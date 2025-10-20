Bitcoin rischia il crollo sotto i 101.700 dollari secondo l’esperto

Secondo l'analista noto come Doctor Profit, il peggio per Bitcoin deve ancora arrivare e potrebbe lasciare parecchi feriti.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Bitcoin continua a essere sotto pressione malgrado i tentativi di ripresa nel corso del fine settimana.

Secondo l’analista crypto Doctor Profit, una calo sotto i 101.700 dollari potrebbe scatenare un vero e proprio mercato ribassista.

Dopo diverse settimane di momentum debole, i trader di BTC stanno vivendo una crescente incertezza. Chi ha aperto posizioni a breve termine ha iniziato a registrare perdite attorno ai 112.500 dollari. Un’ulteriore flessione potrebbe generare nuova pressione di vendita.

Si potrebbe innescare quindi un nuovo calo nel prezzo di Bitcoin nel breve periodo?

L’analista cripto individua ancora segnali ribassisti nel mercato

Secondo Doctor Profit, il mercato Bitcoin sta attraversando una fase di forte avidità, numerosi trader hanno aperto posizioni short in ritardo. Queste posizioni, concentrate intorno ai 116.500 dollari, vengono ora chiuse dato che il prezzo del BTC non prosegue la discesa.

#Bitcoin/ Stock market – What’s Next?



The Big Sunday Report: All You Need to Know



🚩 TA / LCA / Psychological Breakdown:



Since end of August I am warning that the top territory is an area to add shorts and sell. Everyone who listened to me understood by now that 115-125k was… pic.twitter.com/WBt5aEJheK — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) October 19, 2025

Nel suo recente “Big Sunday Report” su X, l’analista ricorda di aver già lanciato l’allarme sulla zona di massimo tra 115.000 e 125.000 dollari dalla fine di agosto.

Bitcoin ha poi toccato un record a 126.000 dollari, per poi avviare la sua brusca discesa a ottobre. L’analista crypto evidenzia inoltre come la divergenza ribassista, in breve, il divario tra prezzi in salita e indicatori di forza in calo come l’RSI, sia visibile già da agosto. Questo segnala una progressiva stanchezza del trend rialzista.

Mentre molti trader esitavano a realizzare profitti con BTC ai massimi, gli ultimi ribassisti hanno aperto posizioni short nel momento sbagliato. Secondo Doctor Profit, la situazione espone tali posizioni al rischio di liquidazione prima della prossima forte picchiata dei prezzi.

Bitcoin potrebbe scendere sotto la “linea del mercato rialzista”

Doctor Profit ritiene che la liquidità sia scarsa nella fascia tra 120.000 e 130.000 dollari. La maggior parte dei trader mantiene un atteggiamento rialzista in quell’area, quindi ci sono poche posizioni short in questo momento.

Non si aspetta che i market maker offrano ai trader la possibilità di uscire a condizioni più vantaggiose.

Secondo la sua analisi, i 116.500 dollari rappresentano il massimo target rialzista prima dell’avvio di un nuovo movimento discendente.

Una rottura sotto i 101.700 dollari confermerebbe che Bitcoin è scivolato al di sotto della cosiddetta “linea magica del mercato rialzista”. Il che significherebbe la fine della prolungata fase rialzista e l’inizio di una struttura di mercato ribassista.

Le perdite dei trader di breve termine amplificano la pressione di vendita su BTC

I dati on-chain confermano questa ipotesi. Il prezzo medio di acquisto dei possessori a breve termine si attesta intorno ai 112.500 dollari, il che significa che molti di questi investitori sono attualmente in perdita.

Il prezzo di Bitcoin oscilla al momento intorno ai 108.000 dollari. Un ulteriore calo del 5-10% potrebbe spingere i possessori a breve termine a vendere, intensificando la pressione al ribasso. Finora, queste ondate di vendita sono state seguite da cali violenti del prezzo, poiché le liquidazioni di BTC alimentano l’offerta sul mercato.

