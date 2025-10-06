ASTER debutta su Binance tra sospetti di wash trading
Il token ASTER dell’omonimo DEX, che nell’ultimo periodo ha catalizzato l’attenzione del mercato, è debuttato sulla piattaforma di Binance oggi pomeriggio alle 14:00 italiane.
Si tratta di un progetto in cui l’exchange è direttamente coinvolto. Il fondatore CZ ha dichiarato di svolgere un ruolo di “advisor” per Aster.
La piattaforma ha avviato le negoziazioni con le coppie di trading in USDT, USDC e TRY, contrassegnate dal “Seed Tag”, l’etichetta per i progetti potenzialmente più volatili.
Gli utenti potevano iniziare a depositare il token dopo le 11:00 di stamattina, mentre i prelievi saranno disponibili da domani, 7 ottobre, a partire dalle 14:00 italiane.
Aster continua la corsa
Nonostante i sospetti di wash trading sollevati da DeFiLlama, il token Aster ha recuperato slancio dopo il calo di ieri ed è debuttato su Binance in verde. L’annuncio del listing ha riacceso l’attenzione su Aster e spinto l’asset al rialzo.
A poche ore dall’arrivo sull’exchange, ASTER sta scambiando a 2,12 dollari, con una valutazione completamente diluita di 16,5 miliardi di dollari.
Sul grafico giornaliero ha segnato un +14%, mentre su base settimanale ha registrato un incremento del 13%. La performance mensile invece è ancora più impressionante: +2.422%
Cos’è Aster?
Aster è un exchange decentralizzato multi-chain, attivo su diverse blackchain tra cui BNB Chain, dove concentra la maggior parte della liquidità. Supporta anche Arbitrum e Solana e si distingue per il focus sui perpetual contracts, oltre che per le caratteristiche tecniche.
Per esempio offre gli hidden orders: ordini nascosti che non compaiono nel book e consentono ai trader istituzionali di muovere capitali in modo più discreto, senza rivelare le proprie strategie.
Inoltre, il protocollo adotta un sistema di routing “MEV-aware”, progettato per ridurre il Miner/Validator Extractable Value. In pratica, previene le manipolazioni da parte di bot o validatori che tentano di anticipare le transazioni per trarne profitto, un fenomeno che ha colpito per anni Ethereum e altri ecosistemi DeFi.
L’ottima performance del token è stata trainata soprattutto dai volumi di trading sui contratti perpetui, con cui la piattaforma ha superato tutta la concorrenza, tra cui Hyperliquid.
Ma nel fine settimana DeFiLlama ha rimosso i dati relativi ai volumi di Aster, dopo aver rilevato anomalie significative che hanno riacceso i sospetti di wash trading.
DefiLlama rimuove i dati di Aster per sospetti di wash trading
I volumi registrati da Aster risultavano quasi identici a quelli di Binance per diverse coppie di trading, con una correlazione quasi perfetta.
Secondo quanto riportato, i volumi di Aster per le coppie come XRP/USDT risultavano uguali a quelli di Binance, con una correlazione vicina a 1:1, mentre il concorrente Hyperliquid mostrava dati molto più variabili sulle stesse coppie.
DeFiLlama ha spiegato di non poter accedere ai dati di livello inferiore, come gli ordini maker e taker di Aster, e quindi di non essere in grado di verificare se si trattasse di wash trading o di un’attività di mercato legittima. Per questo motivo, ha scelto di rimuovere temporaneamente i dati fino a quando non sarà possibile effettuare controlli più approfonditi.
Il co-fondatore 0xngmi ha aggiunto che le correlazioni erano ancora più marcate per asset come ETH, con schemi quasi identici su tutte le coppie di trading. Ha precisato che la decisione è stata presa per preservare l’integrità dei dati e tutelare gli utenti che basano le proprie analisi e strategie d’investimento sulle metriche fornite dalla piattaforma.
La rimozione dei dati di Aster dalla piattaforma ha diviso la community crypto in due fronti. Da una parte ci sono i critici di DeFiLlama, che accusano la piattaforma di comportarsi come un’autorità centralizzata e di aver agito senza prove definitive.
Dall’altra, i difensori, che sostengono che la correlazione tra i volumi di Aster e quelli di Binance sia solo il risultato di una migrazione legittima di liquidità tra i due ecosistemi, e non di manipolazioni.
A sostegno di questa tesi, diversi membri della community hanno citato i dati della piattaforma Dune Analytics, secondo cui Aster ha superato i 2,2 trilioni di dollari di volume complessivo, con un Total Value Locked (TVL) di 1,52 miliardi di dollari, 3,18 milioni di utenti e 328 milioni di dollari di entrate complessive.
Il dashboard mostra inoltre una crescita costante della base utenti: 14.563 nuovi account nelle ultime 24 ore e oltre 125.000 in una sola settimana.
Intanto il DEX sta proseguendo le sue attività. Oltre al listing su Binance, Aster ha avviato la fase 3 del programma “Dawn”, che prevede nuovi airdrop.
La fase 3 resterà attiva fino al 9 novembre e introdurrà ricompense per il trading spot, punteggi multidimensionali, moltiplicatori di rendimento e bonus di squadra cumulativi.
