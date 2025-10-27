Changpeng “CZ” Zhao torna in Binance? Polymarket dice: NO!

Le probabilità di un ritorno di Changpeng "CZ" Zhao alla guida dell'exchange Binance scendono dall'82% al 32%.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo la grazia concessagli dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Changpeng Zhao, comunemente definito soltanto con le iniziali CZ, ha lasciato intendere che potrebbe non tornare immediatamente alle operazioni presso l’exchange di criptovalute Binance.

La comunità delle criptovalute ha discusso animatamente di un probabile ritorno di CZ alla guida del più grande exchange del mondo, ma adesso anche le scommesse su Polymarket sono drasticamente calate.

Changpeng Zhao potrebbe non tornare a Binance

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, probabilmente si concentrerà sulla sua società di family office, YZi Labs, piuttosto che tornare a lavorare presso l’exchange di criptovalute Binance.

In risposta a un post su X relativo a un articolo di Caixin in cui affermava che intendeva concentrare maggiormente le proprie energie sull’attività di investimento di YZi Labs piuttosto che tornare immediatamente a lavorare presso l’exchange, CZ ha dichiarato:

“Mi sembra abbastanza ragionevole”.

Ponendo maggiore enfasi sulla trasparenza, Changpeng Zhao ha confermato di essere stato intervistato l’ultima volta a settembre, “non di recente”.

Non ha rilasciato alcuna intervista ai media o ad altre persone dopo la grazia concessagli dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il post ha anche evidenziato gli inviti ricevuti da diversi governi a ricoprire il ruolo di consulente ufficiale per il settore delle criptovalute. In particolare, è consulente in materia di criptovalute per diversi paesi, tra cui Kazakistan, Pakistan e Kirghizistan. Era con il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov durante il lancio nazionale della stablecoin e della CBDC da parte del paese su BNB Chain.

Updates from Kyrgyzstan🇰🇬

– The National Stablecoin launched, on @BNBChain

– The CBDC is ready for rollout. Yes, both. CBDC will be used for gov related payments, etc

– The National Cryptocurrency Reserve set up, #BNB included

– LE training

– Binance Academy with 10 top… https://t.co/KPrL0pnsWG pic.twitter.com/SInh5aCPMZ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 25, 2025

Le probabilità di un ritorno di Changpeng Zhao su Binance scivolano su Polymarket

La scorsa settimana, importanti sviluppi hanno alimentato le speculazioni sul potenziale ritorno di Changpeng Zhao sulla principale piattaforma di scambio di criptovalute al mondo entro il 31 dicembre. Il più notevole è stato il perdono presidenziale concesso a CZ dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 23 ottobre.

In seguito a questo, le scommesse su Polymarket hanno registrato un aumento massiccio, con le probabilità di un ritorno di CZ che hanno raggiunto l’82%. Tuttavia, come accennato all’inizio dell’articolo, ora sono scese al 32% mentre le scommesse sul “No” prevalgono al 68%.

Probabilità di un ritorno di Changpeng Zhao su Binance – Fonte: Polymarket

Il prezzo del token BNB torna sopra i 1.150 dollari

Nelle ultime 24 ore il prezzo di BNB è aumentato del 2,73% e attualmente viene scambiato a 1.152 dollari. Il minimo e il massimo nelle 24 ore sono rispettivamente 1.120 e 1.161 dollari. Un aumento del 66,7% del volume degli scambi nelle ultime 24 ore ha sostenuto l’aumento dei prezzi, tra il massiccio interesse dei trader.

Grafico del prezzo di BNB al momento della pubblicazione dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

I dati di CoinGlass hanno mostrato acquisti massicci nel mercato dei derivati. Al momento della stesura di questo articolo, l’open interest totale dei futures BNB è aumentato dell’8.86% a 1,86 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. L’open interest dei futures BNB su Binance, OKX e Bybit è salito rispettivamente di oltre il 7%, il 3% e il 2,60%. Ciò segnala un sentiment rialzista tra i trader di derivati.