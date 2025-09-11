Avalanche crea due entità AVAX per raccogliere $1 miliardo

La Avalanche Foundation è in trattativa con alcuni investitori per costituire due società di riserve AVAX.

Secondo quanto riportato oggi dal Financial Times, Avalanche Foundation avrebbe in programma di raccogliere circa 1 miliardo di dollari tramite società di treasury.

Nello specifico, il gruppo no profit è in trattativa con alcuni investitori per costituire due società di riserve AVAX.

Fonti vicine alla questione hanno riferito alla testata che i fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare “milioni di token AVAX”. Rifiutando ulteriori commenti, le fonti si sono limitate ad affermare che: “AVAX sarebbe disponibile presso la Avalanche Foundation a un prezzo scontato”.

Hivemind e Dragonfly alla guida degli strumenti di tesoreria Avalanche: imminente una seria partecipazione istituzionale

Il primo strumento, guidato da Hivemind Capital, prevede di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso il collocamento privato di una società quotata al Nasdaq.

L’investitore in criptovalute e fondatore di SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, ricopre il ruolo di consulente nell’operazione, secondo quanto riportato dall’articolo. Scaramucci ha già partecipato in passato a iniziative simili su larga scala nel settore delle criptovalute e il suo ruolo di consulente attira l’attenzione del pubblico sul progetto. Secondo il Financial Times, l’accordo dovrebbe essere finalizzato entro la fine di settembre.

Il secondo accordo non dovrebbe concludersi prima di ottobre, e riguarda una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) da 500 milioni di dollari lanciata dall’investitore globale in blockchain Dragonfly Capital.

Le strutture SPAC consentono un rapido impiego di capitale e possibili fusioni, accelerando la crescita dell’ecosistema Avalanche.

AVAX sale di oltre il 7% segnalando un forte momentum rialzista

Nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, il token nativo della blockchain Avalanche ha mostrato una forte traiettoria rialzista dopo l’annuncio.

AVAX è salito del 3,3% nelle ultime 24 ore, superando i trend a 7 e 30 giorni. Inoltre, grazie alle piattaforme DeFi e all’attività delle memecoin, Avalanche ha elaborato 11,9 milioni di transazioni nella scorsa settimana.

Avalanche sta guadagnando terreno anche tra le società di investimento come BlackRock, Apollo e Wellington Asset Management, che sulla sua rete hanno provato versioni tokenizzate di fondi.

Sul fronte tecnico, dopo aver formato un doppio minimo rialzista AVAX è riuscito a superare la resistenza a 27 dollari. L’RSI a 69,99 mostra margini di crescita, confermando il momentum rialzista. Al momento della pubblicazione, il token è attualmente scambiato a 28,83 dollari secondo i dati di CoinMarketCap.