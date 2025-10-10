Bitcoin pronto a esplodere o fine del ciclo rialzista in 100 giorni?

L’analista Tony “The Bull” Severino mette in guardia contro possibili “falsi segnali” prima di un vero movimento.

Secondo il trader Tony “The Bull” Severino, il mercato rialzista di Bitcoin potrebbe essere vicino a un momento decisivo. La crypto potrebbe lanciarsi in un rally parabolico oppure vedere la fine dell’attuale ciclo entro i prossimi 100 giorni.

In un’analisi pubblicata su X mercoledì, Severino ha indicato che le Bande di Bollinger, uno strumento classico per misurare la volatilità, hanno raggiunto la massima “stretta” sul grafico settimanale di Bitcoin.

Bitcoin si ferma sotto una resistenza chiave mentre la volatilità si comprime

Fino a oggi, queste compressioni hanno preceduto movimenti di prezzo esplosivi in entrambe le direzioni.

Bitcoin’s weekly Bollinger Bands recently hit record tightness



For now, BTCUSD has failed to break out above the upper band with strength



According to past local consolidation ranges, it could take as long as 100+ days to get a valid breakout (or breakdown, if BTC dumps… pic.twitter.com/uCpcxvKzX1 — Tony "The Bull" Severino, CMT (@TonyTheBullCMT) October 8, 2025

“Per ora, BTCUSD non è riuscito a superare con forza la banda superiore” ha scritto Severino.

“In base ai precedenti periodi di consolidamento locale, potrebbe volerci oltre 100 giorni per assistere a un vero breakout, oppure a un crollo, se BTC dovesse scendere.”

Le Bande di Bollinger misurano la volatilità tracciando deviazioni standard sopra e sotto una media mobile. Quando le bande si restringono, segnalano una volatilità ridotta, una situazione che spesso anticipa movimenti decisi.

Severino ha detto che in questi contesti sono spesso “falsi segnali”, ovvero i breakout temporanei prima del movimento vero e proprio.

“Un’espansione da una situazione di squeeze come questa può portare a falsi segnali. Potremmo averne già visto uno con il recente movimento sopra i 126.000 dollari, e potremmo vedere un altro calo prima di un vero breakout al rialzo” ha spiegato.

Attualmente Bitcoin si trova intorno ai 122.700 dollari, leggermente sotto il massimo storico recente. Gli analisti discutono se il bull market, partito a inizio 2023, sia arrivato alla sua fase finale o stia per entrare in una nuova fase di scoperta dei prezzi.

Storicamente, i cicli rialzisti di Bitcoin si sono conclusi con picchi improvvisi circa 18 mesi dopo gli halving, una tempistica che porta verso la fine del 2025.

L’analista Rekt Capital lo scorso mese ha spiegato che i cicli di mercato di BTC si stanno allungando. Se così fosse, questo rally potrebbe avere ancora spazio per crescere.

“È improbabile che Bitcoin abbia già toccato il massimo, perché questo renderebbe il ciclo uno dei più brevi di sempre,” ha detto Rekt Capital, aggiungendo che Bitcoin potrebbe presto entrare in una “fase di price discovery rialzista”.

Severino ritiene che i prossimi mesi saranno decisivi. “Questa situazione potrebbe portare Bitcoin a un rally parabolico o segnare la fine del ciclo rialzista che dura da tre anni” ha dichiarato.

Bitcoin supera i 125.000 dollari, seguendo il trend di bene rifugio dell’oro

Bitcoin (BTC), spesso definito “oro digitale”, ha seguito il recente rally dell’oro, superando i 125.000 dollari nel weekend in quella che è la migliore performance di ottobre di sempre.

La principale crypto sta attirando miliardi in flussi verso gli ETF. Gli analisti di JPMorgan ora stimano che BTC potrebbe arrivare a 165.000 dollari entro la fine dell’anno se il momentum continuerà.

“Più dollari istituzionali vedono Bitcoin tornare verso i massimi storici dopo i ribassi, più saranno propensi a tenerlo a lungo termine” ha commentato Timot Lamarre, responsabile della ricerca di mercato di Unchained, società di servizi finanziari su Bitcoin con oltre 11 miliardi di dollari in gestione.

“Se la svalutazione viene percepita come strutturale e non temporanea, Bitcoin potrebbe entrare nella sua prossima grande fase di rivalutazione”.

L’incertezza economica crescente nelle principali economie sta accelerando il passaggio verso Bitcoin, oro e argento, mentre gli investitori si preparano a una possibile ulteriore svalutazione delle valute.

La cosiddetta “debasement trade” sta guadagnando terreno con l’aumento dei debiti nazionali e dell’instabilità politica, portando molti a lasciare gli asset in valuta fiat. In pratica, sempre più soggetti privati e istituzionali stanno attuando una strategia d’investimento che consiste nello spostare capitali da asset denominati in valute fiat (come euro o dollaro) verso beni considerati rifugio o difensivi, per esempio oro, argento o Bitcoin.