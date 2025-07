Afflussi record nei fondi crypto: 4,39 miliardi in una settimana. Rally in arrivo?

Gli ETF e gli altri veicoli di investimento legati alle crypto registrano afflussi record su scala mondiale alimentati soprattutto dal mercato USA.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 21, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Wall Street continua a manifestare il forte interesse verso il mondo crypto. Lo dimostra il volume di afflussi di capitali verso i veicoli di investimento e i fondi collegati alle crypto, che in una settimana hanno toccato il record di 4,39 miliardi di dollari.

In totale gli asset gestiti, AUM, ammontano a 220 miliardi di dollari.

Solo i capitali relativi ai prodotti di investimento su Ethereum ammontano a 2,12 miliardi, picco toccato durante una fase positiva che dura da 14 settimane.

Afflussi record verso i prodotti di investimento legati agli asset digitali

I prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato il picco settimanale con afflussi per 4,39 miliardi di dollari. Questo dato supera il precedente record di 4,27 miliardi toccato dopo le elezioni americane lo scorso dicembre. Ora il totale degli asset gestiti ammonta a 220 miliardi di dollari, secondo CoinShares.

Fonte Coinshares

Da quattordici settimane consecutive i veicoli registrano costanti afflussi, portando il totale da inizio anno a 27 miliardi di dollari. Intanto l’interesse istituzionale continua a focalizzarsi su Bitcoin ed Ethereum.

Le crypto piacciono agli investitori istituzionali

Il volume settimanale di trading per i prodotti quotati in borsa, gli ETF e gli ETP, ha raggiunto livelli record. In totale sono stati scambiati asset per 39,2 miliardi di dollari, e maggiori volumi riguardano le principali criptovalute.

Ethereum si è preso la scena con afflussi record di 2,12 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto al precedente massimo di 1,2 miliardi. Ora il totale degli afflussi nel 2025 è a 6,2 miliardi, e ha già superato gli afflussi totalizzati nel 2024.

Nelle ultime 13 settimane, gli afflussi rappresentano il 23% del totale degli asset gestiti per quanto riguarda Ethereum.

Bitcoin ha attirato afflussi per 2,2 miliardi. Il dato registra un calo rispetto ai 2,7 miliardi della scorsa settimana. Per quanto riguarda gli ETP, il volume del trading ha rappresentato il 55% del totale per Bitcoin.

Gran parte dei capitali provengono dagli Stati Uniti, con afflussi per 4,36 miliardi di dollari. Seguono, ma con importi più modesti, Svizzera, Hong Kong e Australia.

Fonte Coinshares

Il massiccio afflusso di capitali coincide con la firma da parte di Trump del GENIUS Act e la condivisione del video “la migliore spiegazione di Bitcoin di tutti i tempi”. Questi due eventi hanno creato le condizioni ideali per stimolare una continua adozione istituzionale.

Oltre 273 aziende ora possiedono in bilancio Bitcoin, il dato è raddoppiato rispetto alle 124 di inizio giugno.

Ethereum stabilisce nuovi record mentre cresce l’interesse istituzionale

Anche i dati relativi a Ethereum battono i record precedenti. Gli afflussi settimanali ammontano a 2,12 miliardi di dollari, mentre il totale degli Asset Under Management rispetto agli afflussi verso Ethereum nel corso delle ultime 13 settimane cresce del 23%.

From July 14 to July 18 (ET), spot Bitcoin ETFs saw a net weekly inflow of $2.39 billion, marking six consecutive weeks of net inflows. Spot Ethereum ETFs recorded a net weekly inflow of $2.18 billion, setting a new all-time high for weekly net inflows.https://t.co/ueXcZjuIVU — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 21, 2025

Il dato impressiona soprattutto se confrontato alla controparte in BTC. Nello stesso periodo il rapporto afflussi/AUM di BTC è del 9,8%.

Fonte SoSoValue

Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato afflussi netti settimanali di 2,18 miliardi dal 14 al 18 luglio, segnando un nuovo massimo storico e otto giorni consecutivi di flussi positivi.

L’ETF spot di BlackRock, ETHA, guida la classifica e attira la domanda istituzionale. Bene anche i prodotti di Fidelity e Grayscale che hanno contribuito alla crescita.

