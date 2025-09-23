Criptovalute in crisi: le società si indebitano per sopravvivere!

A causa del crollo dei prezzi delle loro azioni, le società di tesoreria crittografica, spinte dalla disperazione, stanno lanciando operazioni di riacquisto finanziate dal debito.

La tendenza delle società di tesoreria di criptovalute che ha investito le piccole imprese nel 2024 sta iniziando a incrinarsi.

Secondo un rapporto del Financial Times, le società che solo di recente hanno deciso di riempire i propri bilanci con criptovalute stanno ora lanciando operazioni di riacquisto di azioni, spesso finanziate dal debito, nel tentativo di sostenere il calo dei prezzi delle azioni.

Almeno sette società, tra cui una società di giochi online, un produttore di golf cart e diverse aziende biotecnologiche e di asset digitali, stanno ora riacquistando le proprie azioni.

Quando la capitalizzazione di mercato scende al di sotto del tesoro: le società di criptovalute affrontano lo scetticismo degli investitori

In alcuni casi, i valori di mercato sono scesi al di sotto del valore delle criptovalute che detengono, segnalando lo scetticismo degli investitori sulla redditività a lungo termine della strategia di tesoreria in criptovalute.

Uno degli sviluppi più notevoli si è verificato quando Strive Asset Management, di Vivek Ramaswamy, ha acquisito Semler Scientific, una società con un forte investimento in Bitcoin che era passata dalla tecnologia sanitaria alle criptovalute.

L’acquisizione sottolinea come queste società, che essenzialmente operano al di sotto del valore delle loro tesorerie in token, stiano diventando mature per essere acquisite.

Uno degli esempi più eclatanti è costituito dalla società ETHZilla, precedentemente nota come 180 Life Sciences. Dopo il rebranding e l’acquisto di token ETH, le azioni della società sono scese del 76% rispetto al picco raggiunto ad agosto.

Recentemente ha ottenuto un prestito di 80 milioni di dollari da Cumberland DRW per finanziare un riacquisto di azioni del valore di 250 milioni di dollari. Il CEO McAndrew Rudisill ha affermato che la misura ha rappresentato un “uso incrementale del capitale”, ma gli analisti stanno sollevando preoccupazioni. L’analista senior di Kaiko, Adam Morgan McCarthy, ha detto:

“Sembra il rantolo della morte. Stanno prendendo in prestito denaro per guadagnare tempo, non per acquistare token”.

Per molte di queste aziende, la strategia non consiste più nell’acquistare criptovalute, ma nel salvare le loro quotazioni.

I critici sostengono che l’utilizzo del debito per riacquistare azioni contraddice il fondamento stesso del modello di tesoreria delle criptovalute, che si basa sull’apprezzamento delle risorse digitali per aumentare il valore delle azioni.

Anche l’azienda di veicoli elettrici Empery Digital (precedentemente Volcon) ha visto le sue azioni salire alle stelle e poi crollare dopo essere passata alle partecipazioni in Bitcoin.

Da allora ha ampliato la sua linea di credito a 85 milioni di dollari per il riacquisto di azioni, nonostante detenga 476 milioni di dollari in BTC, più della sua capitalizzazione di mercato di 378 milioni di dollari.

SharpLink Gaming, Ton Strategy e CEA Industries sono tra le altre aziende che stanno attuando piani di riacquisto simili dopo aver visto le loro strategie basate sui token ritorcersi contro di loro sul mercato.

In Giappone, il CEO di Metaplanet ha accennato a una mossa simile se le sue azioni scenderanno al di sotto delle sue partecipazioni in Bitcoin.

Un quarto dei tesori pubblici in Bitcoin ora viene scambiato al di sotto del NAV

Un recente rapporto di K33 Research rivela che il 25% delle società pubbliche che detengono Bitcoin viene ora scambiato a valori di mercato inferiori a quello delle loro partecipazioni in BTC, evidenziando un forte calo della fiducia degli investitori.

Lo sconto crescente, noto come NAV gap, sta limitando la capacità delle aziende di raccogliere capitali, danneggiando in particolare i piccoli operatori come NAKA, che ha visto crollare il proprio valore di mercato del 96%.

Mentre le aziende più grandi come MicroStrategy continuano a essere scambiate con un premio, il multiplo NAV medio delle società di tesoreria è sceso da 3,76 ad aprile a 2,8.

Anche l’accumulo di BTC da parte delle società quotate in borsa sta rallentando, con solo 1.428 BTC aggiunti al giorno a settembre, il ritmo più debole degli ultimi mesi.

L’Head of Research di K33, Vetle Lunde, ha avvertito che l’emissione di azioni al di sotto del NAV porta a una diluizione, rendendo meno efficaci le raccolte di capitali.

Diverse società più piccole, tra cui Semler Scientific e Twenty One, sono ora scambiate al di sotto del loro valore patrimoniale netto in BTC, suggerendo che il boom delle tesorerie crittografiche si sta rapidamente raffreddando.