BTC $124,818.16 1.36%
ETH $4,682.88 3.85%
SOL $233.49 2.43%
SHIB $0.000012 3.78%
BNB $1,226.56 5.62%
DOGE $0.26 5.80%
XRP $3.01 1.52%
PEPE $0.000010 5.02%
Cryptonews Altcoin News

ASTER debutta su Binance tra sospetti di wash trading

ASTER
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Nonostante i sospetti di wash trading sollevati da DeFiLlama, il token Aster ha recuperato slancio dopo il calo di ieri ed è debuttato su Binance in verde.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Informazioni sull'autore

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Aster

Il token ASTER dell’omonimo DEX, che nell’ultimo periodo ha catalizzato l’attenzione del mercato, è debuttato sulla piattaforma di Binance oggi pomeriggio alle 14:00 italiane.

Si tratta di un progetto in cui l’exchange è direttamente coinvolto. Il fondatore CZ ha dichiarato di svolgere un ruolo di “advisor” per Aster.

La piattaforma ha avviato le negoziazioni con le coppie di trading in USDT, USDC e TRY, contrassegnate dal “Seed Tag”, l’etichetta per i progetti potenzialmente più volatili.

Gli utenti potevano iniziare a depositare il token dopo le 11:00 di stamattina, mentre i prelievi saranno disponibili da domani, 7 ottobre, a partire dalle 14:00 italiane.

Aster continua la corsa

Nonostante i sospetti di wash trading sollevati da DeFiLlama, il token Aster ha recuperato slancio dopo il calo di ieri ed è debuttato su Binance in verde. L’annuncio del listing ha riacceso l’attenzione su Aster e spinto l’asset al rialzo.

A poche ore dall’arrivo sull’exchange, ASTER sta scambiando a 2,12 dollari, con una valutazione completamente diluita di 16,5 miliardi di dollari.

Sul grafico giornaliero ha segnato un +14%, mentre su base settimanale ha registrato un incremento del 13%. La performance mensile invece è ancora più impressionante: +2.422%

Grafico giornaliero di Aster. Fonte: CoinMarketCap

Cos’è Aster?

Aster è un exchange decentralizzato multi-chain, attivo su diverse blackchain tra cui BNB Chain, dove concentra la maggior parte della liquidità. Supporta anche Arbitrum e Solana e si distingue per il focus sui perpetual contracts, oltre che per le caratteristiche tecniche.

Per esempio offre gli hidden orders: ordini nascosti che non compaiono nel book e consentono ai trader istituzionali di muovere capitali in modo più discreto, senza rivelare le proprie strategie.

Inoltre, il protocollo adotta un sistema di routing “MEV-aware”, progettato per ridurre il Miner/Validator Extractable Value. In pratica, previene le manipolazioni da parte di bot o validatori che tentano di anticipare le transazioni per trarne profitto, un fenomeno che ha colpito per anni Ethereum e altri ecosistemi DeFi.

L’ottima performance del token è stata trainata soprattutto dai volumi di trading sui contratti perpetui, con cui la piattaforma ha superato tutta la concorrenza, tra cui Hyperliquid.

Ma nel fine settimana DeFiLlama ha rimosso i dati relativi ai volumi di Aster, dopo aver rilevato anomalie significative che hanno riacceso i sospetti di wash trading.

DefiLlama rimuove i dati di Aster per sospetti di wash trading

I volumi registrati da Aster risultavano quasi identici a quelli di Binance per diverse coppie di trading, con una correlazione quasi perfetta.

Secondo quanto riportato, i volumi di Aster per le coppie come XRP/USDT risultavano uguali a quelli di Binance, con una correlazione vicina a 1:1, mentre il concorrente Hyperliquid mostrava dati molto più variabili sulle stesse coppie.

DeFiLlama ha spiegato di non poter accedere ai dati di livello inferiore, come gli ordini maker e taker di Aster, e quindi di non essere in grado di verificare se si trattasse di wash trading o di un’attività di mercato legittima. Per questo motivo, ha scelto di rimuovere temporaneamente i dati fino a quando non sarà possibile effettuare controlli più approfonditi.

Il co-fondatore 0xngmi ha aggiunto che le correlazioni erano ancora più marcate per asset come ETH, con schemi quasi identici su tutte le coppie di trading. Ha precisato che la decisione è stata presa per preservare l’integrità dei dati e tutelare gli utenti che basano le proprie analisi e strategie d’investimento sulle metriche fornite dalla piattaforma.

La rimozione dei dati di Aster dalla piattaforma ha diviso la community crypto in due fronti. Da una parte ci sono i critici di DeFiLlama, che accusano la piattaforma di comportarsi come un’autorità centralizzata e di aver agito senza prove definitive.

Dall’altra, i difensori, che sostengono che la correlazione tra i volumi di Aster e quelli di Binance sia solo il risultato di una migrazione legittima di liquidità tra i due ecosistemi, e non di manipolazioni.

A sostegno di questa tesi, diversi membri della community hanno citato i dati della piattaforma Dune Analytics, secondo cui Aster ha superato i 2,2 trilioni di dollari di volume complessivo, con un Total Value Locked (TVL) di 1,52 miliardi di dollari, 3,18 milioni di utenti e 328 milioni di dollari di entrate complessive.

Il dashboard mostra inoltre una crescita costante della base utenti: 14.563 nuovi account nelle ultime 24 ore e oltre 125.000 in una sola settimana.

Binance
Fonte: Dune Analytics

Intanto il DEX sta proseguendo le sue attività. Oltre al listing su Binance, Aster ha avviato la fase 3 del programma “Dawn”, che prevede nuovi airdrop.

La fase 3 resterà attiva fino al 9 novembre e introdurrà ricompense per il trading spot, punteggi multidimensionali, moltiplicatori di rendimento e bonus di squadra cumulativi.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,500,301,154,837
9.33

Altri articoli in evidenza

Blockchain News
La nuova era delle stablecoin inizia con STBL di Reeve Collins
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-10-06 19:00:00
Approfondimenti
Bitcoin e Bitcoin Hyper dominano Uptober: mercato in fiamme!
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-10-06 17:00:00
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo