ChatGPT prevede il prezzo di WLFI, AAVE e SUI per fine ottobre

L'AI prevede che WLFI, AAVE e SUI metteranno a segno un rally nei prossimi giorni.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato è tornato in verde dopo le ultime dichiarazioni di Trump su un possibile incontro con il presidente cinese e su un accordo in arrivo.

Si avvicina anche la riunione del FOMC della Federal Reserve, in programma il 28 e 29 ottobre, e molti trader sperano in un allentamento monetario che potrebbe riaccendere l’appetito per il rischio.

Il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, resta bullish e prevede che lo slancio proseguirà. Inoltre, ha indicato i token che potrebbero registrare un forte rimbalzo: Sui, World Liberty Financial e AAVE.

WLFI potrebbe raggiungere $1?

WLFI, il token di World Liberty Financial, società legata alla famiglia Trump, punta a mostrare come la finanza decentralizzata possa unire innovazione, governance e libertà in un unico ecosistema.

Sostenuto da un chiaro imprimatur politico, WLFI consente agli utenti di partecipare a una rete finanziaria trasparente e guidata dalla community, con l’obiettivo dichiarato di generare un impatto nel mondo.

Il token si basa sulla blockchain di Ethereum e utilizza il protocollo Aave per le sue funzionalità di lending e borrowing.

WLFI è debuttato sul mercato a settembre e ora è la 41° crypto per market cap, con una capitalizzazione di 3,8 miliardi di dollari.

Analisi del prezzo di WLFI. Fonte: TradingView

Il modello di intelligenza artificiale prevede che WLFI potrebbe raggiungere un range tra 0,30 -0,50 dollari entro fine mese. In caso di un forte rally nel mercato, l’asset potrebbe raggiungere un dollaro, forse non entro la settimana, ma con buone probabilità entro Natale.

L’AI prevede il prezzo di WLFI. Fonte: ChatGPT

Aave potrebbe raddoppiare in una settimana

Aave ($AAVE) continua a essere un pilastro nella DeFi, viste le sue funzionalità. Permette agli utenti di prestare, prendere in prestito e generare reddito passivo attraverso un protocollo sicuro e intuitivo.

La sua suite di funzionalità all’avanguardia include prestiti flash, pool di liquidità e supporto multi-chain.

Vista la costante innovazione, la solida governance e il forte interesse da parte degli investitori istituzionali, Aave non solo sta tenendo il passo del futuro della finanza, ma è tra i pionieri che lo stanno costruendo.

Il modello di intelligenza artificiale di ChatGPT stima che Aave potrebbe balzare da 227 a 300 dollari entro fine ottobre. In uno scenario bullish, prevede un target di 500 dollari.

L’AI prevede il prezzo di Aave. Fonte: ChatGPT

Ci sono però dei segnali positivi dal punto di vista tecnico. Aave si trova attualmente in una configurazione tecnica che ricorda un triangolo espansivo. Se il movimento rialzista dovesse continuare ( il token ha già guadagnato il 4% nelle ultime 24 ore) l’asset potrebbe facilmente toccare i 500 dollari entro fine anno.

Analisi del prezzo di Aave. Fonte: TradingView

Sui Network può superare Ethereum?

Sui Network continua ad attirare l’attenzione come una delle migliori altcoin, presentandosi come una blockchain che supera le prestazioni di Ethereum.



Secondo i dati disponibili, la blockchain è in grado di gestire fino a 297.000 transazioni al secondo (TPS), un numero che supera di gran lunga la media di circa 15 TPS di Ethereum.

Nelle ultime 24 ore, Sui ha registrato un incremento del 3%, raggiungendo i 2,50 dollari.

Le previsioni di ChatGPT indicano che il token potrebbe mantenere un momentum solido, puntando a un obiettivo di 4 dollari a fine ottobre per poi spingersi a 5 dollari a dicembre.

Alla base della sia prospettiva ci sono il framework avanzato per smart contract di Sui, la notevole scalabilità del network e il forte focus sull’interoperabilità cross-chain.

Se il mercato crypto dovesse tornare in una fase rialzista, come molti analisti ipotizzano, Sui potrebbe toccare i 10 dollari entro Natale.

L’AI prevede il prezzo di SUI. Fonte: ChatGPT

A supporto di questa visione ci sono anche i segnali tecnici: il token ha recentemente sfondato un pattern a bandiera, formatosi tra gennaio e fine marzo.

Analisi del prezzo di SUI. Fonte: TradingView

Maxi Doge continua a segnare traguardi su traguardi

Intanto la nuova meme coin Maxi Doge sta continuando ad attirare capitali nella sua prevendita. Finora ha raccolto più di 3,7 milioni di dollari. Il progetto è basato sulla chain di Ethereum e ha come mascotte uno Shiba Inu “muscoloso”.

La sua community è già molto vasta su X e Telegram e presto organizzerà dei concorsi di trading e collaborerà con gli influencer per tenere alto l’interesse per il progetto.

Per quando riguarda la sua tokenomics, il 25% è riservato al “Maxi Fund”, che finanzierà le attività di marketing, l’espansione dell’ecosistema e le collaborazioni future.

Lo staking è già disponibile. I titolari possono mettere in staking il token fin da subito per ottenere un APY del 82% APY.



