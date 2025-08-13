Bufera su politico USA per maxi acquisto di Bitcoin

Il Rappresentante degli Stati Uniti Brandon Gill ha reso noto un rilevante acquisto di criptovaluta avvenuto in coincidenza con un periodo in cui il Congresso stava votando un’importante normativa sugli asset digitali.

Secondo un documento depositato il 12 agosto, in un’operazione eseguita il 17 luglio 2025, il deputato del Texas ha speso tra i 50.001 e i 100.000 dollari nell’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT).

La tempistica di questa operazione del Congresso è degna di nota, perché è avvenuta lo stesso giorno in cui la Camera degli Stati Uniti ha approvato l’importante GENIUS Act, un disegno di legge che istituisce un quadro federale per la regolamentazione delle stablecoin.

Il GENIUS Act stabilisce le responsabilità di vigilanza sulle stablecoin di pagamento e fa parte di un più ampio pacchetto legislativo sugli asset digitali che mira a portare chiarezza normativa nel settore delle criptovalute.

La sua approvazione ha suscitato un notevole interesse per il mercato degli asset digitali, rendendo particolarmente delicate le operazioni in criptovalute effettuate dagli stessi legislatori nello stesso giorno.

Altri acquisti di criptovalute da parte di Gill

Non è la prima volta che il legislatore prende posizione nel settore delle criptovalute. I precedenti documenti presentati da Gill mostrano attività precedenti quest’anno, tra cui acquisti di Bitcoin (BTC) per un valore di 100.001 e 250.000 dollari il 23 giugno e l’8 luglio 2025.

Negli ultimi anni, grazie a una maggiore regolamentazione delle criptovalute, diversi legislatori hanno investito sempre più in vari asset digitali. Tra questi c’è il senatore del Texas Ted Cruz, un dichiarato sostenitore del settore.

È interessante notare che non tutti i politici si stanno concentrando sulle valute digitali consolidate come Bitcoin. Negli ultimi mesi, per esempio, il Rappresentante Mike Collins ha accumulato partecipazioni in diverse meme coin, una tipologia di asset nota per l’elevata volatilità e la mancanza di fondamentali sottostanti a sostegno della crescita a lungo termine.