità di votare su tre disegni di legge centrali per sostenere lo sviluppo dell’intero settore crypto.

I tre disegni di legge sono il CLARITY Act, il GENIUS Act e l’Anti-CBDC Surveillance State Act.

Obiettivo del CLARITY Act è definire i termini necessari per considerare un asset alla stregua di una security, di fatto risolvendo il vuoto normativo sulla vendita non autorizzata di titoli azionari.

Di riflesso, si potrà definire anche l’ambito di competenza per le crypto, se della SEC, che vigila sul mercato azionario, o della CFTC, Commodity Futures Trading Commission, che disciplina lo scambio di materie prime.

Il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act), presentato a febbraio e approvato dal Senato il 17 giugno, definisce le regole da seguire per emettere stablecoin. Il GENIUS Act stabilisce che “gli emittenti devono mantenere riserve a copertura della stablecoin in rapporto uno a uno” in dollari statunitensi o altri asset liquidi equivalenti. Estende inoltre il Bank Secrecy Act agli emittenti di stablecoin.

Infine, l’Anti-CBDC Surveillance State Act mira a impedire alla Federal Reserve di emettere una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

Perché la Crypto Week ha una rilevanza storica per gli Stati Uniti

Anche se i lavori sono ancora in corso, molti esperti del settore ritengono che la Crypto Week rappresenti un momento storico per gli Stati Uniti.

Reeve Collins, CEO e futuro presidente esecutivo della società di gestione di asset digitali ReserveOne, ha detto a Cryptonews che finalmente negli Stati Uniti si sta sostituendo l’incertezza con maggiore chiarezza in ambito di asset digitali.

“Per anni, innovatori e investitori hanno dovuto orientarsi in un ambiente normativo frammentato, spesso preoccupati da interventi arbitrari” ha spiegato Collins. “Ora che si discutono al Congresso disegni di legge come il CLARITY Act, siamo vicini a fornire regole chiare al settore invece che ulteriore complessità”.

Collins ha aggiunto che la Crypto Week non riguarda solo le crypto. Secondo l’esperto è un chiaro segnale che gli Stati Uniti sono pronti a guidare il futuro finanziario orientandosi all’innovazione.

Secondo Collins, i tre disegni di legge in discussione questa settimana possono aprire le porte alla partecipazione di banche tradizionali e fintech nel settore degli asset digitali.

“Questo sbloccherebbe migliaia di miliardi di valore e posizionerebbe gli Stati Uniti come centro globale degli asset digitali.”

L’importanza del GENIUS Act

Denelle Dixon, direttrice esecutiva della Stellar Development Foundation, ha dichiarato a Cryptonews che il GENIUS Act è fondamentale per garantire l’accesso al sistema finanziario globale tramite la tecnologia blockchain.

“Questa legge riconosce l’evoluzione del nostro sistema finanziario e il ruolo importante delle stablecoin” ha detto Dixon. “Crea un regime federale di licenze per le stablecoin che rafforzerà il dollaro. Inoltre, promuove la cooperazione internazionale che dà agli Stati Uniti una posizione di forza e influenza nel panorama globale e favorisce i flussi cross-border di stablecoin denominate in dollari.”

Secondo Dixon, il passaggio del GENIUS Act ha una ricaduta positiva sulla tutela dei consumatori. Infatti garantirebbe che le stablecoin siano sempre garantite e realmente stabili.

“Si tratta di un aspetto fondamentale, dato che si prevede che il mercato delle stablecoin raggiunga i duemila miliardi di dollari prima della fine del decennio.”

Da cosa dipende l’approvazione del GENIUS Act e del CLARITY Act?

Al momento ci sono buone prospettive per l’approvazione dei tre regolamenti. La Camera dei Rappresentanti ha votato con 215 voti favorevoli e 211 contrari una mozione procedurale per arrivare al voto finale.

La maggioranza è risicata e alcuni esperti del settore restano scettici. Il GENIUS Act e il CLARITY Act potrebbero non ottenere l’approvazione già questa settimana.

Cryptonews ha intervistato anche Rebecca Liao, co-fondatrice e CEO di Saga. L’esperta sostiene che sia improbabile un’approvazione immediata dei disegni di legge a causa delle procedure parlamentari.

“Mi piacerebbe comunque vedere progressi importanti nel percorso di approvazione di queste leggi,” ha aggiunto.

Liao ha precisato che questi disegni di legge hanno un’importanza cruciale per dare la certezza normativa di cui il settore crypto ha bisogno.

Anche Margaret Rosenfeld, chief legal officer di Everstake, ha detto a Cryptonews che l’approvazione di uno qualsiasi dei tre disegni di legge rappresenterebbe un punto di svolta.

“Questo darebbe a società come la nostra la certezza giuridica necessaria per innovare negli Stati Uniti e rassicurerebbe i consumatori sulla presenza di regole a loro tutela” ha spiegato. “Dopo anni di ambiguità normativa, l’introduzione di regole chiare favorirebbe l’adozione mainstream e rafforzerebbe la fiducia del pubblico.”

Le criticità da tenere in considerazione

Nonostante la Crypto Week sia esempio della volontà di favorire il settore crypto negli Stati Uniti, restano diversi ostacoli.

Oltre alle procedure parlamentari, Rosenfeld parla anche di problemi di natura politica che possono rallentare il processo di approvazione delle norme.

“Anche se c’è sostegno bipartisan per regole più chiare, esiste ancora molto scetticismo in alcune aree del Congresso, che ritengono questi disegni di legge troppo permissivi per il settore. Abbiamo già visto emergere in questi giorni blocchi procedurali e divisioni ideologiche” ha detto.

Per Rosenfeld anche la tempistica rappresenta un ostacolo. “Restano solo pochi giorni prima della pausa del Congresso, quindi eventuali ritardi potrebbero rimandare i voti all’autunno”.

Le ripercussioni delle decisioni della Crypto Week sull’intero comparto

Non importa quali saranno i risultati delle votazioni di questa settimana, la Crypto Week ha già generato uno slancio senza precedenti, soprattutto negli Stati Uniti.

Secondo Rosenfeld, è probabile che dopo questa settimana di discussioni il Senato prenderà in esame la legislazione sulla struttura del mercato.

“In autunno assisteremo probabilmente a discussioni più definite sulle nuove regole. Se la legge sulle stablecoin verrà approvata, l’attenzione si sposterà subito sull’attuazione: definizione delle licenze, requisiti di riserva e standard di trasparenza” ha concluso.