L’interesse istituzionale si dirige in maniera inequivocabile verso gli ETF su Ethereum che si posizionano come seri concorrenti rispetto ai prodotti su Bitcoin. Il dato è ancora più rilevante oggi che la dominance di Bitcoin sta diminuendo.

Fonte CoinMarketCap

Dall’inizio dell’anno è raddoppiata la media dei volumi settimanali di trading. Ora i volumi globali sugli ETP sono ai massimi storici mentre investitori istituzionali e retail cercano un’esposizione tutelata grazie alle nuove normative.

Anche Solana, XRP e Sui hanno beneficiato del momentum delle altcoin, registrando rispettivamente afflussi di 39 milioni, 36 milioni e 9,3 milioni di dollari.

Come al solito, BlackRock incassa i maggiori guadagni. Gli afflussi netti in asset digitali ammontano a 14,1 miliardi nel secondo trimestre del 2025, ora gli asset crypto gestiti dalla società valgono 79,6 miliardi di dollari.

Se si considera il dato aggregato complessivo degli afflussi verso gli ETF nell’ultimo trimestre, gli asset digitali valgono 14 miliardi sugli 85 miliardi di afflussi totali. Le crypto si affermano tra le categorie di investimento a maggiore crescita.

La chiarezza sul piano normativo stimola l’adozione aziendale

Secondo Reuters, cresce in tutto il mondo il numero di aziende quotate in borsa che hanno aumentato il valore delle loro riserve di Bitcoin. Da luglio del 2024 questo dato è cresciuto del 120% e ora i bilanci di queste società controllano poco più di 859.000 Bitcoin, pari al 4% dell’offerta totale di 21 milioni.

Il trend è in crescita dopo l’approvazione del GENIUS Act e la nuova posizione favorevole da parte dell’amministrazione Trump nei confronti delle crypto.

Reuters rivela anche che meno del 5% degli ETF spot su Bitcoin è in mano agli investitori istituzionali con investimenti a lungo termine come fondi pensione e fondazioni. Invece, il 10-15% è posseduto da hedge fund o società di gestione patrimoniale.

Gli ETF piacciono soprattutto agli investitori retail che restano i maggiori possessori. Questo dato indica che ci sia ancora ampio margine di crescita per accogliere i capitali istituzionali man mano che matura il mercato degli ETF crypto.

Fonte BitcoinTrasuries

MicroStrategy continua a rappresentare il maggiore possessore di Bitcoin tra le aziende di tutto il mondo con oltre 600.000 BTC. Invece, la giapponese Metaplanet ha acquistato Bitcoin per 93 milioni di dollari, diventando il quinto detentore corporate al mondo.

Anche la francese Blockchain Group e la britannica Smarter Web Company hanno destinato al bilancio rispettivamente 12,5 milioni e 24,3 milioni di dollari in BTC.

La correlazione tra acquisti retail di ETF crypto e i rally di prezzo si è intensificata. Lo dimostrano i dati di Vanda Research che intercettano grossi acquisti da parte dei piccoli investitori durante la vittoria elettorale di Trump e la recente svolta normativa.

Fonte Reuters

Un altro dato solleva l’interesse degli analisti. La domanda è alimentata soprattutto dalle aziende che possiedono crypto in bilancio, meno rispetto ai tradizionali investitori istituzionali.

Gli analisti specializzati in ETF di Bloomberg assegnano una probabilità del 95% che la SEC approvi gli ETF spot su Solana, XRP e Litecoin già quest’anno. Il dato è in aumento rispetto alla precedente rilevazione del 90% spinto dall’ottimismo sui prodotti istituzionali.

È probabile che già questa settimana sia approvato ETF collegato a un indice crypto, cioè che traccia più asset contemporaneamente. Si tratterebbe della scintilla capace di innescare un rally parabolico alimentato dall’interesse istituzionale.

A livello geografico, la maggior parte di questi flussi dovrebbe provenire dagli Stati Uniti. Secondo CoinShare solo la scorsa settimana gli afflussi relativi agli USA ammontavano a 4,36 miliardi di dollari. Per fare un confronto, la Germania ha registrato deflussi per 15,5 milioni e il Brasile per 28,1 milioni di dollari.