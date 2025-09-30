BlackRock aggiorna i suoi ETF e sorpassa Deribit

Nasdaq ha proposto di modificare l’iShares Bitcoin Trust e l’iShares Ethereum Trust in modo da allinearli ai nuovi standard di quotazione per gli ETF spot approvati dalla SEC.

Il gigante finanziario BlackRock ha presentato alla SEC una richiesta di modifica per i suoi fondi spot iShares Bitcoin (IBIT) e iShares Ethereum (ETHA).

L’iniziativa arriva in un momento cruciale. L’ETF su Bitcoin di BlackRock ha infatti superato Deribit, in termini di volumi sulle opzioni su BTC.

BlackRock aggiorna i suoi ETF spot per rientrare nei nuovi standard di quotazione

Secondo la richiesta di BlackRock, presentata il 29 settembre, i due Exchange-Traded Fund (ETF)spot subiranno grossi cambiamenti.

Le modifiche presentate da BlackRock per i due fondi. Fonte: SEC statunitense

La borsa ha anche chiesto all’ente borsistico americano di rinunciare al periodo di preavviso di cinque giorni previsto dal modulo 19b-4(f)(6)(iii). Le modifiche avranno effetto immediato, ma entreranno ufficialmente in vigore nel primo trimestre del 2026.

Venerdì anche la Cboe BZX ha chiesto alla SEC di aggiornare diversi fondi: il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, il VanEck Bitcoin ETF, il 21Shares Ethereum ETF, il Fidelity Ethereum Fund e il VanEck Ethereum ETF.

I nuovi standard di quotazione consentono a borse come Nasdaq, NYSE e Cboe di quotare ETF basati su commodity, compresi quelli su asset digitali, senza presentare il modulo 19b-4, riducendo i tempi di approvazione da 240 a 75 giorni.

Inoltre, la SEC ha ritirato i rinvii sugli ETF spot di Solana, XRP, HBAR, Litecoin e altri asset crypto. Un altro segnale che lascia intendere che l’ok da parte dell’ente regolatore per i fondi ai sensi del Securities Act del 1933 è ormai vicino.

L’IBIT di BlackRock sorpassa Deribit nelle opzioni su Bitcoin

Come accennato, BlackRock ha presentato le modifiche per i suoi due fondi spot un momento in cui l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha superato Deribit nel volume di opzioni su BTC, rese possibile dall’approvazione della SEC a novembre 2024.

Finora era stata la piattaforma panamense, fondata nel 2016 e acquisita da Coinbase ad agosto per circa 2,9 miliardi di dollari, a dominare il mercato.

Secondo Bloomberg, dopo la maxi scadenza di venerdì 23 settembre dal valore di 23 miliardi di dollari, l’Open Interest sulle opzioni legate a IBIT ha raggiunto i 38 miliardi di dollari, contro i 32 miliardi di dollari registrati da Deribit.

Si tratta di un cambiamento strutturale. I trader non si affidano più soltanto a borse offshore come Deribit, utilizzate da chi cerca la leva finanziaria, ma stanno spostando la liquidità verso prodotti regolamentati.

IBIT è debuttato a gennaio 2024 e in pochi mesi è diventato il più grande ETF al mondo, con oltre 87 miliardi di dollari in gestione (AUM). La sua corsa ha innescato un effetto domino: più afflussi entrano nel fondo, più investitori istituzionali partecipano e la loro presenza rende il mercato ancora più dinamico.

Anche la struttura dei costi ha fatto la differenza. Le commissioni annuali fissate allo 0,25%, ridotte per un periodo allo 0,12% per attrarre i primi investitori, ha spinto la crescita del fondo IBIT. In appena 341 giorni di negoziazione ha toccato i 70 miliardi di dollari di asset, diventando l’ETF più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo.