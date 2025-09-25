Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP sotto pressione: in arrivo la maxi-scadenza di opzioni

I trader si stanno preparando alla scadenza di opzioni più grande di sempre, per un valore di 23 miliardi di dollari, un evento che potrebbe innescare altre vendite sul mercato.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin e molte altcoin come Ethereum e XRP continuano a essere tinte di rosso. A pesare sono le liquidazioni delle posizioni long e l’attesa per i dati macro americani (oggi arriva il PIL USA alle 14:30 italiane). Ma c’è un altro fattore che potrebbe peggiorare la situazione e aumentare la pressione di vendita.

Ad aggravare la pressione ribassista è anche il rialzo dei rendimenti dei Treasury a lungo termine, la forza del dollaro e l’impennata dell’oro. Bitcoin, intanto, si sta muovendo in controtendenza rispetto all’oro e ai titoli tech, mentre il metallo prezioso sta seguendo l’andamento della liquidità globale M2.

Domani scadono le opzioni su Bitcoin

Domani scadranno su Deribit (exchange di derivati crypto) più di 152.000 opzioni su Bitcoin, per un valore di 17,07 miliardi di dollari. Il put-call ratio a 0,75 segnala un sentiment leggermente ribassista tra i trader.

Il livello di “max pain” per Bitcoin è a 110.000 dollari, sotto il suo valore attuale di 111.970 dollari. Deribit ha mostrato un forte accumulo di put tra i 95.000 e i 110.000 dollari, con molti trader che puntano su un forte calo dell’asset crypto.

Le put sono il doppio delle call al livello di “max pain”, un segnale che potrebbe spingere BTC verso quella soglia nelle prossime ore.

Il prezzo “max pain” è il livello in cui scadono senza valore il maggior numero di opzioni call e put. È il punto in cui i venditori di opzioni (market maker) minimizzano le perdite e massimizzano i profitti. Spesso, nelle ore che precedono la scadenza, l’asset tende ad avvicinarsi a questo livello.

Prezzo “max pain” di Bitcoin. Fonte: Deribit

Adam di GreeksLive, piattaforma specializzata in opzioni, ha segnalato che i trader stanno vendendo le opzioni put e si stanno preparano a un possibile minimo questa settimana. Si aspettano un rimbalzo vicino al livello di max pain o, al massimo, dopo un calo verso i 108.000 dollari.

Intanto, la volatilità implicita sta continuando a salire con l’avvicinarsi della più grande scadenza di opzioni crypto di sempre.

Ethereum: in scadenza opzioni per $5,33 miliardi

Anche Ethereum è sotto pressione. Scadranno su Deribit oltre 1,32 milioni di opzioni su ETH, per un valore totale di 5,33 miliardi di dollari. Il put-call ratio è a 0,76, quindi il sentiment è leggermente ribassista e i trader si aspettano altri cali.

Il prezzo di “max pain” è al livello di 3.700 dollari, sotto il valore attuale dell’asset di 4.018 dollari. Per questo motivo, ETH potrebbe subire un calo improvviso.

In particolare, il livello di 4.000 dollari è quello che raccoglie il maggior numero di scommesse ribassiste tramite put.

Prezzo di max pain di Ethereum – Fonte: Deribit

“Con la volatilità compressa ma la leva finanziaria orientata al rialzo, qualsiasi shock macroeconomico potrebbe dettare il tono per il quarto trimestre”, ha spiegato Deribit. Se il volume dovesse rimanere sostenuto, il momentum potrebbe addirittura permettere una ripresa e spingere ETH verso un nuovo massimo storico.

Molti trader stanno vendendo put su più scadenze, puntando su un lento declino che favorisca i venditori di opzioni. Per il momento, la volatilità di ETH è contenuta e le put stanno continuando a perdere valore anche durante i ribassi, rendendo particolarmente profittevoli le opzioni 20 Delta con scadenza a 2 giorni.

XRP difende i $2,80 mentre stanno per scadere le opzioni

Oltre 28.000 opzioni su XRP, per un valore di 83 milioni di dollari, stanno per scadere con un put-call ratio di 0,24. Il prezzo di “max pain” è a 2,80 dollari, ma molti trader puntano su obiettivi più elevati: 3,00, 3,10 e 4,20 dollari, sostenuti da modelli tecnici rialzisti.

Gli operatori monitorando questo livello chiave mentre l’asset è sotto pressione. La volatilità resta elevata. Le whale stanno difendendo il supporto a 2,80 dollari mentre Bitcoin sta subendo vendite pesanti.

Prezzo di max pain di XRP – Fonte: Deribit



Al momento l’asset sta scambiando al livello di 2,85 dollari, con un range intraday tra 2,84 e 2,99 dollari. Il token di Ripple è in calo, ma il volume è salito del 22% nelle ultime 24 ore.

Solana oscilla tra $203 e $216 in attesa della scadenza opzioni

Oltre 105.000 opzioni SOL, per un valore di 217 milioni di dollari, stanno per scadere con un put-call ratio di 0,56. Il prezzo di “max pain” è a 195 dollari, ma i trader stanno monitorando le resistenze posizionate a 210, 220 e 230 dollari.

SOL è in calo del 2% nelle ultime 24 ore e sta scambiando tra 203,56 e 216,05 dollari. I volumi sono scesi dell’8%, segnale di scarso interesse e incertezza tra gli operatori.