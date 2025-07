ChatGPT, Gemini Grok e Perplexity prevedono nuovi massimi per XRP

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 23, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo giornate in forte rialzo, dove ha toccato un picco di 3,65 dollari, il token di Ripple è tornato a muoversi lateralmente. Nonostante il rischio che alcune balene decidano di prendere profitto, diversi modelli di intelligenza artificiale prevedono che presto segnerà nuovi massimi.

In questo articolo esamineremo le previsioni stimate dai modelli AI e anche i fattori presi in considerazione.

Quali fattori potrebbero spingere al rialzo XRP?

Stamattina XRP sta scambiando al livello di 3,47 dollari, con un leggero calo dello 0,5% nelle ultime 24 ore. Nel grafico settimanale è salito del 18% e mentre in quello mensile ha segnato un + 71%.

Secondo diversi modelli AI, il token di Ripple potrebbe continuare la sua ascesa e raggiungere vette ancora più alte.

A spingere il rialzo dell’asset saranno, secondo l’AI, diversi fattori come la massiccia adozione della stablecoin RLUSD, la forte attività su XRP Ledger ( il layer 1 sviluppato da Ripple), l’ascesa di Bitcoin e anche il debutto sul mercato di un ETF spot sull’altcoin.

Gli investitori stanno attendendo la possibile approvazioni di un fondo spot basato su XRP (una data chiave è il 25 luglio). Se la SEC dovesse dare il via libera, l’ETF aumenterebbe la liquidità dell’asset, come accaduto con i fondi su Bitcoin ed Ethereum, favorendo un aumento di prezzo.

Negli ultimi giorni molti investitori stanno prendendo profitto da Bitcoin e reinvestendo i guadagni su altcoin come Ethereum e XRP.

Se Bitcoin dovesse proseguire la sua corsa, la rotazione dei capitali verso le altcoin potrebbe intensificarsi. Il rally del comparto, inoltre, potrebbe attirare nuovi investitori.

Anche XRP potrebbe beneficiarne, spingendosi verso nuovi massimi.

Un altro fattore che potrebbe influire sulla crescita del token è un maggiore utilizzo di XRP Ledger da parte di banche e istituzioni.

L’interesse delle istituzione per l’altcoin è cresciuto sensibilmente dopo il lancio della stablecoin RLUSD, avvenuto alla fine del 2024. E un utilizzo maggiore della blockchain si tradurrebbe in una maggiore domanda di XRP, necessario per eseguire le transazioni.

I modelli AI fissano un target tra i 15 e i 20 dollari

Sulla base dei fattori analizzati, i modelli di intelligenza artificiale hanno fornito delle previsioni differenti.

L’AI di Perplexity stima che, durante la bull run, il token potrebbe raggiungere un range compreso tra 5 e 10 dollari. Se il sentiment di mercato dovesse rimanere positivo, l’asset potrebbe oscillare tra 6, 8 o anche 10 dollari.

L’AI di Google, Gemini, propone uno scenario simile. Prevede un picco a 6 dollari, pari a un forte aumento di circa il 72% rispetto al prezzo attuale. In uno scenario ideale, XRP potrebbe arrivare fino a 20 dollari entro la fine dell’anno.

ChatGPT di OpenAI e Grok di X sono ancora più bullish e hanno fissato un picco a 15 dollari entro la fine del 2025. In uno scenario più realistico, entrambe le AI hanno indicato un valore compreso tra 5,50 e 7 dollari.

Gli investitori puntano anche sulle altcoin in prevendita

I modelli di intelligenza artificiale combinano le analisi di mercato e le opinioni degli esperti crypto per elaborare le loro previsioni. Ma non sono certezze, dato che il mercato crypto resta estremamente volatile: basta un evento improvviso per cambiare completamente lo scenario, come ad esempio le vendite da parte delle whale.

Se le condizioni di mercato dovessero restare positive, XRP potrebbe continuare a salire. Secondo gli esperti, i target più realistici per il token sono tra i 5 e i 6 dollari.

Detto questo, anche se XRP ha ancora margini di crescita, molti investitori stanno considerando i progetti più piccoli, come quelli ancora in fase di prevendita. Uno di questi è Snorter ($SNORT) è una meme coin che sta sviluppando il proprio bot di trading su Telegram, che mira a diventare il più veloce sul mercato.

I titolari del token possono beneficiare di fees di transazione più basset e votare sulle decisioni chiave del progetto. Attualmente la prevendita ha già raccolto più di 2 milioni di dollari.