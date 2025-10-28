Coinbase auspica che le startup siano lanciate e quotate su blockchain

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha delineato i piani per trasferire l'intero ciclo di vita delle startup sulla blockchain, dalla costituzione e raccolta fondi alla quotazione in borsa.

Durante un’intervista tenutasi qualche giorno fa su TBPN, Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha illustrato la sua visione per portare l’intero ciclo di vita delle startup sulla blockchain, dalla costituzione e raccolta fondi fino alla quotazione in borsa.

Armstrong ha sottolineato che la formazione di capitale sulla blockchain potrebbe democratizzare l’accesso agli investimenti in fase iniziale, rendendo il processo di raccolta fondi più veloce, economico e trasparente per gli imprenditori di tutto il mondo.

Coinbase acquisisce Echo per trasformare la raccolta fondi delle startup

L’exchange ha annunciato di aver investito 375 milioni di dollari nell’acquisizione di Echo, una piattaforma di raccolta fondi on-chain fondata dal veterano delle criptovalute Jordan “Cobie” Fish.

Dal suo lancio, avvenuto nel 2024, Echo ha aiutato più di 300 progetti a raccogliere oltre 200 milioni di dollari.

Armstrong ha spiegato che collegare i 500 miliardi di dollari di asset dei clienti di Coinbase con progetti di qualità in cerca di capitali crea un potente effetto rete per l’economia delle criptovalute.

L’acquisizione estende l’infrastruttura di Coinbase all’intero ciclo di vita delle iniziative nel settore delle criptovalute, dalla creazione di token e gestione dei cap table (capitalization table) fino alla raccolta di fondi e al trading sul mercato secondario. Echo opererà inizialmente come piattaforma autonoma mentre il suo prodotto, Sonar, sarà integrato nel più ampio ecosistema di Coinbase.

Il CEO di Coinbase ha rivelato di aver corteggiato Cobie per un po’ di tempo dopo aver ricevuto feedback critici costantemente accurati sui prodotti di Coinbase sui social media. Armstrong ha dichiarato:

“Ogni volta che lo chiamavo, mandavo un messaggio privato su X e gli dicevo: ‘Amico, continui a criticarci su X, ma hai sempre ragione’”.

L’accordo includeva anche l’acquisto da parte di Coinbase di UpOnly NFT per 25 milioni di dollari, riportando in vita il popolare podcast sulle criptovalute che era stato sospeso durante il crollo di FTX.

Una visione per la creazione di un’azienda on-chain a ciclo di vita completo

Armstrong ha spiegato in dettaglio come le startup potrebbero presto gestire ogni traguardo aziendale attraverso i binari della blockchain:

“Puoi andare lì e aprire un conto Coinbase per la tua startup. L’azienda potrebbe persino aiutare gli imprenditori a incorporarsi on-chain attraverso organizzazioni autonome decentralizzate”.

I fondatori potrebbero quindi “premere il pulsante per raccogliere fondi” per distribuire materiale promozionale agli investitori interessati, con il capitale che arriva istantaneamente tramite contratti intelligenti USDC invece di aspettare settimane per bonifici bancari e pratiche legali.

Armstrong ha evidenziato il doloroso processo di raccolta fondi tradizionale che gli imprenditori devono attualmente sopportare e ha affermato:

“Tutti gli imprenditori che conosco trovano il processo di raccolta fondi piuttosto oneroso. Di solito ci vogliono dai due ai tre mesi, durante i quali tutto il resto su cui sei concentrato deve fermarsi. Devi partecipare a tantissime riunioni di presentazione. Ti viene detto di no 19 volte su 20”.

La visione di Armstrong va oltre la raccolta fondi iniziale e si estende alle operazioni quotidiane e alle eventuali quotazioni in borsa.

Il CEO di Coinbase ha osservato che l’integrazione dei pagamenti in criptovaluta e gli strumenti di finanziamento sarebbero prontamente disponibili man mano che le aziende generano entrate.

“Alla fine, un giorno vorrai quotarti in borsa”, ha detto, descrivendo come le aziende potrebbero quotare le loro azioni on-chain per il trading al dettaglio.

Inoltre, Armstrong ha sottolineato che questo approccio full-stack “aumenterebbe la libertà economica” e consentirebbe a un maggior numero di imprenditori a livello globale di avviare attività commerciali, e ha aggiunto:

“Questo non farà altro che aumentare la libertà economica, incrementando il numero di aziende che raccolgono capitali e iniziano la loro attività nel mondo”.

Screenshot dal video dell’intervista a Brian Armstrong su TBPN – Fonte: TBPN su YouTube

Prende forma il percorso normativo per le IPO on-chain

Armstrong ha confermato che Coinbase sta lavorando a stretto contatto con la SEC per stabilire un quadro normativo che consenta agli investitori al dettaglio di partecipare alla raccolta di fondi on-chain con adeguate garanzie.

Il CEO ha riconosciuto che le norme sugli investitori accreditati forniscono importanti tutele ai consumatori, ma impediscono anche alle persone non facoltose di accedere a opportunità di investimento ad alta crescita.

“Per molti versi le regole sugli investitori accreditati sono in qualche modo ingiuste”, ha affermato, esprimendo la speranza di trovare il giusto equilibrio tra protezione e accesso.

Armstrong ha rivelato di aver tentato di condurre la quotazione pubblica di Coinbase nel 2021 parzialmente on-chain, ma di aver trovato le autorità di regolamentazione impreparate in quel momento. Nello specifico, Armstrong ha spiegato:

“Sfortunatamente, la SEC in quel momento non era il tipo di… non era pronta, mettiamola così. Ora abbiamo una SEC molto più impegnata e disposta a innovare su questo fronte”.

Ora Armstrong prevede che la prima società sarà quotata in borsa on-chain entro due o tre anni.

Egli immagina un futuro in cui le grandi società saranno quotate interamente sulla blockchain, mentre le criptovalute continueranno a trasformare i servizi finanziari.

Armstrong ha anche posto l’accento sul fatto che, probabilmente, la maggior parte delle aziende raccoglierà capitali utilizzando stablecoin per mantenere la stabilità dei prezzi, continuando a detenere Bitcoin o altre criptovalute come strumenti di gestione della tesoreria.

In particolare, riguardo alle riserve di Bitcoin della tesoreria, ha osservato: