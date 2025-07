Previsioni prezzo XRP: supera McDonald’s per Market Cap

Per un breve momento, nella giornata di ieri, XRP ha superato i 215 miliardi di dollari di market cap, lasciandosi alle spalle persino un colosso interplanetario come McDonald’s.

Si tratta di un evento che ha solo un valore simbolico ma comunque significativo: il mercato sta iniziando a prendere sul serio XRP, non solo come asset speculativo, ma anche come infrastruttura credibile nel sistema finanziario globale.

XRP supera momentaneamente McDonald’s in capitalizzazione di mercato, toccando i 215 miliardi di dollari il 21 luglio. – Fonte: CoinMarketCap

Previsioni prezzo XRP: analisi tecnica

XRP continua a muoversi all’interno di una struttura rialzista, ma il grafico a 4 ore mostra una fase di consolidamento che dura ormai da diversi giorni.

Dopo il breakout avvenuto a metà luglio, il prezzo ha più volte testato l’area di resistenza compresa tra i 3,65 e i 3,75 dollari senza riuscire a superarla; continua quindi a muoversi lungo una linea crescente tracciata dai minimi precedenti, che per ora regge bene e mantiene intatto il trend rialzista.

XRP consolida sotto i 3,65$, pronto a testare la resistenza chiave prima di un possibile balzo verso i 4 dollari. Fonte: TradingView / Binance

Il quadro resta positivo, anche se nel brevissimo termine si registra una piccola frenata: il prezzo è sceso sotto la media mobile a 9 periodi (EMA), un indicatore che misura l’andamento recente del mercato e spesso guida i movimenti di breve periodo.

Anche i volumi si sono ridotti, segno che l’entusiasmo potrebbe essersi raffreddato. Il MACD, lo strumento usato dai trader per individuare i cambi di tendenza, mostra segnali di debolezza, suggerendo che la spinta rialzista potrebbe perdere forza. Nulla di allarmante per ora: il trend resta intatto, a patto che il supporto continui a tenere.

L’RSI, l’indicatore che misura quanto un asset è ipercomprato o ipervenduto, si trova ancora in una zona neutra: non troppo alto da suggerire un eccesso, ma nemmeno troppo basso da indicare debolezza. Questo lascia spazio per un’ulteriore spinta verso l’alto.

Se il prezzo riuscirà a superare con decisione l’attuale resistenza, l’obiettivo più vicino resta quota 4 dollari, un livello importante sia dal punto di vista tecnico sia psicologico.

Finora ogni tentativo di arrivarci è stato respinto da vendite e prese di profitto, ma se il trend attuale continuerà a reggere, il prossimo slancio potrebbe rompere i massimi precedenti.