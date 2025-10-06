ASTER debutta su Binance tra sospetti di wash trading

Nonostante i sospetti di wash trading sollevati da DeFiLlama, il token Aster ha recuperato slancio dopo il calo di ieri ed è debuttato su Binance in verde.

Il token ASTER dell’omonimo DEX, che nell’ultimo periodo ha catalizzato l’attenzione del mercato, è debuttato sulla piattaforma di Binance oggi pomeriggio alle 14:00 italiane.

Si tratta di un progetto in cui l’exchange è direttamente coinvolto. Il fondatore CZ ha dichiarato di svolgere un ruolo di “advisor” per Aster.

La piattaforma ha avviato le negoziazioni con le coppie di trading in USDT, USDC e TRY, contrassegnate dal “Seed Tag”, l’etichetta per i progetti potenzialmente più volatili.

Gli utenti potevano iniziare a depositare il token dopo le 11:00 di stamattina, mentre i prelievi saranno disponibili da domani, 7 ottobre, a partire dalle 14:00 italiane.

Aster continua la corsa

A poche ore dall’arrivo sull’exchange, ASTER sta scambiando a 2,12 dollari, con una valutazione completamente diluita di 16,5 miliardi di dollari.

Sul grafico giornaliero ha segnato un +14%, mentre su base settimanale ha registrato un incremento del 13%. La performance mensile invece è ancora più impressionante: +2.422%

Grafico giornaliero di Aster. Fonte: CoinMarketCap

Cos’è Aster?

Aster è un exchange decentralizzato multi-chain, attivo su diverse blackchain tra cui BNB Chain, dove concentra la maggior parte della liquidità. Supporta anche Arbitrum e Solana e si distingue per il focus sui perpetual contracts, oltre che per le caratteristiche tecniche.

Per esempio offre gli hidden orders: ordini nascosti che non compaiono nel book e consentono ai trader istituzionali di muovere capitali in modo più discreto, senza rivelare le proprie strategie.

Inoltre, il protocollo adotta un sistema di routing “MEV-aware”, progettato per ridurre il Miner/Validator Extractable Value. In pratica, previene le manipolazioni da parte di bot o validatori che tentano di anticipare le transazioni per trarne profitto, un fenomeno che ha colpito per anni Ethereum e altri ecosistemi DeFi.

L’ottima performance del token è stata trainata soprattutto dai volumi di trading sui contratti perpetui, con cui la piattaforma ha superato tutta la concorrenza, tra cui Hyperliquid.

Ma nel fine settimana DeFiLlama ha rimosso i dati relativi ai volumi di Aster, dopo aver rilevato anomalie significative che hanno riacceso i sospetti di wash trading.

DefiLlama rimuove i dati di Aster per sospetti di wash trading

I volumi registrati da Aster risultavano quasi identici a quelli di Binance per diverse coppie di trading, con una correlazione quasi perfetta.

Secondo quanto riportato, i volumi di Aster per le coppie come XRP/USDT risultavano uguali a quelli di Binance, con una correlazione vicina a 1:1, mentre il concorrente Hyperliquid mostrava dati molto più variabili sulle stesse coppie.

DeFiLlama ha spiegato di non poter accedere ai dati di livello inferiore, come gli ordini maker e taker di Aster, e quindi di non essere in grado di verificare se si trattasse di wash trading o di un’attività di mercato legittima. Per questo motivo, ha scelto di rimuovere temporaneamente i dati fino a quando non sarà possibile effettuare controlli più approfonditi.

Il co-fondatore 0xngmi ha aggiunto che le correlazioni erano ancora più marcate per asset come ETH, con schemi quasi identici su tutte le coppie di trading. Ha precisato che la decisione è stata presa per preservare l’integrità dei dati e tutelare gli utenti che basano le proprie analisi e strategie d’investimento sulle metriche fornite dalla piattaforma.

La rimozione dei dati di Aster dalla piattaforma ha diviso la community crypto in due fronti. Da una parte ci sono i critici di DeFiLlama, che accusano la piattaforma di comportarsi come un’autorità centralizzata e di aver agito senza prove definitive.

Dall’altra, i difensori, che sostengono che la correlazione tra i volumi di Aster e quelli di Binance sia solo il risultato di una migrazione legittima di liquidità tra i due ecosistemi, e non di manipolazioni.

People calling this “wash trading” have no idea what’s really happening



Binance liquidity literally moved on-chain to Aster, that’s why the volumes look synced



Funny how this FUD drops right when the airdrop news hits, timing too perfect to be random



Through all this noise,… https://t.co/v2ANAopDWp pic.twitter.com/RlGSspFbtL — Sr Peters (@SrPetersETH) October 5, 2025

A sostegno di questa tesi, diversi membri della community hanno citato i dati della piattaforma Dune Analytics, secondo cui Aster ha superato i 2,2 trilioni di dollari di volume complessivo, con un Total Value Locked (TVL) di 1,52 miliardi di dollari, 3,18 milioni di utenti e 328 milioni di dollari di entrate complessive.

Il dashboard mostra inoltre una crescita costante della base utenti: 14.563 nuovi account nelle ultime 24 ore e oltre 125.000 in una sola settimana.

Fonte: Dune Analytics

Intanto il DEX sta proseguendo le sue attività. Oltre al listing su Binance, Aster ha avviato la fase 3 del programma “Dawn”, che prevede nuovi airdrop.

La fase 3 resterà attiva fino al 9 novembre e introdurrà ricompense per il trading spot, punteggi multidimensionali, moltiplicatori di rendimento e bonus di squadra cumulativi.