Analisi tecnica di XRP di ChatGPT: i $3 sono un obiettivo realistico?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’analisi di ChatGPT su XRP evidenzia che il prezzo del token si sta consolidando a 2,6834 $ in una zona chiave di decisione, mentre l’ETF su XRP supera la soglia dei 100 milioni di dollari in asset gestiti. Allo stesso tempo, Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, sarebbe in lizza per entrare nel Crypto Advisory Board del presidente Donald Trump, il che segna un possibile avvicinamento tra istituzioni politiche e mercato crypto.

Analisi Tecnica: XRP nel range di decisione $2,61 – $2,74

Fonte: TradingView

Secondo i dati di TradingView, XRP si trova all’interno di un “EMA Sandwich Zone” tra le medie mobili a 20, 50, 100 e 200 giorni:

EMA 20 giorni: $2,5614 (supporto minore)

$2,5614 (supporto minore) EMA 50 giorni: $2,6924 (resistenza immediata)

$2,6924 (resistenza immediata) EMA 100 giorni: $2,7361 (resistenza chiave)

$2,7361 (resistenza chiave) EMA 200 giorni: $2,6116 (supporto tecnico)

Il MACD risulta debolmente rialzista a 0.0435, ma l’istogramma negativo (-0.1011) indica perdita di momentum. L’RSI a 40,67 si avvicina alla zona di ipervenduto, segnalando possibile consolidamento prima di un breakout.

Negli ultimi 14 giorni, XRP si è mosso tra $2,61 e $2,74 con volumi in calo, ma un ATR elevato (2.44) suggerisce potenziale esplosione di volatilità. Storicamente, questa configurazione offre un 60% di probabilità di breakout rialzista contro un 40% di correzione.

ETF da record e interesse Istituzionale

L’ETF XRPR ha superato i 100 milioni di dollari in asset gestiti in poche settimane, confermando l’interesse crescente degli investitori istituzionali. La community sottolinea come “le istituzioni stiano accumulando in silenzio”, in vista di futuri movimenti di mercato.

Parallelamente, Evernorth Holdings ha raggiunto 388,7 milioni di XRP (95% del target) con un prezzo medio di acquisto di $2,44, segnalando una fase di accumulazione istituzionale. Anche Ripple ha annunciato Ripple Prime, dopo una chiusura contrattuale da 1,25 miliardi di dollari, mentre la stablecoin RLUSD ha superato i 900 milioni di dollari di valore transato.

With today’s close of Hidden Road (now Ripple Prime), Ripple has announced 5 major acquisitions in ~2 years (GTreasury last week, Rail in August, Standard Custody in 2024, Metaco in 2023). As we continue to build solutions towards enabling an Internet of Value – I’m reminding you… https://t.co/O5Uub7ulw9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 24, 2025

Garlinghouse ha inoltre ribadito:

“XRP è al centro di tutto ciò che Ripple costruisce – è il momento di consolidare.”

Una dichiarazione che ha rafforzato l’ottimismo nella community.

Oggi inoltre XRP è salito del 3% a 2,63 $, dopo che l’influencer James Wynn ha investito oltre 25.000 dollari e ha previsto che il token potrebbe raggiungere 500 o persino 1.000 dollari, con l’obiettivo di rivoluzionare la finanza globale sfruttando le riserve di Ripple.

Imagine this. $XRP teleports over $500 per coin instantly.



The administration then use the premine to pay off the $35T debt



Whole new financial system. Ripple at the centre of everything.



Early holders are now upper class elite humanoids



– Wynn — James Wynn (@JamesWynnReal) October 26, 2025

Sentiment e trend Social

Secondo i dati di LunarCrush:

AltRank: 704 (+346)

704 (+346) Galaxy Score: 66 (+14)

66 (+14) Engagement: 7,17 milioni (-2,45M)

7,17 milioni (-2,45M) Menzioni: 24.650 (-1.810)

24.650 (-1.810) Dominanza sociale: 3,15% (+0,25%)

3,15% (+0,25%) Sentiment positivo: 86%

Gli analisti si mostrano molto ottimisti su “XRP che oggi sta sovraperformando BTC”, evidenziando che l’RSI settimanale di XRP/ETH ha formato una divergenza rialzista, la prima dal giugno 2024, un segnale considerato fortemente bullish per XRP rispetto a ETH nei prossimi tre mesi.

Le discussioni tecniche si concentrano sul fatto che “il mantenimento di XRP all’interno del canale di base centrale suggerisce una fase di accumulazione; finché il prezzo tiene, ci si attende un movimento verso l’alto.”

Ai trader, invece, viene consigliato di “uscire gradualmente tra i livelli di $5 e $10, mantenendo parte delle posizioni per eventuali rialzi, a seconda dell’andamento del mercato generale”, con $2,85 identificato come prossima barriera di vendita cruciale, situata appena sopra il cluster di medie mobili esponenziali (EMA).

📈 Dati di Mercato

Capitalizzazione: $161,38 miliardi (+2,32%)

$161,38 miliardi (+2,32%) Volume 24h: $4,97 miliardi (+41,6%)

$4,97 miliardi (+41,6%) Dominanza di mercato: 4,14%

4,14% Holder totali: 484.600

Analisi XRP di ChatGPT: il traguardo dell’ETF mette alla prova il breakout

Fonte: TradingView

L’analisi di ChatGPT su XRP mostra che il token si trova in un punto cruciale del suo ciclo tecnico.

Resistenza immediata: $2,6924 (EMA a 50 giorni)

$2,6924 (EMA a 50 giorni) Resistenza chiave: $2,7361 (EMA a 100 giorni)

$2,7361 (EMA a 100 giorni) Un breakout sopra $2,74 , accompagnato da volumi elevati, potrebbe spingere XRP verso l’area $2,80–$3,00 .

, accompagnato da volumi elevati, . Supporto primario: $2,6116 (EMA a 200 giorni)

$2,6116 (EMA a 200 giorni) Supporto principale: $2,5614 (EMA a 20 giorni)

$2,5614 (EMA a 20 giorni) Una rottura sotto $2,61 potrebbe innescare una correzione verso $2,56–$2,45.

🔮 Previsioni a 3 Mesi

Scenario Probabilità Target Breakout rialzista 40% $2.80 – $3.50 (+4% / +30%) Ritracciamento ribassista 35% $2.56 – $2.45 (-2% / -7%) Consolidamento esteso 25% Range $2.61 – $2.74 per 5–10 giorni

👉 Livelli chiave da monitorare:

Resistenza: $2.74 → Target $2.80–$3.00

$2.74 → Target $2.80–$3.00 Supporto: $2.61 → Target $2.56–$2.45

Con una probabilità storica del 60% a favore di un breakout, gli investitori attendono conferme sui volumi per una possibile ripartenza del trend rialzista.

Conclusione

L’analisi di ChatGPT mostra che XRP si trova a un punto di svolta cruciale. L’ETF oltre i 100 milioni di dollari, l’accumulazione istituzionale di Evernorth e l’ipotesi che Garlinghouse entri nel Trump Crypto Board segnano una convergenza di fattori fondamentali e politici che potrebbero definire la prossima fase di mercato.