Altcoin impazzite, si rivedono i segnali del crollo di dicembre 2024

Il divario tra l'open interest di Bitcoin e quello delle altcoin ha appena raggiunto un nuovo massimo, questo potrebbe essere il segnale di un potenziale crollo del mercato.

L’analista di criptovalute Maartunn (@JA_Maartun) ha avvertito che è ricomparso un modello di mercato familiare e storicamente ostile: la leva finanziaria speculativa si riversa sulle altcoin, mentre il posizionamento dei derivati di Bitcoin rimane notevolmente modesto.

Maartunn ha affermato:

“La storia non si ripete, ma spesso fa la rima, e in questo momento sta lampeggiando un importante segnale di allarme”.

L’analista ha sottolineato che il suo intento non è quello di incitare al panico, ma di segnalare un cambiamento nel clima di mercato che “qualsiasi investitore intelligente” non dovrebbe ignorare.

Al centro della diagnosi di Maartunn c’è l’Open Interest, il valore nozionale dei futures attivi e delle posizioni perpetue in tutte le sedi. L’analista ha spiegato:

“Continuiamo a usare questo termine, Open Interest. Che cos’è? Beh, per dirla in parole semplici, è un modo per misurare la quantità totale di denaro e le operazioni attive sul mercato. Quando l’open interest aumenta, significa che sta entrando nuovo denaro, spesso speculativo”.

Il divario tra l’open interest di Bitcoin e quello delle criptovalute ha raggiunto un nuovo massimo

Secondo la sua interpretazione, l’open interest delle altcoin è “alle stelle”, mentre quello di Bitcoin, “l’ancora dell’intero mercato”, è piatto. La divergenza, sostiene, è proprio ciò che ha preceduto il calo della fine del 2024. Nello specifico, in un post su X, Maartunn ha scritto:

“La speculazione sulle altcoin si sta surriscaldando: il divario tra l’open interest del BTC e quello delle altcoin ha appena raggiunto un nuovo massimo”.

Open interest di Bitcoin paragonato a quello delle altcoin – Fonte: @JA_Maartun su X

Maartunn ha basato il suo avvertimento su una recente analogia:

“Nel dicembre del 2024 si è verificata esattamente la stessa situazione. La speculazione sulle altcoin era alle stelle, mentre Bitcoin era semplicemente stagnante. E il risultato? Non è stato piacevole”.

L’immediata conseguenza, ha ricordato, è stata una forte e generalizzata svalutazione, seguita da un noioso consolidamento.

“Stiamo parlando di un calo del 30%”, ha detto riferendosi al movimento di Bitcoin, aggiungendo che tali cali “non avvengono nel vuoto”. La liquidità si ritira verso la sicurezza, le correlazioni aumentano e “quelle altcoin speculative e ad alto volo… vengono colpite più duramente”.

Quello che seguì furono “tre mesi interi di chop modus” con oscillazioni limitate, un periodo che storicamente dissangua le strategie di momentum e punisce la leva finanziaria di fine ciclo.

Il momento delle “gioco delle sedie musicali” delle criptovalute

Per illustrare come le fasi di forte leva finanziaria possano improvvisamente svelarsi, ha fatto ricorso a una metafora:

“È un gioco di sedie musicali ad alto rischio. Finché i flussi sono positivi, la festa è in pieno svolgimento e tutti si sentono dei geni. Il rischio strutturale emerge nel momento in cui la musica si ferma: un titolo negativo, uno shock macroeconomico esogeno o semplicemente una profondità di offerta affaticata. Tutti si precipitano verso una sedia, in cerca di sicurezza. Ma nel panico, non ci sono abbastanza sedie per tutti e qualcuno rimane sempre a bocca asciutta”.

Nella microstruttura delle criptovalute guidata dai derivati, quella corsa si traduce in una forte riduzione del rischio e in liquidazioni che possono propagarsi a cascata su registri degli ordini sottili.

Fondamentalmente, l’analista ha inquadrato la sua valutazione come un rischio situazionale, non come una previsione deterministica di crollo. Maartunn ha affermato:

“Non si tratta di prevedere un crollo o di cercare di causare il panico, assolutamente no, il punto è piuttosto riconoscere che la crescente divisione nel mercato tra l’esuberante leva finanziaria delle altcoin e una base Bitcoin sottotono non può durare per sempre”.

Maartunn ha poi concluso dicendo:

“Il livello di rischio nel mercato è chiaramente aumentato. La musica sta ancora suonando, ma probabilmente è un buon momento per individuare dove si trovano le uscite di emergenza”.

La domanda che rimane aperta per gli spettatori è la seguente:

“Si tratta semplicemente del mercato che si gode la musica prima di un altro doloroso calo, come nel dicembre 2024, o questa volta è davvero diverso?”.

In entrambi i casi, la tesi di Maartunn si basa sulla stessa configurazione osservabile: un accumulo di esposizione ai derivati delle altcoin che insegue lo slancio, senza una conferma dell’espansione del posizionamento di Bitcoin.

Se il passato è una guida, la divergenza non è tanto uno strumento di tempistica quanto un segnale di avvertimento sulla fase attuale del ciclo, che tende a concludersi non quando tutti se lo aspettano ma quando la liquidità vacilla.

Al momento della stesura dell’articolo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute era pari a 4.000 miliardi di dollari.