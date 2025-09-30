BlackRock aggiorna i suoi ETF e sorpassa Deribit
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Il gigante finanziario BlackRock ha presentato alla SEC una richiesta di modifica per i suoi fondi spot iShares Bitcoin (IBIT) e iShares Ethereum (ETHA).
L’iniziativa arriva in un momento cruciale. L’ETF su Bitcoin di BlackRock ha infatti superato Deribit, in termini di volumi sulle opzioni su BTC.
BlackRock aggiorna i suoi ETF spot per rientrare nei nuovi standard di quotazione
Secondo la richiesta di BlackRock, presentata il 29 settembre, i due Exchange-Traded Fund (ETF)spot subiranno grossi cambiamenti.
Nasdaq ha proposto di modificare l’iShares Bitcoin Trust e l’iShares Ethereum Trust in modo da allinearli ai nuovi standard di quotazione per gli ETF spot approvati dalla SEC, che entreranno in vigore il 1° ottobre. Una volta approvati, i due ETF opereranno in conformità con le nuove norme e non più con le vecchie regole.
La borsa ha anche chiesto all’ente borsistico americano di rinunciare al periodo di preavviso di cinque giorni previsto dal modulo 19b-4(f)(6)(iii). Le modifiche avranno effetto immediato, ma entreranno ufficialmente in vigore nel primo trimestre del 2026.
Venerdì anche la Cboe BZX ha chiesto alla SEC di aggiornare diversi fondi: il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, il VanEck Bitcoin ETF, il 21Shares Ethereum ETF, il Fidelity Ethereum Fund e il VanEck Ethereum ETF.
I nuovi standard di quotazione consentono a borse come Nasdaq, NYSE e Cboe di quotare ETF basati su commodity, compresi quelli su asset digitali, senza presentare il modulo 19b-4, riducendo i tempi di approvazione da 240 a 75 giorni.
Inoltre, la SEC ha ritirato i rinvii sugli ETF spot di Solana, XRP, HBAR, Litecoin e altri asset crypto. Un altro segnale che lascia intendere che l’ok da parte dell’ente regolatore per i fondi ai sensi del Securities Act del 1933 è ormai vicino.
L’IBIT di BlackRock sorpassa Deribit nelle opzioni su Bitcoin
Come accennato, BlackRock ha presentato le modifiche per i suoi due fondi spot un momento in cui l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha superato Deribit nel volume di opzioni su BTC, rese possibile dall’approvazione della SEC a novembre 2024.
Finora era stata la piattaforma panamense, fondata nel 2016 e acquisita da Coinbase ad agosto per circa 2,9 miliardi di dollari, a dominare il mercato.
Secondo Bloomberg, dopo la maxi scadenza di venerdì 23 settembre dal valore di 23 miliardi di dollari, l’Open Interest sulle opzioni legate a IBIT ha raggiunto i 38 miliardi di dollari, contro i 32 miliardi di dollari registrati da Deribit.
Si tratta di un cambiamento strutturale. I trader non si affidano più soltanto a borse offshore come Deribit, utilizzate da chi cerca la leva finanziaria, ma stanno spostando la liquidità verso prodotti regolamentati.
IBIT è debuttato a gennaio 2024 e in pochi mesi è diventato il più grande ETF al mondo, con oltre 87 miliardi di dollari in gestione (AUM). La sua corsa ha innescato un effetto domino: più afflussi entrano nel fondo, più investitori istituzionali partecipano e la loro presenza rende il mercato ancora più dinamico.
Anche la struttura dei costi ha fatto la differenza. Le commissioni annuali fissate allo 0,25%, ridotte per un periodo allo 0,12% per attrarre i primi investitori, ha spinto la crescita del fondo IBIT. In appena 341 giorni di negoziazione ha toccato i 70 miliardi di dollari di asset, diventando l’ETF più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 29 settembre 2025 – Le balene hanno comprato 120 milioni di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 30 settembre 2025 – Chainlink allontana SWIFT da Ripple
- Tutti sbagliano su XRP! Ecco perché…
- Bull run in arrivo per Ripple: la DeFI accende la miccia di XRP
- ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Solana e Pi Coin entro la fine del 2025
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 29 settembre 2025 – Le balene hanno comprato 120 milioni di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 30 settembre 2025 – Chainlink allontana SWIFT da Ripple
- Tutti sbagliano su XRP! Ecco perché…
- Bull run in arrivo per Ripple: la DeFI accende la miccia di XRP
- ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Solana e Pi Coin entro la fine del 2025