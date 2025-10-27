SpaceX muove 133 milioni in Bitcoin: le rivelazioni di Arkham
Secondo i dati rilevati dalla società di analisi blockchain Arkham Intelligence, la società aerospaziale di Elon Musk, SpaceX, ha movimentato più di 133 milioni di dollari in Bitcoin.
La società, a distanza di pochi giorni da un trasferimento analogo verso wallet sotto il suo controllo, ha effettuato ulteriori transazioni inviando 1.215 BTC a diversi nuovi indirizzi. In un post pubblicato su X, Arkham Intelligence ha dichiarato:
“SpaceX ha appena trasferito fondi per un totale di 133,7 milioni di dollari. Ha trasferito 300 BTC (33 milioni di dollari) e 915 BTC (100,7 milioni di dollari) su nuovi wallet”.
Nuovi wallet Bitcoin di SpaceX non contrassegnati dopo il trasferimento di 133 milioni di dollari
A differenza dei precedenti trasferimenti effettuati questa settimana, i wallet di destinazione non sono contrassegnati come di proprietà dell’azienda aerospaziale con sede a Hawthorne, in California.
Prima del trasferimento, SpaceX possedeva circa 8.285 BTC per un valore di circa 914 milioni di dollari. Secondo BitcoinTreasuries.net, questo posizionava l’azienda al quarto posto tra le aziende private con tesorerie in Bitcoin.
Nel 2022 l’azienda possedeva fino a 25.000 BTC, prima di consolidarsi e ridurre il proprio saldo on-chain al livello attuale.
Dopo anni di inattività, all’inizio di quest’anno SpaceX ha ripreso a effettuare movimenti limitati di Bitcoin, la prima attività on-chain registrata dal 2021.
Anche un’altra società guidata da Elon Musk, Tesla, ha una significativa esposizione in Bitcoin, con 11.509 BTC del valore di oltre 1,27 miliardi di dollari, posizionandosi appena fuori dalla top ten delle società quotate in borsa che detengono Bitcoin.
All’inizio di quest’anno, Tesla ha registrato un utile trimestrale di oltre 600 milioni di dollari, dopo aver rivalutato le sue partecipazioni in base alle nuove norme contabili.
Lunedì 27 ottobre, al momento della pubblicazione dell’articolo, Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento del3% quasi nelle ultime 24 ore, scambiando a 115.138 dollari, il 10% circa al di sotto del suo massimo storico di 126.080 dollari.
L’ingresso di SpaceX nel mondo di Bitcoin
SpaceX ha fatto notizia per la prima volta nel 2021 quando Elon Musk, senza fornire cifre precise, ha rivelato che l’azienda possiede Bitcoin.
Successivamente è emerso che, all’inizio del 2021, SpaceX aveva accumulato circa 25.724 BTC, per un valore stimato all’epoca di circa 373 milioni di dollari.
Tuttavia, secondo quanto riportato, l’azienda avrebbe svalutato 373 milioni di dollari di Bitcoin nel 2021 e nel 2022, vendendoli forse in tutto o in gran parte, come risulta dai documenti visionati dal Wall Street Journal.
Il rapporto indica che l’azienda aveva registrato questi asset BTC nel proprio bilancio, anche se non è chiaro se sia stato liquidato l’intero stock.
Elon Musk aveva confermato pubblicamente l’investimento in Bitcoin di SpaceX nel 2021, dopo che Tesla aveva acquistato BTC per un valore di 1,5 miliardi di dollari e Bitcoin aveva raggiunto livelli record in quel momento.
Successivamente, Tesla ha venduto il 75% dei suoi Bitcoin nel secondo trimestre del 2022 per 936 milioni di dollari, conservandone solo un valore di 184 milioni di dollari. Musk è un forte sostenitore delle criptovalute e ha spesso influenzato i mercati con i suoi commenti su Bitcoin e Dogecoin.
