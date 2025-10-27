Sharplink potenzia le riserve con $80 milioni in Ethereum

Gli operatori stanno osservando attentamente gli andamenti stagionali, poiché i dati mostrano che il quarto trimestre è stato storicamente uno dei periodi più deboli per Ether.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 ottobre, Sharplink Gaming ha aggiunto 19.271 Ether per un valore di circa 80,37 milioni di dollari alla sua riserva strategica, ponendo fine a una pausa nell’accumulo durata un mese e segnalando una rinnovata fiducia nell’asset.

L’acquisto porta le partecipazioni della società a 859.400 Ether per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari, posizionandola al secondo posto tra le tesorerie aziendali pubblicamente note, subito dopo BitMine che detiene circa 3,24 milioni di Ether per un valore di 13,5 miliardi di dollari.

La società di brokeraggio Forex online, ACY Securities, ha affermato che il nuovo acquisto è in linea con il precedente modello di accumulo di Sharplink e sembra posizionarsi in vista di potenziali afflussi di ETF Ether o condizioni macroeconomiche più favorevoli.

Inoltre, la società ha aggiunto che, se la tempistica fosse in linea con i cicli di liquidità, la mossa potrebbe equivalere a un’abile operazione di front running.

Ethereum affronta le difficoltà causate dalle minacce tariffarie di Trump mentre i mercati diventano cauti

L’aumento della tesoreria di Sharplink coincide con un periodo critico per Ethereum (ETH), che sta subendo la pressione delle notizie macroeconomiche. Gli investitori stanno valutando il piano del presidente Donald Trump di imporre dazi fino al 155% sui prodotti cinesi a partire dal 1° novembre, una minaccia che ha alimentato l’avversione al rischio in tutti i mercati.

Ethereum ha chiuso la giornata con un rialzo del 7,1%, ma nelle due settimane precedenti ha registrato un aumento solo dell’1,1%.

Malgrado questo, alcuni fondi stanno approfittando della debolezza per aumentare l’esposizione. Sharplink è stato uno degli acquirenti recenti, ma anche BitMine è stata attiva, intanto gli investitori si preparano a un contesto più stabile nella seconda parte del trimestre.

Si profila una debolezza stagionale con Ether che entra in un quarto trimestre storicamente debole

Uno dei fattori chiave da tenere d’occhio riguarda le tendenze stagionali. Storicamente, infatti, i dati di CoinGlass mostrano che il quarto trimestre, in media, è stato il secondo periodo più debole per Ether, un andamento che secondo i trader potrebbe ancora influenzare il posizionamento.

Le scelte di bilancio di Sharplink fanno seguito a un aumento di capitale avvenuto all’inizio di questo mese. La società ha ottenuto 76,5 milioni di dollari attraverso un’offerta diretta di azioni registrate al prezzo di 17 dollari per azione, con un premio del 12% rispetto alla chiusura del 15 ottobre a 15,15 dollari.

L’operazione, collocata per 4,5 milioni di azioni ordinarie presso un investitore istituzionale, è stata una delle poche recenti raccolte di capitale nel settore della tesoreria degli asset digitali completate sia al prezzo di mercato che al premio del valore patrimoniale netto.

Sharplink ottiene 400 milioni di dollari in operazioni per rafforzare i piani di crescita e di tesoreria

Ad agosto, Sharplink ha stipulato accordi di acquisto di titoli per un totale di 400 milioni di dollari con cinque investitori istituzionali, rafforzando la sua capacità di perseguire iniziative di tesoreria e crescita.

Nel loro insieme, la nuova allocazione di Ether, il recente finanziamento azionario e gli impegni precedenti suggeriscono che Sharplink sta puntando su una strategia che combina la diversificazione della tesoreria con un timing di mercato tattico.

Gli investitori ora osserveranno se gli afflussi di ETF o un contesto macroeconomico più tranquillo convalideranno la scommessa.