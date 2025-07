Le balene di Ripple scaricano token: il prezzo di XRP riuscirà a mantenersi sopra i 3 dollari?

Ultimo aggiornamento: Luglio 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico ma, da allora, si muove lateralmente. La criptovaluta non riesce a superare la resistenza, anche se resta al di sopra dell’attuale supporto. Questo equilibrio, però, sembra destinato a non durare a lungo.

Grandi quantità di XRP verso gli exchange

Nell’ultima settimana sono stati trasferiti quasi 450 milioni di XRP verso wallet di exchange, per un valore superiore ai 2,8 miliardi di dollari. Quantità così elevate indicano spesso l’intenzione di vendere da parte dei trader e segnala generalmente una tendenza ribassista.

Molti investitori sembrano voler incassare i profitti, ritenendo che il prezzo di XRP abbia raggiunto un picco nel breve termine. Questa ondata di vendite aumenta la pressione sul prezzo. Se la situazione dovesse continuare, XRP potrebbe scendere sotto livelli di supporto chiave, rendendo più difficile una ripresa.

I detentori a lungo termine perdono fiducia nel prezzo di XRP

Un segnale importante arriva dal grafico della Liveliness, che misura il comportamento dei detentori a lungo termine, ovvero quei trader che solitamente mantengono i propri token per periodi prolungati. Attualmente, l’indicatore ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre mesi.

Questo significa che persino i detentori a lungo termine hanno iniziato a vendere. Considerando che possiedono una parte significativa dell’offerta di XRP, le loro azioni hanno un forte impatto sul mercato. In passato, un aumento di questo indicatore ha spesso preceduto un calo del prezzo. Il loro comportamento è coerente con l’aumento dell’offerta di XRP sugli exchange e con il calo della fiducia in ulteriori rialzi del prezzo.

XRP può raggiungere nuovamente un nuovo massimo storico?

Sebbene XRP si trovi vicino al suo precedente massimo storico, il momentum sembra indebolirsi. La criptovaluta si aggrappa ancora all’attuale supporto ma, se la pressione di vendita dovesse persistere, è probabile che questo livello venga infranto. In tal caso, il prezzo di XRP potrebbe scendere verso i 3,00 dollari.

Una discesa al di sotto di questo livello annullerebbe i guadagni recenti e potrebbe segnalare un’inversione ribassista. A quel punto, sarebbe plausibile una fase di consolidamento prolungata o una correzione più profonda.

Un recupero è ancora possibile se i compratori tornano a farsi avanti

Un rimbalzo è possibile se gli acquirenti mostrano nuovamente interesse. In caso di una salita sopra i 3,80 dollari, si aprirebbe la strada a un nuovo tentativo di raggiungere i 4,00 dollari.

