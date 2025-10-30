Binance risponde alle accuse di sostenere le crypto collegate alla famiglia Trump

Binance risponde alle accuse di supportare le crypto USD1 e WLFI legate alla famiglia Trump dopo la concessione della grazia per CZ.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli Stati Uniti, alcuni legislatori stanno accusando Binance di sostenere progetti della famiglia Trump come World Liberty Financial (WLFI) e la sua stablecoin USD1. Le accuse si sono esacerbate dopo la grazia concessa al fondatore Changpeng Zhao (CZ).

L’exchange ha respinto le accuse più recenti, definendo la decisione una semplice scelta commerciale senza alcun legame politico.

Questa ondata di critiche arriva dopo la recente grazia concessa dall’amministrazione Trump la scorsa settimana. Ad aggravare la situazione ci sono anche le voci insistenti di un possibile ritorno di CZ alla guida della società.

La risposta di Binance al senatore Chris Murphy

Binance ha pubblicato una dichiarazione in risposta ai commenti del senatore americano Chris Murphy relativi alle recenti quotazioni dei token legati alla famiglia Trump.

Cinque giorni dopo la grazia a Changpeng Zhao, datata 23 ottobre, la divisione statunitense dell’exchange ha abilitato i depositi per la stablecoin USD1, collegata al progetto World Liberty Financial della famiglia Trump. In merito a questa iniziativa, il senatore del Connecticut Chris Murphy ha affermato:

“A una settimana dalla grazia concessa dal presidente Trump al proprietario di Binance (accusato di una serie impressionante di reati legati al finanziamento del terrorismo e ad abusi sessuali), Binance inizia a promuovere crypto legate a Trump. La Casa Bianca è diventata una macchina della corruzione attiva 24 ore su 24”.

Rispondendo a queste dichiarazioni, Binance ha spiegato che ogni quotazione è preceduta da un’attenta due diligence e da una revisione legale.

BinanceUS ha aggiunto che sia USD1 che WLFI sono già disponibili su oltre 20 grandi exchange, tra cui Coinbase, Robinhood e Kraken. Per questo motivo, l’azienda considera la quotazione una normale decisione commerciale, già approvata in passato dal comitato direttivo.

Dear Senator,



We conduct comprehensive due diligence and legal review before listing any asset on @BinanceUS, whether it’s a stablecoin, a new ecosystem project, or a meme token.



Not only are USD1 and WLFI already listed on 20+ major exchanges, including U.S. platforms… https://t.co/6HEM9EprVm — Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) October 29, 2025

Binance ha ribadito che si tratta solo di scelte di business, evidenziando il dissenso per il fatto che “anche decisioni aziendali di routine vengano ora ingiustamente politicizzate dai rappresentanti eletti”.

Dopo le recenti accuse di frode mosse dalla senatrice Elizabeth Warren, il fondatore Changpeng Zhao ha avviato una causa per diffamazione nei confronti della Warren.

Il WSJ cita presunti accordi tra CZ e la famiglia Trump

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, durante il periodo elettorale, rappresentanti di Changpeng Zhao avrebbero avviato discussioni con alleati di Donald Trump per cercare una soluzione alle questioni legali di Binance negli Stati Uniti.

Fonti vicine alla vicenda riportano che i colloqui includevano l’ipotesi di un accordo commerciale con un’iniziativa imprenditoriale della famiglia Trump. Questi sviluppi hanno alimentato speculazioni su un possibile ritorno di CZ in azienda, anche se lui ha smentito questa possibilità.

Dopo la vittoria elettorale di Trump, Binance avrebbe creato una task force di alto livello per negoziare una partnership con il nuovo progetto crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial, nella speranza che questa collaborazione potesse favorire una valutazione positiva della posizione di Zhao, secondo quanto riferiscono le fonti.