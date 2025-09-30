BTC $113,300.60 -0.68%
BlackRock aggiorna i suoi ETF e sorpassa Deribit

Nasdaq ha proposto di modificare l’iShares Bitcoin Trust e l’iShares Ethereum Trust in modo da allinearli ai nuovi standard di quotazione per gli ETF spot approvati dalla SEC.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bitcoin

Il gigante finanziario BlackRock ha presentato alla SEC una richiesta di modifica per i suoi fondi spot iShares Bitcoin (IBIT) e iShares Ethereum (ETHA).

L’iniziativa arriva in un momento cruciale. L’ETF su Bitcoin di BlackRock ha infatti superato Deribit, in termini di volumi sulle opzioni su BTC.

BlackRock aggiorna i suoi ETF spot per rientrare nei nuovi standard di quotazione

Secondo la richiesta di BlackRock, presentata il 29 settembre, i due Exchange-Traded Fund (ETF)spot subiranno grossi cambiamenti.

Le modifiche presentate da BlackRock per i due fondi. Fonte: SEC statunitense

Nasdaq ha proposto di modificare l’iShares Bitcoin Trust e l’iShares Ethereum Trust in modo da allinearli ai nuovi standard di quotazione per gli ETF spot approvati dalla SEC, che entreranno in vigore il 1° ottobre. Una volta approvati, i due ETF opereranno in conformità con le nuove norme e non più con le vecchie regole.

La borsa ha anche chiesto all’ente borsistico americano di rinunciare al periodo di preavviso di cinque giorni previsto dal modulo 19b-4(f)(6)(iii). Le modifiche avranno effetto immediato, ma entreranno ufficialmente in vigore nel primo trimestre del 2026.

Venerdì anche la Cboe BZX ha chiesto alla SEC di aggiornare diversi fondi: il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, il VanEck Bitcoin ETF, il 21Shares Ethereum ETF, il Fidelity Ethereum Fund e il VanEck Ethereum ETF.

I nuovi standard di quotazione consentono a borse come Nasdaq, NYSE e Cboe di quotare ETF basati su commodity, compresi quelli su asset digitali, senza presentare il modulo 19b-4, riducendo i tempi di approvazione da 240 a 75 giorni.

Inoltre, la SEC ha ritirato i rinvii sugli ETF spot di Solana, XRP, HBAR, Litecoin e altri asset crypto. Un altro segnale che lascia intendere che l’ok da parte dell’ente regolatore per i fondi ai sensi del Securities Act del 1933 è ormai vicino.

L’IBIT di BlackRock sorpassa Deribit nelle opzioni su Bitcoin

Come accennato, BlackRock ha presentato le modifiche per i suoi due fondi spot un momento in cui l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha superato Deribit nel volume di opzioni su BTC, rese possibile dall’approvazione della SEC a novembre 2024.

Finora era stata la piattaforma panamense, fondata nel 2016 e acquisita da Coinbase ad agosto per circa 2,9 miliardi di dollari, a dominare il mercato.

Secondo Bloomberg, dopo la maxi scadenza di venerdì 23 settembre dal valore di 23 miliardi di dollari, l’Open Interest sulle opzioni legate a IBIT ha raggiunto i 38 miliardi di dollari, contro i 32 miliardi di dollari registrati da Deribit.

Si tratta di un cambiamento strutturale. I trader non si affidano più soltanto a borse offshore come Deribit, utilizzate da chi cerca la leva finanziaria, ma stanno spostando la liquidità verso prodotti regolamentati.

IBIT è debuttato a gennaio 2024 e in pochi mesi è diventato il più grande ETF al mondo, con oltre 87 miliardi di dollari in gestione (AUM). La sua corsa ha innescato un effetto domino: più afflussi entrano nel fondo, più investitori istituzionali partecipano e la loro presenza rende il mercato ancora più dinamico.

Anche la struttura dei costi ha fatto la differenza. Le commissioni annuali fissate allo 0,25%, ridotte per un periodo allo 0,12% per attrarre i primi investitori, ha spinto la crescita del fondo IBIT. In appena 341 giorni di negoziazione ha toccato i 70 miliardi di dollari di asset, diventando l’ETF più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo.

Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
